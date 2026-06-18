Vasco demite Renato Gaúcho após apenas três meses de clube: 'Decisão em comum acordo' Estadão Conteúdo 18.06.26 23h11 Vasco demite Renato Gaúcho após apenas três meses de clube: 'Decisão em comum acordo' Chegou ao fim nesta quinta-feira a terceira passagem de Renato Gaúcho no Vasco. Mesmo com as competições paralisadas pela disputa da Copa do Mundo, o clube carioca optou pela demissão do comandante, 'desgastado com o elenco', já mirando um retorno no Brasileirão com nova direção diante do Vitória, dia 22 de julho. "O Vasco da Gama informa que Renato Gaúcho não é mais o treinador da equipe profissional. A decisão foi tomada em comum acordo entre as partes. O Vasco agradece ao técnico e sua comissão pelos serviços prestados durante sua terceira passagem pelo clube e deseja sucesso na continuidade de suas carreiras", afimrou o clube cruzmaltino, em nota oficial. Renato Gaúcho assumiu o Vasco com grandes vitórias e arrancada no Nacional. Com o passar das rodadas, contudo, o futebol desapareceu, a equipe empilhou vexames e fechou a pausa do Brasileirão somente na 17ª colocação, com apenas 20 pontos, abrindo a zona de rebaixamento. O treinador chegou ao clube em março, estreando com grande virada diante do atual líder Palmeiras, por 2 a 1, em São Januário. O time ficou invicto por cinco rodadas, com triunfos, ainda, diante do Fluminense e do Grêmio. Foram 22 partidas dirigidas por Renato Gaúcho nesta terceira passagem, com nove vitórias, seis empates e sete derrotas, um aproveitamento de 50%. Sob direção do técnico, a equipe anotou 33 gols e sofreu 31. Apesar da posição ruim no Brasileirão, o Vasco está nas oitavas de final da Copa do Brasil, na qual vai encarar o Fluminense. O time ainda disputará os playoffs da Copa Sul-Americana após fechar o Grupo G em segundo, três pontos atrás do Olímpia. Não dirigir a equipe em um duelo fora de casa, diante do Barracas Central, na Argentina, não caiu bem para Renato Gaúcho no elenco e também na diretoria - ele foi punido pela Conmebol em três jogos e multa de R$ 25 mil. Para piorar, alguns ruídos com jogadores estrangeiros pesaram contra o técnico. C Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasielirão Vasco Renato Gaúcho COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol África do Sul reage, busca empate com a República Tcheca e mantém Grupo A aberto na Copa de 2026 Michal Sadílek marcou para os europeus, enquanto Teboho Makoena deixou tudo igual em cobrança de pênalti. 18.06.26 15h11 FUTEBOL Adversário do Paysandu, MAC possui no elenco atacante que passou pelo Papão e Leão Maranhão recebe o Paysandu pela Série C com atletas conhecidos do futebol paraense 18.06.26 14h59 futebol Tuna inicia venda de ingressos para duelo contra o Iguatu pela segunda fase da Série D Equipe paraense recebe o Iguatu-CE no próximo domingo (21), no Mangueirão, pelo jogo de ida do mata-mata 18.06.26 12h31 Futebol Ex-Paysandu, atacante paraense brilha e conquista acesso na Tailândia Formado nas categorias de base do Paysandu, atacante paraense foi decisivo no acesso do Pattani à elite do futebol tailandês 18.06.26 12h19 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Ex-Paysandu, atacante paraense brilha e conquista acesso na Tailândia Formado nas categorias de base do Paysandu, atacante paraense foi decisivo no acesso do Pattani à elite do futebol tailandês 18.06.26 12h19 FUTEBOL Adversário do Paysandu, MAC possui no elenco atacante que passou pelo Papão e Leão Maranhão recebe o Paysandu pela Série C com atletas conhecidos do futebol paraense 18.06.26 14h59 FUTEBOL Remo faz homenagem a torcedor que concluiu sessões de radioterapia Integrantes do clube estiveram com o torcedor para celebrar o fim das sessões de radioterapia 18.06.26 10h46 Futebol Seleção Brasileira deve ter mudanças para enfrentar o Haiti, indica Ancelotti Técnico confirma alterações na equipe titular, mas mantém mistério sobre os escolhidos para a partida desta sexta-feira, na Filadélfia 18.06.26 20h45