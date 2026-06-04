Sem espaço no Remo, Carlinhos pode ir para o futebol japonês, aponta jornalista

O centroavante Carlinhos pouco jogou no Remo desde a sua chegada ao clube paraense, no início da temporada, por empréstimo do Flamengo. O jogador seria uma opção para o ataque azulino durante a Série A, mas não conseguiu se firmar na equipe. Com isso, o atleta pode deixar o Leão Azul nesta janela de transferências, e o destino deve ser o futebol japonês.

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Segundo informações do jornalista Venê Casagrande, um clube japonês tem um negócio muito bem encaminhado com o jogador. A negociação com o futebol asiático teria sido revelada após o Cuiabá-MT tentar, novamente, a contratação do centroavante. Contudo, o clube mato-grossense não teria conseguido avançar nas conversas por conta do acordo com a equipe japonesa.

Carlinhos atuou em apenas seis partidas com a camisa do Leão Azul, todas pelo Campeonato Paraense, e marcou um gol. A passagem pelo time azulino não ocorreu como o esperado. A última partida dele foi o jogo de volta da final do Parazão. Desde então, o centroavante está fora das partidas.

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Assim, o Remo teria tentado prorrogar o empréstimo junto ao Flamengo, mas o clube carioca não teria aceitado.

O jogador tem contrato com o Rubro-Negro até o fim do ano. Dessa forma, a expectativa é que o Flamengo aceite rescindir o vínculo com o atleta para que ele fique livre para acertar com outra equipe, seja do exterior ou do futebol nacional, sem multa.

Carlinhos tem 29 anos e passou pelas categorias de base de Noroeste-SP, Novorizontino-SP e Corinthians, onde permaneceu por quatro temporadas e estreou como profissional. Ele foi contratado pelo Flamengo em 2024, emprestado ao Vitória-BA no ano seguinte e, em 2026, ao Remo.

No fim de março, durante coletiva de imprensa, o executivo de futebol do Remo, Luís Vagner Vivian, comentou sobre a situação do jogador e disse que, na ocasião, havia um clube interessado no atleta, mas que as negociações esfriaram por "falta de tempo".

Já na última terça-feira (2), o executivo azulino voltou a falar sobre o assunto e afirmou que o clube está buscando "algumas recolocações de atletas". Desde o início do ano, o Leão Azul lidou com um elenco considerado inchado, que chegou a ter mais de 40 jogadores, e a meta era reduzir o número, liberando atletas que não são utilizados pelo técnico Léo Condé e não estão nos planos da equipe.