Paysandu enfrenta Ypiranga em duelo das defesas mais vazadas da Série C Papão visita a equipe gaúcha no domingo (5), em Erechim, tentando melhorar o desempenho defensivo e manter lugar na parte de cima da tabela O Liberal 30.06.26 18h03 Papão busca a recuperação na Série C (Jorge Luís Totti/Paysandu) O Paysandu volta a campo no próximo domingo (5), às 11h, para enfrentar o Ypiranga-RS, no estádio Colosso da Lagoa, em Erechim, pela 13ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O confronto reúne duas equipes que têm dificuldades no sistema defensivo e figuram entre as mais vazadas da competição. Apenas o Maringá, com 24 gols sofridos, e Itabaiana e Ypiranga, ambos com 17, foram mais vazados que o Paysandu, que já sofreu 16 gols nesta Série C. O duelo coloca frente a frente duas das defesas mais vulneráveis do campeonato. Paysandu busca evolução defensiva e aposta no ataque Além da necessidade de ajustar o setor defensivo, o Papão espera também melhorar a eficiência ofensiva. O atacante Juninho é o artilheiro da Série C, com sete gols marcados. Já Kleiton Pego e Ítalo balançaram as redes quatro vezes cada um na competição, porém o setor ofensivo vem sendo bastante criticado pela torcida bicolor, já que o Paysandu cria bastante, mas não consegue converter em gols. Equipes vivem momentos diferentes na tabela Na classificação, o Paysandu soma 20 pontos e segue na parte de cima da tabela, embora já tenha perdido a vantagem construída nas primeiras rodadas da competição. O Ypiranga, por sua vez, ocupa a 13ª colocação, com 15 pontos, e busca uma vitória para se aproximar da zona de classificação para a segunda fase da Série C. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes paysandu futebol jornal amazônia série c ypiranga-rs x paysandu COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU FUTEBOL Paysandu enfrenta Ypiranga em duelo das defesas mais vazadas da Série C Papão visita a equipe gaúcha no domingo (5), em Erechim, tentando melhorar o desempenho defensivo e manter lugar na parte de cima da tabela 30.06.26 18h03 paysandu Matheus Vargas passa por cirurgia após nova lesão no joelho Previsão é de que o atleta receba alta nesta quarta-feira e inicie imediatamente o processo de reabilitação. 30.06.26 15h16 FUTEBOL Após proposta de fora do país, zagueiro rescinde contrato e deixa o Paysandu Zagueiro Quintana não faz mais parte do elenco do Paysandu para a sequência da Série C 30.06.26 12h07 futebol Paysandu tenta encerrar jejum de quase seis anos contra o Ypiranga-RS na Série C Papão não vence a equipe gaúcha desde 2020 e busca recuperação após derrota para o Santa Cruz para seguir entre os primeiros colocados da Terceirona 30.06.26 11h47 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Após proposta de fora do país, zagueiro rescinde contrato e deixa o Paysandu Zagueiro Quintana não faz mais parte do elenco do Paysandu para a sequência da Série C 30.06.26 12h07 Futebol Após o período de férias, diretoria do Remo rescinde contrato com atacante; saiba mais O Remo não terá mais o atacante João Pedro na sequência da temporada. O atleta teve seu contrato rescindido e não faz mais parte do grupo 30.06.26 14h18 FUTEBOL Saiu a barca! Remo anuncia a saída de três jogadores para o restante da Série A e Copa do Brasil Volante e atacante encerram empréstimos, enquanto João Pedro rescindiu contrato em comum acordo com o clube azulino 30.06.26 18h12 Futebol Novo contratado do Remo já treina no Baenão; saiba quem é O atleta aguarda apenas a conclusão dos trâmites burocráticos e dos exames médicos para ser oficializado pelo Leão 29.06.26 14h33