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Viola Davis entra na produção de filme brasileiro estrelado por Bella Campos e Xamã

Produtora fundada pela atriz passa a integrar o thriller "Cinco Tipos de Medo", que mira carreira internacional e campanha ao Oscar

Hannah Franco
fonte

Produtora fundada por Viola Davis passa a integrar longa brasileiro premiado em Gramado (Divulgação)

O thriller brasileiro "Cinco Tipos de Medo", dirigido por Bruno Bini e estrelado por Bella Campos e Xamã, acaba de ganhar um reforço de peso em sua trajetória internacional. A Ashé, produtora criada pela atriz vencedora do Oscar Viola Davis, pelo ator e produtor Julius Tennon e pelo brasileiro Maurício Mota, passou a integrar o projeto como produtora executiva.

A novidade marca mais um passo na estratégia de internacionalização do longa, que também terá a Malin Entertainment, comandada por Laura Malin, à frente da representação global do filme. A empresa ficará responsável pelas vendas internacionais e pela campanha voltada às principais premiações do cinema.

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“A entrada da Ashé em ‘Cinco Tipos de Medo’ confirma a estratégia do Grupo Reclaim de investir no soft power brasileiro para o mundo. Acreditamos muito na potência do filme no mercado internacional. Muito bom trabalhar com uma produtora e um diretor fora do eixo dominante do audiovisual brasileiro com um roteiro, direção e atuações tão fortes”, afirmou Maurício Mota.

Nos últimos anos, a atriz esteve no Brasil em diferentes ocasiões e estreitou laços com artistas e produções nacionais. Em 2025, por exemplo, foi responsável por anunciar a vitória histórica de Fernanda Torres no Globo de Ouro por "Ainda Estou Aqui".

Filme venceu quatro prêmios em Gramado

Produzido por Luciana Druzina, "Cinco Tipos de Medo" foi um dos grandes destaques do Festival de Gramado de 2025. O longa conquistou quatro Kikitos, incluindo Melhor Filme pelo Júri Oficial, além dos prêmios de Melhor Roteiro e Melhor Montagem para Bruno Bini e Melhor Ator Coadjuvante para Xamã.

A produção também está entre os concorrentes ao Prêmio Grande Otelo nas categorias de Melhor Roteiro Adaptado e Melhor Montagem de Ficção.

Lançado nos cinemas brasileiros em abril deste ano, o filme é uma produção da Plano B Filmes e da Druzina Content, em coprodução com a Quanta, com distribuição da Downtown Filmes.

Confira o trailer:

Longa é inspirado em uma história real

Ambientado na periferia de Cuiabá, em Mato Grosso, o filme acompanha cinco histórias que se cruzam em meio a conflitos marcados por violência, amor, escolhas e redenção.

A trama tem como inspiração um caso real ocorrido no bairro Jardim Novo Colorado, onde moradores se mobilizaram para pagar a fiança de um líder comunitário com passagem pelo crime, por acreditarem que sua ausência poderia deixar a região mais vulnerável à atuação de facções rivais.

Bella Campos interpreta Marlene, uma enfermeira dividida entre sentimentos e dilemas pessoais, enquanto Xamã dá vida a Sapinho, um traficante que, apesar do histórico criminal, era visto por moradores como uma figura responsável pela segurança da comunidade.

O elenco reúne ainda João Vitor Silva, Bárbara Colen, Rui Ricardo Diaz, Jonathan Haagensen, Rejane Faria, Zécarlos Machado, Luana Tanaka, Luiz Bertazzo e Amauri Tangará.

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