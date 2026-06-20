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Simone Mendes interrompe show e faz apelo ao público: 'Deixa eu ir ao banheiro'

Sentindo mal-estar há dois dias, a cantora pediu licença ao público com sinceridade para ir ao banheiro e viralizou na web

O Liberal
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Simone Mendes passa por sufoco em cima do palco e diverte a web com reação (Reprodução)

Simone Mendes arrancou gargalhadas do público na noite desta sexta-feira (19) durante sua apresentação em Mossoró (RN). A cantora precisou interromper o espetáculo por alguns minutos por conta de um desarranjo intestinal e, com seu bom humor característico, não escondeu a situação da plateia.

"Vou falar a verdade para vocês. Estou com medo de viralizar de novo. Faz dois dias que estou com dor de barriga. Estou suando para não ir ao banheiro, vocês nem imaginam. Posso ir ao banheiro? Pelo amor de Deus, deixa eu ir ao banheiro", pediu a artista antes de se ausentar temporariamente do palco.

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Mais tarde, ao compartilhar o registro do momento no Instagram, Simone brincou com o imprevisto: "A dor de barriga, às vezes, não escolhe dia, lugar nem hora... Ela é terriveeeeel". Nas redes sociais, os fãs se divertiram com a espontaneidade da cantora. "Quem nunca?", comentou um internauta no X (antigo Twitter). "Força, guerreira! Imprevistos acontecem até no palco", escreveu outro admirador.

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