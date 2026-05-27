Vasco vence Barracas, termina em segundo e vai jogar os playoffs da Copa Sul-Americana

Na noite desta quarta-feira, o Vasco, pressionado pela torcida após duas derrotas seguidas no Brasileirão e diante de um pequeno público em São Januário, reflexo de um protesto da torcida que pediu 'público zero', recebeu o Barracas Central (ARG) pela última e decisiva rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Sem muito esforço, o cruzmaltino venceu por 3 a 0 e garantiu vaga nos playoffs da competição, onde enfrentará uma das equipes vindas da Libertadores.

Com o resultado, conquistado com gols de Adson no primeiro tempo e Johan Rojas na etapa final, a equipe de Renato Gaúcho chegou aos 10 pontos e alcançou a terceira vitória no Grupo G. Apesar disso, não foi suficiente para garantir a liderança e a classificação direta para as oitavas de final, já que o Olimpia-PAR venceu em casa o Audax Italiano (CHI) por 3 a 1 e terminou com 13 pontos na ponta da chave.

Por outro lado, os argentinos, que já entraram em campo sem pretensões, se despedem da competição internacional na lanterna do grupo, com apenas três pontos e nenhuma vitória conquistada. Ao longo das seis partidas, foram três empates e três derrotas.

A partida começou bastante truncada, com o Barracas Central (ARG) adotando uma postura bastante defensiva, com linhas baixas, oferecendo campo e a posse de bola ao Vasco, que, por sua vez, enfrentava dificuldades para criar oportunidades com a bola rolando, especialmente na ligação entre o meio-campo e o ataque.

Mas, mesmo em um jogo violento, que já tinha três cartões amarelos com apenas 16 minutos, os donos da casa conseguiram superar as adversidades e abrir o placar com Adson, aos 31 minutos. Thiago Mendes pegou a sobra de escanteio e bateu forte, mas, na rebatida da defesa, a bola desviou e caiu nos pés de Adson, que, na entrada da área, chegou batendo de primeira no cantinho para fazer 1 a 0.

Com a vantagem, a equipe carioca conseguiu jogar com mais leveza, e isso melhorou ainda mais aos 38 minutos, quando Rodrigo Insúa chegou muito forte em Adson e recebeu cartão vermelho direto. Com um homem a mais, o Vasco ampliou logo depois, aos 47. Tchê Tchê avançou pelo lado direito e lançou a bola na área. O goleiro Miño saiu mal e mandou a bola nos pés de Adson, que aproveitou para chutar de primeira e fazer o segundo dele e do Vasco na noite, dando números finais ao primeiro tempo.

Na etapa final, com o jogo praticamente resolvido, a equipe de Renato Gaúcho seguiu em cima e fez o terceiro quando o relógio ainda marcava dez minutos. Adson recebeu a bola perto da área, deu bela caneta em Damartino e foi derrubado. Com a lei da vantagem aplicada, a bola ficou com Johan Rojas, que bateu forte, cruzado, para mandar a bola no ângulo, sem chances para o goleiro.

Daí em diante, a equipe cruzmaltina apenas administrava a excelente vantagem construída, mas ainda assim seguia com bom volume ofensivo, pressionando e empurrando os argentinos para o seu campo de defesa. E até chegou a fazer o quarto com Bruno Lopes, mas o VAR confirmou o impedimento.

E na reta final, após apertar um pouco, o Vasco ainda conseguiu um pênalti aos 39 minutos. Avellar tentou o cruzamento, Jappert abriu o braço para cortar a bola e o árbitro apitou. Porém, na cobrança, Brenner bateu rasteiro no lado esquerdo e Miño defendeu.

Por fim, depois de cinco minutos de acréscimos, o uruguaio Esteban Ostojichi apitou pela última vez aos 50 minutos para colocar ponto final na partida e confirmar a classificação vascaína.

Sem muito tempo para lamentações por não ter conseguido a liderança de seu grupo, o Vasco volta a campo no final de semana. No domingo, às 16h, o Vasco recebe em São Januário o Atlético-MG e busca a recuperação para se afastar da zona de rebaixamento do Brasileirão depois de duas derrotas seguidas. O duelo é válido pela 18ª rodada do Brasileirão.

Já o Barracas Central (ARG) joga somente na próxima semana, na terça-feira, dia 2 de junho, em casa, pela segunda rodada da Copa Argentina, quando recebe o Huracán-ARG no estádio Cláudio Chiqui Tapia, em Buenos Aires.

FICHA TÉCNICA

VASCO 3 X 0 BARRACAS CENTRAL-ARG

VASCO - Léo Jardim; Tchê Tchê (Nuno Moreira), Carlos Cuesta, Roberto Renan e Cuiabano (Avellar); Thiago Mendes; Barros (Bruno Lopes) e Johan Rojas; Adson (Lukas Zuccarello), Spinelli (Brenner) e Andrés Goméz. Técnico: Renato Gaúcho.

BARRACAS CENTRAL-ARG - Miño; Damián Martínez (Campi), Jappert, Tobio, Demartini e Rodrigo Insúa; Miloc (Maroni), Guaraz (Tomás Porra) e Tapia (Barrios); Briasco (Bogarín) e Bruera. Técnico: Rubén Insúa.

GOLS - Adson, aos 32 e aos 47 minutos do primeiro tempo. E Johan Rojas, aos dez do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Barros e Tchê Tchê (Vasco). Bruera, Tobio, Damián Martínez e Tomás Porra (Barracas Central (ARG).

CARTÃO VERMELHO - Rodrigo Insúa (Barracas Central (ARG).

ÁRBITRO - Esteban Ostojich (URU).

RENDA - R$ 188.672,00.

PÚBLICO - 3.524 torcedores.

LOCAL - São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).