Paysandu aposta na força do elenco para buscar reação fora de casa na Série C Henrico destaca confiança do grupo e mira vitória diante do Maranhão para manter o Papão no G-4 O Liberal 17.06.26 19h25 Henrico espera um bom jogo diante do Maranhão. (Jorge Luís Totti/Paysandu) O Paysandu segue sua preparação para mais um compromisso importante na Série C do Campeonato Brasileiro. Quarto colocado, com 17 pontos, o Papão visita o Maranhão neste sábado (20), no Estádio Castelão, pela 11ª rodada da competição, em busca de uma vitória para se manter entre os primeiros colocados e encerrar a sequência de resultados irregulares nas últimas partidas. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Durante entrevista coletiva concedida nesta quarta-feira (17), no Estádio da Curuzu, o meia Henrico mostrou otimismo no trabalho realizado ao longo da semana e lembrou dainda que o Papão possui histórico positivo longe de casa. “Estamos tendo uma boa semana de treino, uma semana cheia. Vamos com força máxima para esse jogo contra o Maranhão. Já fizemos ótimos jogos fora de casa e não vai ser diferente dessa vez. Creio que vamos voltar com os três pontos”, afirmou. O Paysandu soma vitórias importantes como visitante nesta Série C, incluindo os triunfos sobre Volta Redonda e Itabaiana. Agora, tenta repetir o desempenho para seguir firme na disputa pelas primeiras posições da tabela. VEJA MAIS Ataque do Paysandu se destaca e coloca dois jogadores entre os principais artilheiros da Série C Juninho divide a liderança da artilharia da competição, enquanto Kleiton Pego aparece logo atrás após 11 rodadas Juninho pede reação do Paysandu e vê equipe preparada para manter vaga no G4 Atacante destaca equilíbrio da Série C, minimiza momento de instabilidade e projeta confronto contra o Maranhão fora de casa Defesa do Paysandu é a mais vazada entre os times que estão no G8 da Série C Papão que já foi líder da Série C, caiu posições e leva gol praticamente em todos os jogos Em sua primeira temporada como profissional, Henrico também valorizou a sequência de oportunidades recebidas. Com 26 partidas disputadas pelo clube em 2026, o jogador destacou a importância da minutagem para seu desenvolvimento. “Para mim está sendo muito importante. Estou conseguindo pegar sequência, ganhar experiência de jogo e amadurecer mais. Vamos seguir trabalhando para evoluir cada vez mais”, disse. Apesar de o Paysandu ter conquistado apenas uma vitória nos últimos quatro jogos da Série C, o meia garantiu que o momento não abalou o ambiente interno. Segundo ele, a força mental do elenco continua sendo um dos diferenciais da equipe na competição. No mais, embora o time esteja vivendo um momento oscilante, vale lembrar que dois dos três artilheiros da Série C são do Paysandu, caso de Juninho, com 5 gols, e Kleiton Pego, com 4. “A confiança está muito alta ainda. Nosso grupo é muito forte mentalmente, já mostrou isso várias vezes em jogos que conseguimos virar. Não vamos deixar essas pequenas derrotas atrapalharem nosso grupo, que é muito forte”, ressaltou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol paysandu série c 2026 maranhão x paysandu futebol brasileiro jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. 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