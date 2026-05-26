Pedro Henrique projeta decisão em Manaus e garante do Paysandu forte em busca do título Volante bicolor minimiza mudança de estádio para final da Copa Norte contra o Nacional-AM e reforça confiança do elenco na busca pelo título O Liberal 26.05.26 20h35 Pedro Henrique mostra confiança na decisão da Copa Norte. (Jorge Luís Totti/Paysandu) O Paysandu encerrou a preparação para a decisão da Copa Norte com discurso de confiança e foco total no título. Um dos destaques do elenco na temporada, o volante Pedro Henrique falou sobre a expectativa para o confronto diante do Nacional-AM, nesta quinta-feira, no estádio Carlos Zamith, em Manaus. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Após vencer o primeiro jogo por 1 a 0, em Belém, o Papão joga pelo empate para avançar à final da Copa Verde. Inicialmente marcada para a Arena da Amazônia, a partida teve local e horário alterados pela CBF por conta das condições do gramado do estádio manauara, que recebeu um festival musical no último fim de semana. Mesmo com a mudança para o Carlos Zamith, Pedro Henrique garantiu que o elenco está preparado para qualquer cenário. “Estamos preparados para o que der e vier. Somos uma família e vamos enfrentar qualquer adversidade juntos. Sabemos que não será um jogo fácil, mas nossa torcida também vai comparecer lá e vamos em busca do resultado positivo”, afirmou. VEJA MAIS Embalado na Curuzu, Paysandu repete desempenho do início da Série C de 2021 Papão chega ao quinto jogo seguido sem derrota como mandante no Brasileiro e segue isolado na liderança da competição nacional CBF altera local e horário da final da Copa Norte entre Paysandu e Nacional-AM Com vantagem do Papão, a partida de volta ocorre na próxima quinta-feira (28), em Manaus Após vitória do Paysandu, Júnior Rocha valoriza elenco e 'atmosfera' da torcida na Curuzu O treinador bicolor avaliou a atuação do time, disse que sempre espera mais dos jogadores e projetou a final da Copa Norte contra o Nacional-AM Vivendo boa fase com a camisa bicolor, o volante também comentou sobre seu estilo intenso de marcação, característica que tem chamado atenção da torcida e da comissão técnica. Pedro admitiu que os cartões fazem parte da função dentro de campo. “Prefiro matar uma jogada e tomar um cartão do que deixar o adversário puxar um contra-ataque perigoso. Faz parte da característica da posição”, destacou. Em alta no elenco bicolor, Pedro Henrique também valorizou o momento vivido no Paysandu. Campeão paraense nesta temporada, ele pode conquistar o segundo título como profissional em menos de seis meses. “Entramos em todas as competições pensando em vencer. Graças a Deus estamos conseguindo atingir nossas metas na temporada e vamos buscar mais esse título”, completou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol paysandu série c 2026 futebol brasileiro jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. 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