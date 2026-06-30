VÍDEO: torcida paraense faz 'remada ribeirinha' após classificação do Brasil na Copa do Mundo Torcedores paraenses entraram na onda da “remada viking” e criaram versão local em comemoração à classificação do Brasil às oitavas. Hannah Franco 30.06.26 12h27 No Pará, comemoração da torcida vira “remada ribeirinha” e diverte a web (Reprodução/Instagram) No Pará é assim: se a Noruega tem a famosa “remada viking”, os torcedores paraenses não ficaram de fora da brincadeira e responderam com a “remada ribeirinha”. A cena divertiu a web após a vitória do Brasil sobre o Japão, que garantiu a classificação da Seleção às oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Os torcedores aparecem simulando movimentos sincronizados de remada em uma canoa, em referência à cultura ribeirinha da região. A coreografia improvisada rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais como uma versão da comemoração que ficou famosa entre os noruegueses durante o Mundial. VEJA MAIS VÍDEO: Padre aconselha noiva a desistir do casamento após noivo apresentar lista de exigências Sacerdote contou que orientou a mulher a repensar a união ao perceber sinais de desequilíbrio no relacionamento; relato viralizou nas redes sociais Simone Mendes interrompe show e faz apelo ao público: 'Deixa eu ir ao banheiro' Sentindo mal-estar há dois dias, a cantora pediu licença ao público com sinceridade para ir ao banheiro e viralizou na web Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Comemoração da Noruega A chamada “Remada Viking” é uma comemoração tradicional associada à cultura nórdica e ganhou destaque na Copa do Mundo de 2026 com a seleção da Noruega e seus torcedores. O gesto consiste em todos se sentarem no chão e simularem, em sincronia, o movimento de remar, acompanhado por gritos e cantos que reforçam o clima de união e festa. Inspirada nos antigos navegadores escandinavos, a celebração busca resgatar a simbologia das expedições vikings e o espírito coletivo das travessias marítimas. Em campo e nas arquibancadas, jogadores e torcedores reproduzem a sensação de estarem juntos em um mesmo barco, em uma comemoração que chamou atenção após a classificação da Noruega para a próxima fase do torneio. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave viralizou copa do mundo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol O caminho da Seleção Brasileira na Copa do Mundo está definido com detalhes O Brasil pega a Noruega e já sabe, caso vença, quem poderá enfrentar nas quartas de final do Mundial 01.07.26 16h51 FUTEBOL Brasil x Noruega: gato Milu aposta em classificação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo Conhecido pelas previsões certeiras, felino mineiro manteve a confiança na equipe brasileira para o duelo das oitavas de final da Copa do Mundo. 01.07.26 13h56 CORRIDA DO SAL Corrida do Sal: confira a camisa e medalha oficial da 17ª edição com foco no desempenho dos atletas 17ª Corrida do Sal acontece em Salinópolis com percursos de 3 km e 7 km na Orla do Maçarico 01.07.26 12h39 futebol Castro é afastado novamente e Paysandu encaminha dispensas após casos de indisciplina Além do zagueiro, outros jogadores estariam envolvidos em questões extracampo 01.07.26 11h59 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Castro é afastado novamente e Paysandu encaminha dispensas após casos de indisciplina Além do zagueiro, outros jogadores estariam envolvidos em questões extracampo 01.07.26 11h59 futebol Remo confirma contratação de meia para a sequência da temporada Edson Fernando estava na Ucrânia e é o primeiro reforço anunciado pelo Leão Azul para o segundo semestre 01.07.26 9h16 VÔLEI VNL Feminina 2026: veja datas, horários e onde assistir aos jogos do Brasil na 3ª semana Vice-líder da Liga das Nações, a Seleção Brasileira enfrenta Japão, Polônia, Tailândia e Estados Unidos na última semana da fase classificatória 01.07.26 9h37 FUTEBOL Brasil x Noruega: gato Milu aposta em classificação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo Conhecido pelas previsões certeiras, felino mineiro manteve a confiança na equipe brasileira para o duelo das oitavas de final da Copa do Mundo. 01.07.26 13h56