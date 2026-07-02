Com apenas três jogo como titular, lateral está de saída do Paysandu

A diretoria do Paysandu prepara uma reformulação no elenco para o restante da Série C. Alguns jogadores devem ser contratados para reforçar o time, mas outros também devem deixar o clube. Um dos jogadores que terá seu contrato rescindido é o lateral-direito JP Galvão, que pouco foi utilizado na temporada. A informação foi confirmada por uma fonte do Núcleo de Esporte de O Liberal.

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JP Galvão, 25 anos, foi contratado pelo Paysandu no dia 16 de dezembro, ainda na pré-temporada. O jogador participou da fase de treinamentos, iniciou o ano na reserva e atuou apenas em duas partidas como titular. O atleta perdeu espaço no elenco e quase não foi aproveitado pelo técnico Júnior Rocha. Foram apenas 10 jogos disputados com a camisa bicolor em sete meses de clube.

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A decisão de rescindir o contrato foi tomada em comum acordo entre a diretoria do Paysandu, o atleta e o staff do jogador. Na mesa, foram colocados pontos de todos os lados, como o pagamento do atleta, que é desembolsado pelo Paysandu, e a pouca minutagem do jogador, que é prejudicial tanto para o time, mas principalmente para o próprio atleta.

De acordo com a fonte, JP Galvão vai rescindir com o Paysandu nos próximos dias e, em seguida, retorna ao Botafogo-RJ, clube que detém os direitos federativos do atleta. Na sequência, será emprestado para outra agremiação.

JP Galvão iniciou a carreira no Tigres-RJ, teve passagens pelas categorias de base de Vasco da Gama-RJ e Botafogo-RJ e, em seguida, foi emprestado pelo Fogão para Inter de Limeira-SP, Chapecoense-SC e, por último, atuou com a camisa do Guarani-SP.

Além de JP Galvão, outros atletas devem deixar o Paysandu. A diretoria trabalha com alguns critérios para efetuar essas rescisões, além de buscar outros jogadores para essas funções e deixar o elenco equilibrado para a reta final da Série C.