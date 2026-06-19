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Grupo Liberal comanda pré-jogo direto dos EUA com intercâmbio cultural e gastronômico no SB Rooftop

A movimentação será a partir das 18h30 no SB Rooftop (Mezanino 2 – Lado Sul), trazendo as análises de Abner Luiz, Bad Boy e Felipe Campos até as 20h30

O Liberal
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Espaço abre os portões às 18h com distribuição de Cerveja Caribeña gelada para os primeiros torcedores e cobertura completa das equipes esportivas de Belém e dos Estados Unidos (Rayana França)

A equipe do Grupo Liberal invade o Mercado de São Brás com uma transmissão especial de pré-jogo direto dos Estados Unidos de Brasil e Haiti, na noite desta sexta-feira (19). A partida  pelo Grupo C, começa às 21h30, no  Lincoln Financial Field, localizado na Filadélfia, no estado da Pensilvânia.

A movimentação em Belém, será a partir das 18h30 no SB Rooftop (Mezanino 2 – Lado Sul), trazendo as análises de Abner Luiz, Bad Boy e Felipe Campos até as 20h30. Diretamente de Belém, João Wanderley e Max Sousa atualizam o público com os detalhes locais.

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O evento promete ser um caldeirão de emoções com foco no intercâmbio entre as nações. Miguel Júnior liderará a torcida brasileira, enquanto Millius Guerrier ficará à frente do público haitiano. Na ala gastronômica, os torcedores poderão saborear clássicos paraenses, como pastel de queijo com jambu e filhote regional, além do famoso tasso com banana, prato típico do Haiti.

Com abertura dos portões programada para as 18h, os primeiros clientes a entrar serão recepcionados com Caribeña bem gelada por conta da casa. Atrações musicais ao vivo com DJ Feco, Lucas e Iron e Paulo Martins, a presença da comitiva da Beija-Flor e promoções de Cerveja Caribeña completam a agenda do dia.

 
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