Matheus Vargas passa por cirurgia após nova lesão no joelho Previsão é de que o atleta receba alta nesta quarta-feira e inicie imediatamente o processo de reabilitação. Caio Maia 30.06.26 15h16 Matheus Vargas passa por nova cirurgia no joelho. (Jorge Luís Totti/Paysandu) O meia Matheus Vargas foi submetido, na manhã desta terça-feira (30), a uma cirurgia para revisão da reconstrução do neoligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo. O procedimento foi realizado no Hospital Porto Dias e, segundo informou o Paysandu, ocorreu dentro da normalidade. A operação foi conduzida pelo médico do clube, Edilson Andrade, com acompanhamento do fisioterapeuta bicolor Mário Carvalho. A previsão é de que o atleta receba alta hospitalar nesta quarta-feira e inicie imediatamente o processo de reabilitação junto ao departamento de saúde do clube. A intervenção ocorre após a confirmação de uma nova grave lesão sofrida pelo jogador. Matheus Vargas rompeu o neoligamento cruzado anterior durante a partida contra o Figueirense, disputada no último domingo (31), no estádio Orlando Scarpelli, pela Série B do Campeonato Brasileiro. De acordo com o comunicado divulgado pelo Paysandu, exames físicos e de imagem identificaram a lesão após o atleta sofrer uma pancada na lateral do joelho em uma disputa de bola na intermediária do campo. O clube estima um período de recuperação de aproximadamente nove meses. Desde a confirmação da lesão, o jogador passou a receber acompanhamento do elenco, da comissão técnica e iniciou o protocolo pré-operatório antes da intervenção cirúrgica. O novo problema físico acontece em um momento especialmente delicado para o atleta. Em julho de 2025, Matheus Vargas já havia sofrido ruptura do ligamento cruzado anterior do mesmo joelho, também durante uma partida da Série B, diante do Amazonas. Na ocasião, o meio-campista passou por cirurgia e permaneceu cerca de dez meses afastado dos gramados. O retorno aconteceu recentemente, na decisão da Copa Norte contra o Nacional, no Mangueirão. Na temporada de 2025, Matheus Vargas disputou 35 partidas pelo Paysandu e participou das conquistas da Supercopa Grão-Pará e da Copa Norte. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia paysandu matheus vargas COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU FUTEBOL Paysandu enfrenta Ypiranga em duelo das defesas mais vazadas da Série C Papão visita a equipe gaúcha no domingo (5), em Erechim, tentando melhorar o desempenho defensivo e manter lugar na parte de cima da tabela 30.06.26 18h03 paysandu Matheus Vargas passa por cirurgia após nova lesão no joelho Previsão é de que o atleta receba alta nesta quarta-feira e inicie imediatamente o processo de reabilitação. 30.06.26 15h16 FUTEBOL Após proposta de fora do país, zagueiro rescinde contrato e deixa o Paysandu Zagueiro Quintana não faz mais parte do elenco do Paysandu para a sequência da Série C 30.06.26 12h07 futebol Paysandu tenta encerrar jejum de quase seis anos contra o Ypiranga-RS na Série C Papão não vence a equipe gaúcha desde 2020 e busca recuperação após derrota para o Santa Cruz para seguir entre os primeiros colocados da Terceirona 30.06.26 11h47 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Após proposta de fora do país, zagueiro rescinde contrato e deixa o Paysandu Zagueiro Quintana não faz mais parte do elenco do Paysandu para a sequência da Série C 30.06.26 12h07 Futebol Após o período de férias, diretoria do Remo rescinde contrato com atacante; saiba mais O Remo não terá mais o atacante João Pedro na sequência da temporada. O atleta teve seu contrato rescindido e não faz mais parte do grupo 30.06.26 14h18 FUTEBOL Saiu a barca! Remo anuncia a saída de três jogadores para o restante da Série A e Copa do Brasil Volante e atacante encerram empréstimos, enquanto João Pedro rescindiu contrato em comum acordo com o clube azulino 30.06.26 18h12 Futebol Novo contratado do Remo já treina no Baenão; saiba quem é O atleta aguarda apenas a conclusão dos trâmites burocráticos e dos exames médicos para ser oficializado pelo Leão 29.06.26 14h33