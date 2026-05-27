São Paulo tem três desfalques para partida contra o Remo; saiba quem são Equipes se enfrentam no próximo domingo (31), às 20h30, no Mangueirão. Caio Maia 27.05.26 16h26 Atacante será desfalque contra o Remo. (Alex Silva / Lancepress!) O técnico do São Paulo, Dorival Júnior, terá problemas importantes para montar o a equipe no duelo contra o Remo, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. O Tricolor não contará com o atacante Luciano e o lateral-esquerdo Wendell, ambos suspensos após receberem o terceiro cartão amarelo no empate em 1 a 1 com o Botafogo de Futebol e Regatas, no último sábado (23), no Morumbi.] WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Luciano foi advertido ainda no primeiro tempo, depois de se envolver em uma confusão dentro de campo. Já Wendell recebeu cartão amarelo após cometer falta dura na entrada da área adversária. VEJA MAIS Remo: STJD pune Jajá com apenas um jogo de suspensão após expulsão por gesto obsceno Jogador desfalca o Leão Azul na partida contra o São Paulo, no próximo domingo (31), no Mangueirão Remo tem interesse na contratação do meia Paulo Henrique Ganso para a sequência da temporada Jogador deve deixar o Fluminense nesta janela do meio do ano Remo perde Marcelo Rangel e monitora Alef Manga para duelo contra o São Paulo Goleiro está fora por lesão no joelho, enquanto atacante ainda será reavaliado antes da última partida azulina antes da pausa para a Copa do Mundo Outro jogador que deve desfalcar a equipe é o volante Damián Bobadilla. O atleta viajou para servir a Seleção Paraguaia de Futebol e ficará concentrado a partir deste domingo (24). Bobadilla sofreu uma pancada no joelho durante treinamento realizado no sábado (23), mas, segundo informações iniciais, a situação não preocupa para os compromissos da seleção nas Eliminatórias da Copa do Mundo. Antes do início da 18ª rodada, o São Paulo ocupa a 7ª colocação da tabela, com 25 pontos conquistados. Já o Remo é o vice-lanterna, com 15 pontos, cinco atrás do Vasco, primeiro clube fora da zona de rebaixamento à Série B. O confronto entre Remo e São Paulo será disputado no próximo domingo (31), às 20h30, no Mangueirão. Antes da viagem a Belém, o Tricolor recebeu o Boston River, do Uruguai, pela Copa Sul-Americana, e venceu por 2 a 0. A partida entre Remo e São Paulo terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo na Rádio Liberal+. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia remo desfalques são paulo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO futebol Remo: STJD pune Jajá com apenas um jogo de suspensão após expulsão por gesto obsceno Jogador desfalca o Leão Azul na partida contra o São Paulo, no próximo domingo (31), no Mangueirão 27.05.26 12h46 será? Remo tem interesse na contratação do meia Paulo Henrique Ganso para a sequência da temporada Jogador deve deixar o Fluminense nesta janela do meio do ano 27.05.26 9h47 Futebol Remo perde Marcelo Rangel e monitora Alef Manga para duelo contra o São Paulo Goleiro está fora por lesão no joelho, enquanto atacante ainda será reavaliado antes da última partida azulina antes da pausa para a Copa do Mundo 26.05.26 20h07 Futebol Após reavaliação, Remo amplia prazo de recuperação de Gabriel Taliari Segundo o chefe do departamento médico do Remo, Jean Klay, jogador teve dificuldades na última etapa de transição física 26.05.26 17h01 MAIS LIDAS EM ESPORTES será? Remo tem interesse na contratação do meia Paulo Henrique Ganso para a sequência da temporada Jogador deve deixar o Fluminense nesta janela do meio do ano 27.05.26 9h47 experiência Ganso tem proposta de clube da Série A, é cortado de jogos e deve deixar o Fluminense Com contrato apenas até o fim de 2026, o meia já podia assinar um pré-contrato com qualquer outro clube 26.05.26 18h36 FUTEBOL Seleção chega à Granja Comary com Neymar para abrir os trabalhos 'sem mágica' de Ancelotti Todos os atletas serão submetidos a avaliação médica entre quarta e quinta-feira 27.05.26 8h41 futebol Remo: STJD pune Jajá com apenas um jogo de suspensão após expulsão por gesto obsceno Jogador desfalca o Leão Azul na partida contra o São Paulo, no próximo domingo (31), no Mangueirão 27.05.26 12h46