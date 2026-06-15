Paysandu vê vantagem diminuir após sequência negativa na Série C Mesmo embalado por títulos no primeiro semestre, Papão acumula derrotas e perde força na disputa pelas primeiras posições O Liberal 15.06.26 18h51 A derrota em casa para a Inter de Limeira contribuiu para o momento instável no Papão. (Thiago Gomes / O Liberal) A temporada de 2026 vem sendo marcada por curiosos contrastes no Paysandu. Depois de conquistar o Campeonato Paraense, a Copa Norte e a Copa Verde, o Papão da Amazônia atravessa seu momento mais delicado na Série C do Campeonato Brasileiro, competição em que deixou a liderança e passou a conviver com a pressão dos concorrentes diretos. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Nas últimas quatro rodadas, o Papão sofreu três derrotas e somou apenas uma vitória. A sequência começou com o revés para o Caxias por 2 a 0, foi interrompida pelo triunfo sobre o Floresta por 2 a 1, mas voltou a ser negativa com as derrotas diante de Figueirense e Inter de Limeira, ambas por 2 a 1. Os resultados fizeram a equipe cair para a quarta colocação, com 17 pontos, quatro a menos que o líder Guarani. Mais do que a perda de posições, a preocupação está na redução da margem dentro da zona de classificação. O Paysandu agora tem apenas dois pontos de vantagem sobre o primeiro clube fora do G-8. VEJA MAIS Jogador da Inter de Limeira detona a Curuzu, após vencer o Paysandu: 'vestiário e gramado ruim' Atacante Miguel Bianconi não poupou o Paysandu das críticas ao gramado e ao vestiário e pediu providências à CBF Júnior Rocha aponta falta de eficiência e pede paciência com jovens após derrota na Curuzu Técnico do Paysandu evita procurar culpados, destaca processo de reconstrução do elenco e projeta reação diante do Maranhão Paysandu perde em casa e cai para o quarto lugar na Série C O Papão não havia perdido na Curuzu até então, mas sucumbiu diante da Inter de Limeira A oscilação contrasta com a consistência demonstrada pelo time durante boa parte do primeiro semestre, período em que acumulou conquistas e chegou a liderar a Série C com autoridade. Agora, o desafio é reencontrar o equilíbrio para evitar que a sequência recente comprometa a campanha construída até aqui. A oportunidade de reação será no próximo sábado, fora de casa, diante do Maranhão. O confronto pode representar um ponto de virada para uma equipe que, apesar dos títulos recentes, busca recuperar a regularidade em uma competição cada vez mais equilibrada. O adversário deste final de semana é o 14º na tábua classificatória, com 12 pontos, e vem de um empate em 0 a 0 com o Anápolis. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol paysandu série c 2026 futebol brasileiro jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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