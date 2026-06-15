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Paysandu vê vantagem diminuir após sequência negativa na Série C

Mesmo embalado por títulos no primeiro semestre, Papão acumula derrotas e perde força na disputa pelas primeiras posições

O Liberal
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A derrota em casa para a Inter de Limeira contribuiu para o momento instável no Papão. (Thiago Gomes / O Liberal)

A temporada de 2026 vem sendo marcada por curiosos contrastes no Paysandu. Depois de conquistar o Campeonato Paraense, a Copa Norte e a Copa Verde, o Papão da Amazônia atravessa seu momento mais delicado na Série C do Campeonato Brasileiro, competição em que deixou a liderança e passou a conviver com a pressão dos concorrentes diretos.

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Nas últimas quatro rodadas, o Papão sofreu três derrotas e somou apenas uma vitória. A sequência começou com o revés para o Caxias por 2 a 0, foi interrompida pelo triunfo sobre o Floresta por 2 a 1, mas voltou a ser negativa com as derrotas diante de Figueirense e Inter de Limeira, ambas por 2 a 1.

Os resultados fizeram a equipe cair para a quarta colocação, com 17 pontos, quatro a menos que o líder Guarani. Mais do que a perda de posições, a preocupação está na redução da margem dentro da zona de classificação. O Paysandu agora tem apenas dois pontos de vantagem sobre o primeiro clube fora do G-8.

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A oscilação contrasta com a consistência demonstrada pelo time durante boa parte do primeiro semestre, período em que acumulou conquistas e chegou a liderar a Série C com autoridade. Agora, o desafio é reencontrar o equilíbrio para evitar que a sequência recente comprometa a campanha construída até aqui.

A oportunidade de reação será no próximo sábado, fora de casa, diante do Maranhão. O confronto pode representar um ponto de virada para uma equipe que, apesar dos títulos recentes, busca recuperar a regularidade em uma competição cada vez mais equilibrada.

O adversário deste final de semana é o 14º na tábua classificatória, com 12 pontos, e vem de um empate em 0 a 0 com o Anápolis. 

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