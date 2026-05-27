Remo tem interesse na contratação do meia Paulo Henrique Ganso para a sequência da temporada

O meia Paulo Henrique Ganso deve estar de saída do Fluminense. Conforme divulgou o clube, o jogador foi afastado dos jogos por conta do interesse de outra equipe no atleta. Segundo informação divulgada inicialmente pelo jornalista Júnior Cunha e confirmada pelo Núcleo de Esportes de O Liberal, o Remo monitora a situação de Ganso.

Conforme informações repassadas por uma fonte ligada ao clube azulino, existe interesse no jogador. Apesar disso, as tratativas ainda estão em fase inicial.

Por meio de nota, o Fluminense informou que o próprio jogador comunicou à diretoria sobre o contato de outro clube - não revelado pela equipe carioca - para uma possível contratação na janela do meio do ano. Assim, o Flu afastou o meia para que ele “tenha a tranquilidade e as condições necessárias para decidir seu futuro”.

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Com isso, o destino de Ganso ainda é incerto. Uma possibilidade levantada por torcedores seria o retorno do jogador ao Santos, para reeditar a parceria com Neymar, que marcou o período entre 2009 e 2011.

Ganso tem 36 anos e está no Fluminense desde 2019, quando retornou ao Brasil após passagem pelo Amiens, da França. No time carioca, conquistou a Libertadores de 2023 e dois títulos do Campeonato Carioca (2022 e 2023). Ao todo, soma 314 jogos, 30 gols e 35 assistências.

Além do Fluminense e do Sevilla, o jogador paraense também passou pelo Sevilla, da Espanha, São Paulo e Santos, onde se destacou e ganhou projeção nacional. Ganso foi formado nas categorias de base do Paysandu e também da Tuna Luso.

O Remo ocupa a 19ª posição no Campeonato Brasileiro, com 15 pontos, e busca uma reação no segundo turno da competição para evitar o rebaixamento. Com isso, a equipe azulina deve ir ao mercado em busca de reforços pontuais para a sequência da temporada.