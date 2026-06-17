Sem Neymar, Ancelotti indica mudanças para jogo com o Haiti; confira o provável time Treinador italiano deve mexer em todos os setores do time e manter o sistema com quatro atacantes Junior Cunha | Especial para O Liberal 17.06.26 16h55 Atuação ruim na estreia vai provocar mudança geral na Seleção. (Foto: Tarso Sarraf/O Liberal) As mudanças devem dar o tom da Seleção Brasileira para o segundo jogo da Copa do Mundo. Na sexta-feira (19), a equipe comandada pelo técnico Carlo Ancelotti vai encarar o Haiti, às 21h30 (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, nos Estados Unidos, querendo recuperar o empate na estreia contra o Marrocos. E para o confronto, a tendência é que o treinador italiano faça alterações em todos os setores da equipe. A única "manutenção" deve ser no gol, com Alisson seguindo entre os titulares. Durante a atividade desta quarta-feira (17) no CT Columbia Park, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, Carlos Ancelotti indicou algumas alterações, conforme informado pelo GE.com. As mudanças começam pelo sistema defensivo. Danilo deve ganhar a condição de titular na lateral direita na vaga de Ibañez, utilizado na posição na estreia contra o Marrocos. Ainda na linha de zaga, Marquinhos pode formar dupla com Léo Pereira, ganhando a vaga de Gabriel Magalhães no setor. Fechando o quarteto, Douglas Santos será mantido na lateral esquerda. "Capitão" fora Então homem de confiança de Carlo Ancelotti, Casemiro deve deixar o time tiular. Pelo menos esta foi a sinalização do treinador italiano na atividade desta quarta-feira (17). A dupla de volantes teve apenas Bruno Guimarães mantido. Ao lado dele, Fabinho, que havia entrado na vaga de Casemiro no intervalo da estreia contra o Marrocos. Casemiro deve virar opção no banco de reservas e Danilo assumir a vaga na lateral direita. (Foto: Tarso Sarraf/O Liberal) Mais a frente, duas mudanças: Gabriel Martinelli e Luiz Henrique. Mantendo o sistema com quatro atacantes, Carlo Ancelotti indicou que a Seleção Brasileira deve ter a linha ofensiva composta por Vini Junior, Igor Thiago e os atacantes de Arsenal e Zenit. Assim, a "nova" escalação deve ter: Alisson; Danilo, Marquinhos, Léo Pereira e Douglas Santos; Fabinho e Bruno Guimarães; Gabriel Martinelli, Vini Junior, Igor Thiago e Luiz Henrique. Ausência Mesmo tendo ido ao campo e participado da atividade com bola, o atacante Neymar ainda não será relacionado como opção no banco de reservas. Recuperado da lesão na panturrilha direita, o camisa 10 do Santos e da Seleção ainda está no período de transição e será preservado para o jogo com a Escócia, marcado para o dia 24 de junho às 19h (de Brasília) em Miami, nos Estados Unidos. Apesar de não estar disponível para o confronto com o Haiti, Neymar deve integrar normalmente a delegação brasileira e ficar no banco apenas por protocolo, como aconteceu na estreia contra o Marrocos. A ideia da CBF e comissão técnica é que ele participe de forma ativa do jogo incentivando os demais jogadores antes, durante e após ao jogo. Com um ponto, o Brasil é o segundo colocado no Grupo C da Copa do Mundo. A chave é liderada pela Escócia, que na estreia venceu o Haiti. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Copa do Mundo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. 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