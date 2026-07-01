Paysandu mira retorno de Maurício Garcez, mas impasse financeiro trava negociação Fonte ligada ao clube confirma interesse no atacante, enquanto Chapecoense descarta empréstimo e exige venda definitiva; recuperação judicial do Papão dificulta acordo O Liberal 01.07.26 20h45 Garcez pode retornar ao Papão para a sequência da Série C. (Cristino Martins / O Liberal) O Paysandu trabalha nos bastidores para reforçar o elenco na sequência da temporada e um velho conhecido da torcida voltou a entrar no radar. De acordo com apuração do Núcleo de Esportes de O Liberal, o atacante Maurício Garcez é um dos alvos da diretoria bicolor para a janela de transferências. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Uma fonte ligada ao clube confirmou que existe interesse no retorno do jogador, mas a negociação esbarra em questões financeiras. A intenção do Paysandu é contratar Garcez por empréstimo, enquanto a Chapecoense, atual detentora dos direitos do atleta, aceita apenas uma transferência em definitivo. O principal entrave é o cenário financeiro do Papão. Em recuperação judicial, o clube não tem condições de arcar com os valores exigidos pela equipe catarinense. Segundo a apuração, a multa rescisória do atacante ultrapassa os R$ 4 milhões, quantia considerada fora da realidade do Paysandu neste momento. VEJA MAIS Edilson admite incômodo com derrota, mas vê Paysandu pronto para reagir na Série C Lateral destaca cobrança interna, senso de urgência e foco total no duelo contra o Ypiranga, fora de casa, pela próxima rodada Castro é afastado novamente e Paysandu encaminha dispensas após casos de indisciplina Além do zagueiro, outros jogadores estariam envolvidos em questões extracampo Paysandu enfrenta Ypiranga em duelo das defesas mais vazadas da Série C Papão visita a equipe gaúcha no domingo (5), em Erechim, tentando melhorar o desempenho defensivo e manter lugar na parte de cima da tabela Outro fator que dificulta um possível acordo é a posição da Chapecoense. Internamente, a diretoria catarinense não teria recebido bem a manifestação de interesse de Garcez em retornar ao Paysandu e, por isso, descartou a possibilidade de um novo empréstimo, priorizando apenas uma venda. Apesar dos obstáculos, o desejo do atacante pode pesar a favor do clube paraense. Pessoas próximas à negociação afirmam que Garcez tem grande vontade de voltar a vestir a camisa bicolor e, inclusive, estaria disposto a reduzir o salário para facilitar um acordo. O jogador também recebeu sondagens de outros clubes, mas trata o retorno ao Paysandu como prioridade. Maurício Garcez defendeu o Papão em 2025, por empréstimo do Avaí, e rapidamente conquistou a torcida. Em 22 partidas, marcou sete gols e foi um dos destaques da equipe durante sua passagem pela Curuzu. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol paysandu maurício garcez futebol brasileiro série c 2026 jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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