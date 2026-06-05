Remo entra no Top 6 da Série A em arrecadação e supera gigantes do futebol brasileiro Leão Azul já faturou quase R$ 15 milhões com jogos em Belém e aparece à frente de clubes como São Paulo, Internacional, Vasco, Bahia e Fluminense O Liberal 05.06.26 19h26 O Fenômeno Azul tem comparecido em peso nos jogos do Clube do Remo. (Thiago Gomes / O Liberal) Desde o seu retorno à elite, o Remo segue demonstrando a força de sua torcida. De acordo com levantamento divulgado pelo jornalista e colunista de O Liberal Carlos Ferreira, com base em dados do site Senhor Gol e nos relatórios financeiros da CBF, o Leão Azul ocupa a sexta colocação no ranking de arrecadação com jogos em casa entre os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Nos nove jogos disputados em Belém até o momento, o Remo acumulou faturamento bruto de R$ 14.986.515,00 em bilheteria. Desse total, o lucro líquido alcançou R$ 10.020.153,46, com média de R$ 1.113.350,38 por partida. O desempenho coloca o clube paraense atrás apenas de Flamengo, Corinthians, Cruzeiro, Grêmio e Palmeiras. Ao mesmo tempo, o Remo aparece à frente de equipes tradicionais do futebol nacional, como Athletico-PR, São Paulo, Internacional, Coritiba, Atlético-MG, Santos, Vasco, Bahia e Fluminense. VEJA MAIS Marllon, do Remo, é um dos dois únicos atletas de linha a jogar todos os minutos da Série A Segundo levantamento feito pelo Sofascore, o atleta esteve em todos os 1.620 minutos das 18 rodadas disputadas até o momento. Durante as férias, jogadores do Remo farão treinos remotos antes de reapresentação Clube elaborou um planejamento para manter a condição física dos atletas na intertemporada. Sem espaço no Remo, Carlinhos pode ir para o futebol japonês, aponta jornalista Jogador atuou em apenas seis jogos pelo Leão Azul e não conseguiu se firmar no clube Outro dado que chama atenção é que o Leão ocupa apenas a 12ª posição em público pagante na Série A, com média de 21.949 torcedores por jogo. Ainda assim, consegue figurar entre os líderes de arrecadação do país, reflexo da presença maciça nos jogos que o clube disputa em casa. Na primeira metade do Campeonato Brasileiro, o Leão realizou nove partidas em Belém e outras nove como visitante. O clube ainda terá mais compromissos no Mangueirão durante o segundo turno, o que pode aumentar ainda mais os números de arrecadação até o encerramento da competição. Ranking de lucro liquido com jogos em casa na Série A 1º Flamengo – R$ 22,0 milhões 2º Corinthians – R$ 14,1 milhões 3º Cruzeiro – R$ 14,8 milhões 4º Grêmio – R$ 10,9 milhões 5º Palmeiras – R$ 10,7 milhões 6º Remo – R$ 10,0 milhões Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol remo série a 2026 arrecadação remo série a futebol brasileiro jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Remo entra no Top 6 da Série A em arrecadação e supera gigantes do futebol brasileiro Leão Azul já faturou quase R$ 15 milhões com jogos em Belém e aparece à frente de clubes como São Paulo, Internacional, Vasco, Bahia e Fluminense 05.06.26 19h26 Futebol Marllon, do Remo, é um dos dois únicos atletas de linha a jogar todos os minutos da Série A Segundo levantamento feito pelo Sofascore, o atleta esteve em todos os 1.620 minutos das 18 rodadas disputadas até o momento. 04.06.26 17h31 Futebol Durante as férias, jogadores do Remo farão treinos remotos antes de reapresentação Clube elaborou um planejamento para manter a condição física dos atletas na intertemporada. 04.06.26 15h17 MERCADO Sem espaço no Remo, Carlinhos pode ir para o futebol japonês, aponta jornalista Jogador atuou em apenas seis jogos pelo Leão Azul e não conseguiu se firmar no clube 04.06.26 11h09 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Carrasco do Brasil na Copa é oficializado como reforço do Águia de Marabá; entenda Snayjder Farias da Silva, atleta nascido em 2010 e batizado em homenagem ao craque da Holanda, está apto a disputar competições oficiais pelo clube paraense. 05.06.26 16h53 Futebol Com lei do ex, Anápolis abre boa vantagem em cima do Paysandu na final da Copa Verde Juninho, Matheus Lagoa e Leonan fizeram os gols da vitória goiana por 3 a 1. Juninho, do Papão, descontou para os paraenses. 04.06.26 21h59 futebol Júnior Rocha reconhece atuação abaixo do Paysandu, mas acredita em virada na Copa Verde Técnico bicolor destacou a confiança no elenco e no apoio da torcida para reverter o placar no Mangueirão 05.06.26 9h45 COMPLICOU Apenas no 'Cuiabaço', um time conseguiu ser campeão após perder por mais de 1 gol na primeira final Já era? Papão terá missão quase impossível, afinal apenas o Cuiabá, em 2015, conseguiu virar uma final da Copa Verde após perder por mais de 2 gols de diferença no primeiro jogo da decisão 04.06.26 21h59