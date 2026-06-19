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Jogo do Brasil altera trânsito perto da Aldeia Amazônica nesta sexta (19); veja pontos de interdição

A partida entre Brasil e Haiti, válida pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo de 2026, está marcada para as 21h30 (horário de Brasília)

O Liberal

Motoristas que trafegam pelo entorno do Complexo Aldeia Amazônica David Miguel, em Belém, devem ficar atentos às mudanças no trânsito nesta sexta-feira (19). Trechos da avenida Pedro Miranda serão interditados a partir das 14h para garantir a segurança do público que acompanhará a exibição do jogo da Seleção Brasileira pela Copa do Mundo de 2026 no espaço. A informação foi divulgada pela Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel).

Onde serão as interdições?

Segundo o órgão, os bloqueios serão nos cruzamentos da avenida Pedro Miranda com a travessa Dr. Enéas Pinheiro e também com as travessas Pirajá e Lomas Valentinas. A orientação da Segbel é para que os condutores utilizem rotas alternativas para evitar congestionamentos e transtornos durante o período de interdição. Ainda não foi informado o horário para o fim da interdição. A reportagem segue apurando para atualizar essa informação. 

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Quem vai jogar?

A partida entre Brasil e Haiti, válida pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo de 2026, está marcada para as 21h30 (horário de Brasília). A transmissão em telão na Aldeia Amazônica integra a programação organizada pela Prefeitura de Belém para reunir os torcedores e promover a exibição pública dos jogos da Seleção Brasileira durante o Mundial.

A programação de transmissão do jogo no Complexo Aldeia Amazônica David Miguel inicia a partir das 17h30, com apresentações e atrações musicais. Um telão será instalado no local para a transmissão. Além desse point de transmissão na capital paraense, também haverá transmissão gratuita de todos os jogos da Copa do Mundo 2026 no Mercado de São Brás, no bairro de São Brás.

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