Jogos de hoje da Copa do Mundo: confira horários e onde assistir às partidas desta sexta-feira (19)
Entre os destaques da agenda do dia estão os confrontos entre Estados Unidos x Austrália, Escócia x Marrocos e Brasil x Haiti
A Copa do Mundo de 2026 segue com mais emoções nesta sexta-feira (19), com quatro partidas válidas pela segunda rodada da fase de grupos. Entre os destaques da programação estão os duelos envolvendo a Seleção Brasileira, que enfrenta o Haiti, e o Paraguai, que busca recuperação diante da Turquia.
As partidas dos grupos C e D serão disputadas nos Estados Unidos e podem começar a definir o cenário da classificação para as oitavas de final. Confira os jogos da Copa do Mundo hoje e tudo o que você precisa saber sobre cada confronto.
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Estados Unidos x Austrália
A programação desta sexta-feira (19) começa com o confronto entre Estados Unidos e Austrália, às 16h (horário de Brasília), no Lumen Field, em Seattle, nos Estados Unidos.
Os norte-americanos chegam embalados após a vitória por 4 a 1 sobre o Paraguai na estreia e podem encaminhar a classificação às oitavas de final com mais um resultado positivo. A Austrália também venceu na primeira rodada e tenta assumir a liderança isolada do Grupo D.
📅 Data: 19 de junho de 2026
🕓 Horário: 16h (de Brasília)
📍 Local: Lumen Field, Seattle (EUA)
🏆 Grupo D
📺 Onde assistir: CazéTV
Escócia x Marrocos
Mais tarde, às 19h, Escócia e Marrocos se enfrentam no Gillette Stadium, em Boston, pela segunda rodada do Grupo C.
Os escoceses venceram o Haiti na estreia e podem garantir uma posição confortável na tabela em caso de novo triunfo. Já os marroquinos vêm de empate diante do Brasil e precisam de uma vitória para aumentar as chances de avançar ao mata-mata.
📅 Data: 19 de junho de 2026
🕖 Horário: 19h (de Brasília)
📍 Local: Gillette Stadium, Boston (EUA)
🏆 Grupo C
📺 Onde assistir: CazéTV
Brasil x Haiti
O principal jogo para os brasileiros ocorre na Filadélfia. A Seleção Brasileira encara o Haiti às 21h30, no Lincoln Financial Field, em busca da primeira vitória na Copa do Mundo de 2026.
Na estreia, a equipe comandada por Carlo Ancelotti empatou em 1 a 1 com o Marrocos. Um triunfo sobre os haitianos poderá deixar o Brasil muito próximo da classificação para as oitavas de final, dependendo do resultado entre Escócia e Marrocos.
📅 Data: 19 de junho de 2026
🕤 Horário: 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Lincoln Financial Field, Filadélfia (EUA)
🏆 Grupo C
📺 Onde assistir: TV Globo, SBT, SporTV, NSports, CazéTV e Youtube da CBN
Turquia x Paraguai
Fechando a rodada, Turquia e Paraguai se enfrentam à 0h de sábado (20), no Levi's Stadium, em Santa Clara, pela segunda rodada do Grupo D.
Os paraguaios tentam reagir após a derrota para os Estados Unidos na primeira partida. Já a Turquia estreou com vitória sobre a Austrália e entra em campo com a oportunidade de confirmar o bom início de campanha. O confronto tem peso especial para a Tríplice Fronteira, região que acompanha de perto a trajetória da seleção paraguaia no torneio.
📅 Data: 20 de junho de 2026
🕛 Horário: 0h (de Brasília)
📍 Local: Levi's Stadium, Santa Clara (EUA)
🏆 Grupo D
📺 Onde assistir: TV Globo, SporTV e CazéTV
Jogos da Copa do Mundo desta sexta (19)
- Estados Unidos x Austrália — 16h
- Escócia x Marrocos — 19h
- Brasil x Haiti — 21h30
- Turquia x Paraguai — 00h de sábado (20)
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