Como joga o Haiti, adversário do Brasil na Copa do Mundo 2026 Tecnicamente mais frágil que os rivais do grupo, a equipe haitiana prioriza a defesa para depois sair em velocidade, utilizando também o trabalho de pivô do centroavante Frantzdy Pierrot Felipe Campos | Especial para O Liberal 19.06.26 8h00 O Haiti está de volta a uma Copa do Mundo da FIFA pela primeira vez desde 1974 e garantiu vaga para o Mundial sem disputar uma única partida em seu país. Em crise social desde o terremoto de 2010, a situação do país se agravou no contexto político, potencializada pelo assassinato do presidente Jovenel Moïse, em 2021, fazendo com que os jogos fossem disputados em campo neutro. Nas eliminatórias, o Haiti garantiu o segundo lugar na segunda fase, terminando à frente de Santa Lúcia, Aruba e Barbados, atrás apenas de Curaçao. Na fase seguinte, que garantia vaga para a Copa do Mundo, a seleção comandada por Sebastien Migné conquistou 11 pontos e deixou Honduras, Costa Rica e Nicarágua fora do torneio. Reforços Naturalizados Com uma das piores economias das Américas, muitos haitianos buscam uma melhor qualidade de vida fora do país. Essa é também a história dos pais de Wilson Isidor, principal jogador da equipe, que atua no Sunderland, da Inglaterra. Nascido em Rennes, na França, o atleta se destacou na última temporada, em que atuou em 41 partidas e marcou oito gols na campanha que levou os Black Cats às competições internacionais. Após a classificação do Haiti para a Copa do Mundo, ele optou por representar a seleção caribenha. Além do atacante, o zagueiro Hannes Delcroix e o meia Jean-Ricner Bellegarde são outros destaques naturalizados da equipe. Nascidos, respectivamente, na Bélgica e na França, os dois disputaram as eliminatórias e ajudaram a garantir a classificação para o Mundial. VEJA MAIS Onde ver o jogo do Brasil contra o Haiti nesta sexta (19) em Belém Cidades Velha, Reduto, Batista Campos e São Brás ganham programações especiais para o segundo desafio do Brasil no Mundial; saiba horários, atrações e como garantir ingressos Copa de 2026: jogo do Brasil x Haiti altera funcionamento de serviços na Grande Belém na sexta (18) Por conta do jogo, alguns serviços terão funcionamento especial, com ampliação ou redução dos horários Sem Neymar, Ancelotti indica mudanças para jogo com o Haiti; confira o provável time Treinador italiano deve mexer em todos os setores do time e manter o sistema com quatro atacantes Como joga? Após atuar nas eliminatórias para a Copa do Mundo no esquema 4-2-3-1, o Haiti mudou durante os últimos amistosos de preparação e também estreou no 4-4-2, aproveitando a naturalização de Isidor para contar com um atacante de velocidade. Tecnicamente mais frágil que os rivais do grupo, a equipe haitiana prioriza a defesa para depois sair em velocidade, utilizando também o trabalho de pivô do centroavante Frantzdy Pierrot. Na estreia, o 4-4-2 de Sebastien Migné contou com dois pontas que atacam pelos lados do campo e buscam cruzamentos para Pierrot, atacante de referência. Além disso, Isidor explora a velocidade pela faixa central, mas também pode se aproximar dos jogadores de meio-campo. No setor central, Jean Jacques atua como primeiro volante, enquanto Jean-Ricner Bellegarde é o responsável pela criação das jogadas. Uma das opções táticas da seleção do Haiti. (Divulgação) Outra opção que pode aparecer contra o Brasil é Bellegarde aberto pelo lado esquerdo, mas com a função de cortar para dentro e auxiliar na armação da equipe. Caso o técnico opte por essa formação, Woodensky Pierre deve começar entre os titulares. Outra possibilidade para o jogo contra o Brasil. (Divulgação) Independentemente da escalação, algo é claro: o Brasil é favorito e precisa vencer a partida para manter aceso o sonho do hexacampeonato. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol copa do mundo 2026 brasil x haiti jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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