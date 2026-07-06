Presidente do Paysandu comemora parceria com a iniciativa privada para a construção do CT Márcio Tuma citou a importância em ter um CT moderno que permita melhores condições aos atletas Fábio Will 06.07.26 11h30 Papão mira a conclusão de seu CT (Jorge Luís Totti / Paysandu) O presidente do Paysandu comemorou a parceria que o Papão fechou com a mineradora Vale para a construção do Centro de Treinamento bicolor. Em vídeo publicado nas redes sociais do clube, Márcio Tuma falou da importância de ter um CT funcional e de contar com um local próprio para melhor atender os atletas, tanto profissionais quanto das categorias de base. “Esse Centro de Treinamento foi adquirido pelo Paysandu em 2016 e, com muito trabalho e muito esforço, ele vem sendo construído. Hoje nós temos dois campos operacionais, temos uma estrutura de mil metros quadrados já pronta na sua parte estrutural, mas tudo vai ficar mais acelerado, com a parceria do Governo do Estado e da iniciativa privada, para que a gente possa construir a nossa área de performance, nosso refeitório, lavanderia, pontos importantíssimos para que a nossa preparação e nossos treinos sigam com ainda mais qualidade”, disse. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu A agremiação bicolor adquiriu a área para a construção do seu Centro de Treinamento na temporada de 2016, ainda na gestão do então presidente Alberto Maia. Desde então, pouco foi feito no local, além de um pórtico e muros para cercar a área. Durante a pandemia, torcedores se mobilizaram junto com o clube e iniciaram uma ação para melhorias no local. Doações de aterro, maquinários e mão de obra de vários torcedores, “vaquinha” na internet, além de parceria com o clube, proporcionaram que o Papão inaugurasse o primeiro campo do seu Centro de Treinamento, no bairro das Águas Lindas, na Grande Belém, em novembro de 2023, com uma grande festa que reuniu torcedores e ídolos do clube. VEJA MAIS CBF antecipa janela e Paysandu deve anunciar reforços nos próximos dias Clube terá até o dia 17 de julho para contratar jogadores de outros clubes brasileiros Com apenas três jogo como titular, lateral está de saída do Paysandu Informação foi confirmada por uma fonte do Núcleo de Esporte de O Liberal. De 2023 até hoje, a diretoria iniciou a construção de um novo campo, que já foi entregue e é utilizado pelos atletas profissionais. Mas o maior investimento da direção bicolor foi na construção de seu centro de performance, bem ao lado do segundo campo. Ele abrigará todo o espaço voltado para a saúde dos atletas, além de vestiários, academia, dormitórios, refeitório e auditório. A parceria do Paysandu com a Vale contempla um aporte financeiro de R$ 10 milhões para a construção do CT, sendo a mineradora responsável pelo pagamento a uma construtora, que venceu a licitação da empresa para o desenvolvimento da obra. O Paysandu ainda não informou quando iniciará a construção do empreendimento. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes paysandu futebol COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. 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