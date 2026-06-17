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Sem Neymar, Ancelotti indica mudanças para jogo com o Haiti; confira o provável time

Treinador italiano deve mexer em todos os setores do time e manter o sistema com quatro atacantes

Junior Cunha | Especial para O Liberal
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Atuação ruim na estreia vai provocar mudança geral na Seleção. (Foto: Tarso Sarraf/O Liberal)

As mudanças devem dar o tom da Seleção Brasileira para o segundo jogo da Copa do Mundo. Na sexta-feira (19), a equipe comandada pelo técnico Carlo Ancelotti vai encarar o Haiti, às 21h30 (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, nos Estados Unidos, querendo recuperar o empate na estreia contra o Marrocos. 

E para o confronto, a tendência é que o treinador italiano faça alterações em todos os setores da equipe. A única "manutenção" deve ser no gol, com Alisson seguindo entre os titulares. 

Durante a atividade desta quarta-feira (17) no CT Columbia Park, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, Carlos Ancelotti indicou algumas alterações, conforme informado pelo GE.com

As mudanças começam pelo sistema defensivo. Danilo deve ganhar a condição de titular na lateral direita na vaga de Ibañez, utilizado na posição na estreia contra o Marrocos. 

Ainda na linha de zaga, Marquinhos pode formar dupla com Léo Pereira, ganhando a vaga de Gabriel Magalhães no setor. Fechando o quarteto, Douglas Santos será mantido na lateral esquerda. 

"Capitão" fora

Então homem de confiança de Carlo Ancelotti, Casemiro deve deixar o time tiular. Pelo menos esta foi a sinalização do treinador italiano na atividade desta quarta-feira (17). 

A dupla de volantes teve apenas Bruno Guimarães mantido. Ao lado dele, Fabinho, que havia entrado na vaga de Casemiro no intervalo da estreia contra o Marrocos. 

image Casemiro deve virar opção no banco de reservas e Danilo assumir a vaga na lateral direita. (Foto: Tarso Sarraf/O Liberal)

Mais a frente, duas mudanças: Gabriel Martinelli e Luiz Henrique. 

Mantendo o sistema com quatro atacantes, Carlo Ancelotti indicou que a Seleção Brasileira deve ter a linha ofensiva composta por Vini Junior, Igor Thiago e os atacantes de Arsenal e Zenit. 

Assim, a "nova" escalação deve ter: Alisson; Danilo, Marquinhos, Léo Pereira e Douglas Santos; Fabinho e Bruno Guimarães; Gabriel Martinelli, Vini Junior, Igor Thiago e Luiz Henrique. 

Ausência

Mesmo tendo ido ao campo e participado da atividade com bola, o atacante Neymar ainda não será relacionado como opção no banco de reservas.

Recuperado da lesão na panturrilha direita, o camisa 10 do Santos e da Seleção ainda está no período de transição e será preservado para o jogo com a Escócia, marcado para o dia 24 de junho às 19h (de Brasília) em Miami, nos Estados Unidos. 

Apesar de não estar disponível para o confronto com o Haiti, Neymar deve integrar normalmente a delegação brasileira e ficar no banco apenas por protocolo, como aconteceu na estreia contra o Marrocos.

A ideia da CBF e comissão técnica é que ele participe de forma ativa do jogo incentivando os demais jogadores antes, durante e após ao jogo. 

Com um ponto, o Brasil é o segundo colocado no Grupo C da Copa do Mundo. A chave é liderada pela Escócia, que na estreia venceu o Haiti. 

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