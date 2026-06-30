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VÍDEO: torcida paraense faz 'remada ribeirinha' após classificação do Brasil na Copa do Mundo

Torcedores paraenses entraram na onda da “remada viking” e criaram versão local em comemoração à classificação do Brasil às oitavas.

Hannah Franco
fonte

No Pará, comemoração da torcida vira “remada ribeirinha” e diverte a web (Reprodução/Instagram)

No Pará é assim: se a Noruega tem a famosa “remada viking”, os torcedores paraenses não ficaram de fora da brincadeira e responderam com a “remada ribeirinha”. A cena divertiu a web após a vitória do Brasil sobre o Japão, que garantiu a classificação da Seleção às oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

Os torcedores aparecem simulando movimentos sincronizados de remada em uma canoa, em referência à cultura ribeirinha da região. A coreografia improvisada rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais como uma versão da comemoração que ficou famosa entre os noruegueses durante o Mundial.

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Comemoração da Noruega

A chamada “Remada Viking” é uma comemoração tradicional associada à cultura nórdica e ganhou destaque na Copa do Mundo de 2026 com a seleção da Noruega e seus torcedores. O gesto consiste em todos se sentarem no chão e simularem, em sincronia, o movimento de remar, acompanhado por gritos e cantos que reforçam o clima de união e festa.

Inspirada nos antigos navegadores escandinavos, a celebração busca resgatar a simbologia das expedições vikings e o espírito coletivo das travessias marítimas. Em campo e nas arquibancadas, jogadores e torcedores reproduzem a sensação de estarem juntos em um mesmo barco, em uma comemoração que chamou atenção após a classificação da Noruega para a próxima fase do torneio.

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