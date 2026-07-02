Com apenas três jogo como titular, lateral está de saída do Paysandu Informação foi confirmada por uma fonte do Núcleo de Esporte de O Liberal. Fábio Will 02.07.26 12h33 A diretoria do Paysandu prepara uma reformulação no elenco para o restante da Série C. Alguns jogadores devem ser contratados para reforçar o time, mas outros também devem deixar o clube. Um dos jogadores que terá seu contrato rescindido é o lateral-direito JP Galvão, que pouco foi utilizado na temporada. A informação foi confirmada por uma fonte do Núcleo de Esporte de O Liberal. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu JP Galvão, 25 anos, foi contratado pelo Paysandu no dia 16 de dezembro, ainda na pré-temporada. O jogador participou da fase de treinamentos, iniciou o ano na reserva e atuou apenas em duas partidas como titular. O atleta perdeu espaço no elenco e quase não foi aproveitado pelo técnico Júnior Rocha. Foram apenas 10 jogos disputados com a camisa bicolor em sete meses de clube. MAIS ESPORTES Atacante do Paysandu é submetido a cirurgia para tratar fratura na mão Jogador bicolor fraturou o quarto metacarpo da mão direita durante a partida contra o Santa Cruz-PE, no último sábado (27) Paysandu mira retorno de Maurício Garcez, mas impasse financeiro trava negociação Fonte ligada ao clube confirma interesse no atacante, enquanto Chapecoense descarta empréstimo e exige venda definitiva; recuperação judicial do Papão dificulta acordo Edilson admite incômodo com derrota, mas vê Paysandu pronto para reagir na Série C Lateral destaca cobrança interna, senso de urgência e foco total no duelo contra o Ypiranga, fora de casa, pela próxima rodada A decisão de rescindir o contrato foi tomada em comum acordo entre a diretoria do Paysandu, o atleta e o staff do jogador. Na mesa, foram colocados pontos de todos os lados, como o pagamento do atleta, que é desembolsado pelo Paysandu, e a pouca minutagem do jogador, que é prejudicial tanto para o time, mas principalmente para o próprio atleta. De acordo com a fonte, JP Galvão vai rescindir com o Paysandu nos próximos dias e, em seguida, retorna ao Botafogo-RJ, clube que detém os direitos federativos do atleta. Na sequência, será emprestado para outra agremiação. JP Galvão iniciou a carreira no Tigres-RJ, teve passagens pelas categorias de base de Vasco da Gama-RJ e Botafogo-RJ e, em seguida, foi emprestado pelo Fogão para Inter de Limeira-SP, Chapecoense-SC e, por último, atuou com a camisa do Guarani-SP. Além de JP Galvão, outros atletas devem deixar o Paysandu. A diretoria trabalha com alguns critérios para efetuar essas rescisões, além de buscar outros jogadores para essas funções e deixar o elenco equilibrado para a reta final da Série C. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia paysandu COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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