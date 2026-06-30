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Paysandu enfrenta Ypiranga em duelo das defesas mais vazadas da Série C

Papão visita a equipe gaúcha no domingo (5), em Erechim, tentando melhorar o desempenho defensivo e manter lugar na parte de cima da tabela

O Liberal
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Papão busca a recuperação na Série C (Jorge Luís Totti/Paysandu)

O Paysandu volta a campo no próximo domingo (5), às 11h, para enfrentar o Ypiranga-RS, no estádio Colosso da Lagoa, em Erechim, pela 13ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O confronto reúne duas equipes que têm dificuldades no sistema defensivo e figuram entre as mais vazadas da competição.

Apenas o Maringá, com 24 gols sofridos, e Itabaiana e Ypiranga, ambos com 17, foram mais vazados que o Paysandu, que já sofreu 16 gols nesta Série C. O duelo coloca frente a frente duas das defesas mais vulneráveis do campeonato.

Paysandu busca evolução defensiva e aposta no ataque

Além da necessidade de ajustar o setor defensivo, o Papão espera também melhorar a eficiência ofensiva. O atacante Juninho é o artilheiro da Série C, com sete gols marcados. Já Kleiton Pego e Ítalo balançaram as redes quatro vezes cada um na competição, porém o setor ofensivo vem sendo bastante criticado pela torcida bicolor, já que o Paysandu cria bastante, mas não consegue converter em gols.

Equipes vivem momentos diferentes na tabela

Na classificação, o Paysandu soma 20 pontos e segue na parte de cima da tabela, embora já tenha perdido a vantagem construída nas primeiras rodadas da competição.

O Ypiranga, por sua vez, ocupa a 13ª colocação, com 15 pontos, e busca uma vitória para se aproximar da zona de classificação para a segunda fase da Série C.

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