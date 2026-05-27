São Paulo tem três desfalques para partida contra o Remo; saiba quem são

O técnico do São Paulo, Dorival Júnior, terá problemas importantes para montar o a equipe no duelo contra o Remo, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. O Tricolor não contará com o atacante Luciano e o lateral-esquerdo Wendell, ambos suspensos após receberem o terceiro cartão amarelo no empate em 1 a 1 com o Botafogo de Futebol e Regatas, no último sábado (23), no Morumbi.]

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Luciano foi advertido ainda no primeiro tempo, depois de se envolver em uma confusão dentro de campo. Já Wendell recebeu cartão amarelo após cometer falta dura na entrada da área adversária.

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Outro jogador que deve desfalcar a equipe é o volante Damián Bobadilla. O atleta viajou para servir a Seleção Paraguaia de Futebol e ficará concentrado a partir deste domingo (24). Bobadilla sofreu uma pancada no joelho durante treinamento realizado no sábado (23), mas, segundo informações iniciais, a situação não preocupa para os compromissos da seleção nas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Antes do início da 18ª rodada, o São Paulo ocupa a 7ª colocação da tabela, com 25 pontos conquistados. Já o Remo é o vice-lanterna, com 15 pontos, cinco atrás do Vasco, primeiro clube fora da zona de rebaixamento à Série B.

O confronto entre Remo e São Paulo será disputado no próximo domingo (31), às 20h30, no Mangueirão. Antes da viagem a Belém, o Tricolor recebeu o Boston River, do Uruguai, pela Copa Sul-Americana, e venceu por 2 a 0.

A partida entre Remo e São Paulo terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo na Rádio Liberal+.