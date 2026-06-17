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Paysandu aposta na força do elenco para buscar reação fora de casa na Série C

Henrico destaca confiança do grupo e mira vitória diante do Maranhão para manter o Papão no G-4

O Liberal
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Henrico espera um bom jogo diante do Maranhão. (Jorge Luís Totti/Paysandu)

O Paysandu segue sua preparação para mais um compromisso importante na Série C do Campeonato Brasileiro. Quarto colocado, com 17 pontos, o Papão visita o Maranhão neste sábado (20), no Estádio Castelão, pela 11ª rodada da competição, em busca de uma vitória para se manter entre os primeiros colocados e encerrar a sequência de resultados irregulares nas últimas partidas.

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Durante entrevista coletiva concedida nesta quarta-feira (17), no Estádio da Curuzu, o meia Henrico mostrou otimismo no trabalho realizado ao longo da semana e lembrou dainda que o Papão possui histórico positivo longe de casa.

“Estamos tendo uma boa semana de treino, uma semana cheia. Vamos com força máxima para esse jogo contra o Maranhão. Já fizemos ótimos jogos fora de casa e não vai ser diferente dessa vez. Creio que vamos voltar com os três pontos”, afirmou.

O Paysandu soma vitórias importantes como visitante nesta Série C, incluindo os triunfos sobre Volta Redonda e Itabaiana. Agora, tenta repetir o desempenho para seguir firme na disputa pelas primeiras posições da tabela.

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Em sua primeira temporada como profissional, Henrico também valorizou a sequência de oportunidades recebidas. Com 26 partidas disputadas pelo clube em 2026, o jogador destacou a importância da minutagem para seu desenvolvimento.

“Para mim está sendo muito importante. Estou conseguindo pegar sequência, ganhar experiência de jogo e amadurecer mais. Vamos seguir trabalhando para evoluir cada vez mais”, disse.

Apesar de o Paysandu ter conquistado apenas uma vitória nos últimos quatro jogos da Série C, o meia garantiu que o momento não abalou o ambiente interno. Segundo ele, a força mental do elenco continua sendo um dos diferenciais da equipe na competição. 

No mais, embora o time esteja vivendo um momento oscilante, vale lembrar que dois dos três artilheiros da Série C são do Paysandu, caso de Juninho, com 5 gols, e Kleiton Pego, com 4.

“A confiança está muito alta ainda. Nosso grupo é muito forte mentalmente, já mostrou isso várias vezes em jogos que conseguimos virar. Não vamos deixar essas pequenas derrotas atrapalharem nosso grupo, que é muito forte”, ressaltou.

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