Virginia Fonseca elogia vitória do Brasil sobre o Haiti: 'sensacional'

A vitória da Seleção Brasileira por 3 a 0 sobre o Haiti, na noite desta sexta-feira (19), também foi acompanhada de perto por Virginia Fonseca. Presente à Copa do Mundo como repórter especial do programa "Domingão com Huck", da TV Globo, a influenciadora comentou o desempenho da equipe comandada por Carlo Ancelotti em entrevista ao Grupo Liberal e definiu a atuação brasileira como "sensacional".

Com dois gols de Matheus Cunha e um de Vini Jr, ex-namorado da influenciadora, o Brasil conquistou a primeira vitória no Mundial e encaminhou a classificação para a próxima fase.

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Questionada sobre qual teria sido o gol mais bonito da partida, Virginia evitou escolher apenas um e elogiou toda a atuação ofensiva da Seleção. "Eu achei que todos os gols foram maravilhosos", afirmou.

Antes de encerrar a conversa, Virginia aproveitou para mandar uma mensagem ao público paraense. "Um beijo para a galera do Pará", disse.

Após a partida contra o Haiti, a influenciadora deve seguir para Miami, onde o Brasil fará o último compromisso da fase de grupos diante da Escócia, na próxima quarta-feira (24), às 19h (horário de Brasília).