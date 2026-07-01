Paysandu mira retorno de Maurício Garcez, mas impasse financeiro trava negociação

O Paysandu trabalha nos bastidores para reforçar o elenco na sequência da temporada e um velho conhecido da torcida voltou a entrar no radar. De acordo com apuração do Núcleo de Esportes de O Liberal, o atacante Maurício Garcez é um dos alvos da diretoria bicolor para a janela de transferências.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Uma fonte ligada ao clube confirmou que existe interesse no retorno do jogador, mas a negociação esbarra em questões financeiras. A intenção do Paysandu é contratar Garcez por empréstimo, enquanto a Chapecoense, atual detentora dos direitos do atleta, aceita apenas uma transferência em definitivo.

O principal entrave é o cenário financeiro do Papão. Em recuperação judicial, o clube não tem condições de arcar com os valores exigidos pela equipe catarinense. Segundo a apuração, a multa rescisória do atacante ultrapassa os R$ 4 milhões, quantia considerada fora da realidade do Paysandu neste momento.

VEJA MAIS

Outro fator que dificulta um possível acordo é a posição da Chapecoense. Internamente, a diretoria catarinense não teria recebido bem a manifestação de interesse de Garcez em retornar ao Paysandu e, por isso, descartou a possibilidade de um novo empréstimo, priorizando apenas uma venda.

Apesar dos obstáculos, o desejo do atacante pode pesar a favor do clube paraense. Pessoas próximas à negociação afirmam que Garcez tem grande vontade de voltar a vestir a camisa bicolor e, inclusive, estaria disposto a reduzir o salário para facilitar um acordo. O jogador também recebeu sondagens de outros clubes, mas trata o retorno ao Paysandu como prioridade.

Maurício Garcez defendeu o Papão em 2025, por empréstimo do Avaí, e rapidamente conquistou a torcida. Em 22 partidas, marcou sete gols e foi um dos destaques da equipe durante sua passagem pela Curuzu.