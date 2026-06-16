Defesa do Paysandu é a mais vazada entre os times que estão no G8 da Série C Papão que já foi líder da Série C, caiu posições e leva gol praticamente em todos os jogos Fábio Will 16.06.26 12h41 Papão vem vacilando e perdendo a 'gordura' conquistada no início da temporada (Thiago Gomes / O Liberal) O Paysandu é um dos candidatos a uma vaga para a próxima fase da Série C, porém, o clube não vem conseguindo bons resultados recentemente e começa a “ligar o sinal de alerta” no torcedor bicolor. A defesa alviceleste é a pior entre os oito primeiros colocados da Série C e reforça o pedido da torcida por reforços. O setor defensivo que era considerado como consistente, hoje vem dando sinais de preocupação ao técnico Júnior Rocha. O Paysandu tomou 13 gols em 10 jogos na Série C e é a defesa mais vazada do atual G8 do Brasileirão. Em apenas uma partida a defesa alviceleste não tomou gol nesta Série C, foi na estreia contra o Volta Redonda-RJ, fora de casa, na vitória de 1 a 0, fora de casa. Além do Paysandu, os outros dois clubes com as piores defesas no atual G8 da Série C são: Ituano-SP e o Amazonas-AM, ambos com 12 gols sofridos A equipe bicolor já surfou na liderança da Série C, mas aos poucos o Paysandu foi perdendo a “gordura” adquirida no início da competição nacional. Atualmente, com mais de 50% da primeira fase concluída, o Paysandu ocupa a 4ª colocação com 17 pontos e está apenas 2 pontos do Santa Cruz-PE, 9º colocado e o primeiro fora da zona de classificação. A primeira fase da Série C é composta por 19 rodadas. Ao término delas, os oito melhores clubes passam de fase para a disputa do quadrangular que decidirá quem serão os times que ascenderão à Série B. O próximo compromisso do Papão na Série C do Brasileiro será no sábado (20), às 21h, contra o Maranhão-MA, no Estádio Castelão, na cidade de São Luís (MA). A partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também na Rádio Liberal +. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes paysandu futebol série c COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU FUTEBOL Defesa do Paysandu é a mais vazada entre os times que estão no G8 da Série C Papão que já foi líder da Série C, caiu posições e leva gol praticamente em todos os jogos 16.06.26 12h41 futebol Derrota para a Inter de Limeira encerra invencibilidade do Paysandu na Curuzu Papão foi derrotado por 2 a 1 pelo Leão da Paulista e voltou a perder no estádio após uma sequência de 12 partidas sem derrotas 16.06.26 12h22 NUNCA SERÁ SÓ FUTEBOL Após atropelamento, meia do Paysandu faz visita surpresa a Pam Pam O jogador Marcinho, do Paysandu, fez uma visita surpresa a Pam Pam, torcedor símbolo do Papão, que foi atropelado em Belém 16.06.26 11h04 Futebol Paysandu vê vantagem diminuir após sequência negativa na Série C Mesmo embalado por títulos no primeiro semestre, Papão acumula derrotas e perde força na disputa pelas primeiras posições 15.06.26 18h51 MAIS LIDAS EM ESPORTES NUNCA SERÁ SÓ FUTEBOL Após atropelamento, meia do Paysandu faz visita surpresa a Pam Pam O jogador Marcinho, do Paysandu, fez uma visita surpresa a Pam Pam, torcedor símbolo do Papão, que foi atropelado em Belém 16.06.26 11h04 futebol Zagueiro do Remo, Tchamba faz ação social para crianças em Camarões durante as férias Defensor azulino aproveitou o período de descanso para visitar Yaoundé, sua cidade natal 16.06.26 10h11 POLÊMICA Presidente da CBF é acusado de 'enganar esposa' e bancar amantes com dinheiro da confederação Segundo Leo Dias, as verbas foram desviadas para custear as estadias e a logística das mulheres 15.06.26 18h40 TÊNIS João Fonseca sofre na grama e se despede com derrota na estreia do ATP 500 de Halle No fim de semana, o jovem tenista carioca já havia sido eliminado nas duplas, ao lado do alemão Daniel Altmaier 16.06.26 9h41