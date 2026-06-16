Juninho pede reação do Paysandu e vê equipe preparada para manter vaga no G4

Após a derrota para a Inter de Limeira, resultado que custou ao Paysandu a terceira colocação da Série C, o elenco bicolor voltou aos treinamentos focado na recuperação. Quarto colocado com 17 pontos, o Papão encara o Maranhão, 14º na tabela com 13 pontos, neste sábado (20), no Castelão, em São Luís.

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Autor de nove gols e quatro assistências na temporada pelo Paysandu, o atacante Juninho reconheceu que a equipe já não possui a margem de segurança construída nas primeiras rodadas, mas demonstrou confiança na capacidade de reação do grupo.

"A gente tinha uma gordura para queimar e não tem mais agora. Está todo mundo muito perto na tabela. Sabemos do nosso trabalho e vamos trabalhar bastante para chegar fortes e buscar os três pontos", afirmou.

Apesar da sequência recente de resultados negativos, o atacante descartou qualquer clima de desespero no elenco. Segundo ele, oscilações fazem parte da competição e são naturais em um grupo com muitos atletas jovens. "A gente vai voltar a vencer jogos, disso temos certeza. Todo clube passa por momentos de instabilidade. O importante é continuar trabalhando firme para fazer uma boa partida", disse.

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Juninho também destacou a necessidade de manter o equilíbrio emocional diante das cobranças que surgem após as derrotas. "Não é porque perdeu uma partida que está tudo errado, nem porque ganha que está tudo certo. Temos erros e acertos, e vamos trabalhar durante a semana para corrigir o que precisa ser corrigido."

Sobre a disputa por posição com Ítalo, Juninho classificou a concorrência como saudável e destacou a importância de ter opções no setor ofensivo. "Ele é um grande jogador. Quando começa jogando faz gols, quando entra também. Comigo acontece a mesma coisa. É uma disputa saudável e quem ganha com isso é o Paysandu."

O atacante ainda reforçou que a equipe tem mostrado competitividade tanto dentro quanto fora de casa, fator que considera importante para a permanência do clube entre os primeiros colocados. "Nos dois cenários a gente joga bem. Estamos no G4 porque conseguimos demonstrar isso dentro e fora de casa."