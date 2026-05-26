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Pedro Henrique projeta decisão em Manaus e garante do Paysandu forte em busca do título

Volante bicolor minimiza mudança de estádio para final da Copa Norte contra o Nacional-AM e reforça confiança do elenco na busca pelo título

O Liberal
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Pedro Henrique mostra confiança na decisão da Copa Norte. (Jorge Luís Totti/Paysandu)

O Paysandu encerrou a preparação para a decisão da Copa Norte com discurso de confiança e foco total no título. Um dos destaques do elenco na temporada, o volante Pedro Henrique falou sobre a expectativa para o confronto diante do Nacional-AM, nesta quinta-feira, no estádio Carlos Zamith, em Manaus.

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Após vencer o primeiro jogo por 1 a 0, em Belém, o Papão joga pelo empate para avançar à final da Copa Verde. Inicialmente marcada para a Arena da Amazônia, a partida teve local e horário alterados pela CBF por conta das condições do gramado do estádio manauara, que recebeu um festival musical no último fim de semana.

Mesmo com a mudança para o Carlos Zamith, Pedro Henrique garantiu que o elenco está preparado para qualquer cenário.

“Estamos preparados para o que der e vier. Somos uma família e vamos enfrentar qualquer adversidade juntos. Sabemos que não será um jogo fácil, mas nossa torcida também vai comparecer lá e vamos em busca do resultado positivo”, afirmou.

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Vivendo boa fase com a camisa bicolor, o volante também comentou sobre seu estilo intenso de marcação, característica que tem chamado atenção da torcida e da comissão técnica. Pedro admitiu que os cartões fazem parte da função dentro de campo.

“Prefiro matar uma jogada e tomar um cartão do que deixar o adversário puxar um contra-ataque perigoso. Faz parte da característica da posição”, destacou.

Em alta no elenco bicolor, Pedro Henrique também valorizou o momento vivido no Paysandu. Campeão paraense nesta temporada, ele pode conquistar o segundo título como profissional em menos de seis meses.

“Entramos em todas as competições pensando em vencer. Graças a Deus estamos conseguindo atingir nossas metas na temporada e vamos buscar mais esse título”, completou.

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