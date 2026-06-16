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Defesa do Paysandu é a mais vazada entre os times que estão no G8 da Série C

Papão que já foi líder da Série C, caiu posições e leva gol praticamente em todos os jogos

Fábio Will
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Papão vem vacilando e perdendo a 'gordura' conquistada no início da temporada (Thiago Gomes / O Liberal)

O Paysandu é um dos candidatos a uma vaga para a próxima fase da Série C, porém, o clube não vem conseguindo bons resultados recentemente e começa a “ligar o sinal de alerta” no torcedor bicolor. A defesa alviceleste é a pior entre os oito primeiros colocados da Série C e reforça o pedido da torcida por reforços.

O setor defensivo que era considerado como consistente, hoje vem dando sinais de preocupação ao técnico Júnior Rocha. O Paysandu tomou 13 gols em 10 jogos na Série C e é a defesa mais vazada do atual G8 do Brasileirão. Em apenas uma partida a defesa alviceleste não tomou gol nesta Série C, foi na estreia contra o Volta Redonda-RJ, fora de casa, na vitória de 1 a 0, fora de casa.

Além do Paysandu, os outros dois clubes com as piores defesas no atual G8 da Série C são: Ituano-SP e o Amazonas-AM, ambos com 12 gols sofridos

A equipe bicolor já surfou na liderança da Série C, mas aos poucos o Paysandu foi perdendo a “gordura” adquirida no início da competição nacional. Atualmente, com mais de 50% da primeira fase concluída, o Paysandu ocupa a 4ª colocação com 17 pontos e está apenas 2 pontos do Santa Cruz-PE, 9º colocado e o primeiro fora da zona de classificação.

A primeira fase da Série C é composta por 19 rodadas. Ao término delas, os oito melhores clubes passam de fase para a disputa do quadrangular que decidirá quem serão os times que ascenderão à Série B.

O próximo compromisso do Papão na Série C do Brasileiro será no sábado (20), às 21h, contra o Maranhão-MA, no Estádio Castelão, na cidade de São Luís (MA). A partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também na Rádio Liberal +.

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