Remo entra no Top 6 da Série A em arrecadação e supera gigantes do futebol brasileiro

Desde o seu retorno à elite, o Remo segue demonstrando a força de sua torcida. De acordo com levantamento divulgado pelo jornalista e colunista de O Liberal Carlos Ferreira, com base em dados do site Senhor Gol e nos relatórios financeiros da CBF, o Leão Azul ocupa a sexta colocação no ranking de arrecadação com jogos em casa entre os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Nos nove jogos disputados em Belém até o momento, o Remo acumulou faturamento bruto de R$ 14.986.515,00 em bilheteria. Desse total, o lucro líquido alcançou R$ 10.020.153,46, com média de R$ 1.113.350,38 por partida.

O desempenho coloca o clube paraense atrás apenas de Flamengo, Corinthians, Cruzeiro, Grêmio e Palmeiras. Ao mesmo tempo, o Remo aparece à frente de equipes tradicionais do futebol nacional, como Athletico-PR, São Paulo, Internacional, Coritiba, Atlético-MG, Santos, Vasco, Bahia e Fluminense.

VEJA MAIS

Outro dado que chama atenção é que o Leão ocupa apenas a 12ª posição em público pagante na Série A, com média de 21.949 torcedores por jogo. Ainda assim, consegue figurar entre os líderes de arrecadação do país, reflexo da presença maciça nos jogos que o clube disputa em casa.

Na primeira metade do Campeonato Brasileiro, o Leão realizou nove partidas em Belém e outras nove como visitante. O clube ainda terá mais compromissos no Mangueirão durante o segundo turno, o que pode aumentar ainda mais os números de arrecadação até o encerramento da competição.

Ranking de lucro liquido com jogos em casa na Série A

1º Flamengo – R$ 22,0 milhões

2º Corinthians – R$ 14,1 milhões

3º Cruzeiro – R$ 14,8 milhões

4º Grêmio – R$ 10,9 milhões

5º Palmeiras – R$ 10,7 milhões

6º Remo – R$ 10,0 milhões