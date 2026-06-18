Vasco demite Renato Gaúcho após apenas três meses de clube: 'Decisão em comum acordo'

Chegou ao fim nesta quinta-feira a terceira passagem de Renato Gaúcho no Vasco. Mesmo com as competições paralisadas pela disputa da Copa do Mundo, o clube carioca optou pela demissão do comandante, 'desgastado com o elenco', já mirando um retorno no Brasileirão com nova direção diante do Vitória, dia 22 de julho.

"O Vasco da Gama informa que Renato Gaúcho não é mais o treinador da equipe profissional. A decisão foi tomada em comum acordo entre as partes. O Vasco agradece ao técnico e sua comissão pelos serviços prestados durante sua terceira passagem pelo clube e deseja sucesso na continuidade de suas carreiras", afimrou o clube cruzmaltino, em nota oficial.

Renato Gaúcho assumiu o Vasco com grandes vitórias e arrancada no Nacional. Com o passar das rodadas, contudo, o futebol desapareceu, a equipe empilhou vexames e fechou a pausa do Brasileirão somente na 17ª colocação, com apenas 20 pontos, abrindo a zona de rebaixamento.

O treinador chegou ao clube em março, estreando com grande virada diante do atual líder Palmeiras, por 2 a 1, em São Januário. O time ficou invicto por cinco rodadas, com triunfos, ainda, diante do Fluminense e do Grêmio.

Foram 22 partidas dirigidas por Renato Gaúcho nesta terceira passagem, com nove vitórias, seis empates e sete derrotas, um aproveitamento de 50%. Sob direção do técnico, a equipe anotou 33 gols e sofreu 31.

Apesar da posição ruim no Brasileirão, o Vasco está nas oitavas de final da Copa do Brasil, na qual vai encarar o Fluminense. O time ainda disputará os playoffs da Copa Sul-Americana após fechar o Grupo G em segundo, três pontos atrás do Olímpia. Não dirigir a equipe em um duelo fora de casa, diante do Barracas Central, na Argentina, não caiu bem para Renato Gaúcho no elenco e também na diretoria - ele foi punido pela Conmebol em três jogos e multa de R$ 25 mil. Para piorar, alguns ruídos com jogadores estrangeiros pesaram contra o técnico. C