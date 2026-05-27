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Edilson valoriza vantagem do Paysandu e pede concentração na final da Copa Norte

Lateral-direito destaca força do elenco bicolor antes da decisão contra o Nacional, em Manaus: 'Decisão não se joga, decisão se ganha'

O Liberal
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Edílson vai para mais uma final vestindo as cores do Papão da Curuzu. (Jorge Luís Totti/Paysandu)

O Paysandu embarca para Manaus com vantagem na bagagem e confiança em alta para a final da Copa Norte. Após vencer o Nacional por 1 a 0 no jogo de ida, na Curuzu, o Papão joga pelo empate nesta quinta-feira para conquistar mais um título regional.

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Um dos líderes do elenco, o lateral-direito Edilson destacou a importância do resultado construído em Belém, mas pregou atenção máxima para a decisão fora de casa.

“Todo vantagem é vantagem. É 1 a 0, um placar que não garante nada, mas a gente entra na partida em vantagem. Estamos muito tranquilos e não vamos abrir mão da nossa identidade de jogo”, afirmou.

Experiente em finais com a camisa bicolor, Edilson reforçou que o elenco entende o peso do confronto e a necessidade de concentração durante os 90 minutos. “Decisão é no detalhe. Decisão não se joga, decisão se ganha. O que vale é estar concentrado e preparado”, disse.

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Desde a sua chegada ao clube, o jogador foi Campeão Paraense em 2024, e bi da Copa Verde, nos anos de 2024 e 2025, sem contar a expressiva marca de 150 jogos pelo clube alcançada recentemente.

Durante a coletiva, o jogador também falou sobre o local da decisão, que sofreu mudança às vésperas da final, saindo da Arena da Amazônia para o estádio Carlos Zamith. “Sabemos que o gramado não está nas melhores condições, mas isso não é problema para a gente. É final, vale título. Vamos entrar para dar o nosso melhor e buscar esse troféu”, destacou.

Experiente em finais e um dos líderes do elenco, Edílson vai para mais uma decisão com a expectativa em alta. “A única maneira de se eternizar em um clube é vencendo. Enquanto muitos viam dificuldade, a gente viu oportunidade de fazer história. Estamos a 90 minutos de mais uma conquista”, finalizou. A decisão começa às 21 horas.

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