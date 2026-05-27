Remo tem interesse na contratação do meia Paulo Henrique Ganso para a sequência da temporada Jogador deve deixar o Fluminense nesta janela do meio do ano O Liberal 27.05.26 9h47 Jogador está no Flu desde 2019 (Marcelo Gonçalves/FFC) O meia Paulo Henrique Ganso deve estar de saída do Fluminense. Conforme divulgou o clube, o jogador foi afastado dos jogos por conta do interesse de outra equipe no atleta. Segundo informação divulgada inicialmente pelo jornalista Júnior Cunha e confirmada pelo Núcleo de Esportes de O Liberal, o Remo monitora a situação de Ganso. Conforme informações repassadas por uma fonte ligada ao clube azulino, existe interesse no jogador. Apesar disso, as tratativas ainda estão em fase inicial. Por meio de nota, o Fluminense informou que o próprio jogador comunicou à diretoria sobre o contato de outro clube - não revelado pela equipe carioca - para uma possível contratação na janela do meio do ano. Assim, o Flu afastou o meia para que ele “tenha a tranquilidade e as condições necessárias para decidir seu futuro”. VEJA MAIS Ganso tem proposta de clube da Série A, é cortado de jogos e deve deixar o Fluminense Com contrato apenas até o fim de 2026, o meia já podia assinar um pré-contrato com qualquer outro clube Remo perde Marcelo Rangel e monitora Alef Manga para duelo contra o São Paulo Goleiro está fora por lesão no joelho, enquanto atacante ainda será reavaliado antes da última partida azulina antes da pausa para a Copa do Mundo Com lote promocional, Remo inicia venda de ingressos para jogo contra o São Paulo Partida ocorre neste domingo (31), válida pela 18ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro Com isso, o destino de Ganso ainda é incerto. Uma possibilidade levantada por torcedores seria o retorno do jogador ao Santos, para reeditar a parceria com Neymar, que marcou o período entre 2009 e 2011. Ganso tem 36 anos e está no Fluminense desde 2019, quando retornou ao Brasil após passagem pelo Amiens, da França. No time carioca, conquistou a Libertadores de 2023 e dois títulos do Campeonato Carioca (2022 e 2023). Ao todo, soma 314 jogos, 30 gols e 35 assistências. Além do Fluminense e do Sevilla, o jogador paraense também passou pelo Sevilla, da Espanha, São Paulo e Santos, onde se destacou e ganhou projeção nacional. Ganso foi formado nas categorias de base do Paysandu e também da Tuna Luso. O Remo ocupa a 19ª posição no Campeonato Brasileiro, com 15 pontos, e busca uma reação no segundo turno da competição para evitar o rebaixamento. Com isso, a equipe azulina deve ir ao mercado em busca de reforços pontuais para a sequência da temporada. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo ganso COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO será? Remo tem interesse na contratação do meia Paulo Henrique Ganso para a sequência da temporada Jogador deve deixar o Fluminense nesta janela do meio do ano 27.05.26 9h47 Futebol Remo perde Marcelo Rangel e monitora Alef Manga para duelo contra o São Paulo Goleiro está fora por lesão no joelho, enquanto atacante ainda será reavaliado antes da última partida azulina antes da pausa para a Copa do Mundo 26.05.26 20h07 Futebol Após reavaliação, Remo amplia prazo de recuperação de Gabriel Taliari Segundo o chefe do departamento médico do Remo, Jean Klay, jogador teve dificuldades na última etapa de transição física 26.05.26 17h01 Futebol Alef Manga não deve desfalcar o Remo contra o São Paulo, diz médico do clube Segundo Jean Klay, jogador sofreu uma lesão no ombro diante do Athletico-PR, rodada passada. 26.05.26 16h48 MAIS LIDAS EM ESPORTES será? Remo tem interesse na contratação do meia Paulo Henrique Ganso para a sequência da temporada Jogador deve deixar o Fluminense nesta janela do meio do ano 27.05.26 9h47 FUTEBOL Seleção chega à Granja Comary com Neymar para abrir os trabalhos 'sem mágica' de Ancelotti Todos os atletas serão submetidos a avaliação médica entre quarta e quinta-feira 27.05.26 8h41 Esporte Pará abre quase mil vagas gratuitas para programa esportivo em Belém Inscrições para o Talentos Esportivos serão realizadas nos dias 2 e 3 de junho, no Mangueirão, com atividades para crianças, jovens e adultos 26.05.26 22h37 Flamengo vence Cusco e aguarda definição da liderança geral da Copa Libertadores 26.05.26 23h47