Juninho pede reação do Paysandu e vê equipe preparada para manter vaga no G4 Atacante destaca equilíbrio da Série C, minimiza momento de instabilidade e projeta confronto contra o Maranhão fora de casa O Liberal 16.06.26 19h55 Apesar dos resultados negativos, o atacante descartou clima de desespero no elenco. (Foto: André Moreira) Após a derrota para a Inter de Limeira, resultado que custou ao Paysandu a terceira colocação da Série C, o elenco bicolor voltou aos treinamentos focado na recuperação. Quarto colocado com 17 pontos, o Papão encara o Maranhão, 14º na tabela com 13 pontos, neste sábado (20), no Castelão, em São Luís. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Autor de nove gols e quatro assistências na temporada pelo Paysandu, o atacante Juninho reconheceu que a equipe já não possui a margem de segurança construída nas primeiras rodadas, mas demonstrou confiança na capacidade de reação do grupo. "A gente tinha uma gordura para queimar e não tem mais agora. Está todo mundo muito perto na tabela. Sabemos do nosso trabalho e vamos trabalhar bastante para chegar fortes e buscar os três pontos", afirmou. Apesar da sequência recente de resultados negativos, o atacante descartou qualquer clima de desespero no elenco. Segundo ele, oscilações fazem parte da competição e são naturais em um grupo com muitos atletas jovens. "A gente vai voltar a vencer jogos, disso temos certeza. Todo clube passa por momentos de instabilidade. O importante é continuar trabalhando firme para fazer uma boa partida", disse. VEJA MAIS Defesa do Paysandu é a mais vazada entre os times que estão no G8 da Série C Papão que já foi líder da Série C, caiu posições e leva gol praticamente em todos os jogos Derrota para a Inter de Limeira encerra invencibilidade do Paysandu na Curuzu Papão foi derrotado por 2 a 1 pelo Leão da Paulista e voltou a perder no estádio após uma sequência de 12 partidas sem derrotas Paysandu vê vantagem diminuir após sequência negativa na Série C Mesmo embalado por títulos no primeiro semestre, Papão acumula derrotas e perde força na disputa pelas primeiras posições Juninho também destacou a necessidade de manter o equilíbrio emocional diante das cobranças que surgem após as derrotas. "Não é porque perdeu uma partida que está tudo errado, nem porque ganha que está tudo certo. Temos erros e acertos, e vamos trabalhar durante a semana para corrigir o que precisa ser corrigido." Sobre a disputa por posição com Ítalo, Juninho classificou a concorrência como saudável e destacou a importância de ter opções no setor ofensivo. "Ele é um grande jogador. Quando começa jogando faz gols, quando entra também. Comigo acontece a mesma coisa. É uma disputa saudável e quem ganha com isso é o Paysandu." O atacante ainda reforçou que a equipe tem mostrado competitividade tanto dentro quanto fora de casa, fator que considera importante para a permanência do clube entre os primeiros colocados. "Nos dois cenários a gente joga bem. Estamos no G4 porque conseguimos demonstrar isso dentro e fora de casa." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol paysandu série c 2026 jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! 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