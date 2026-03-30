Executivo detalha situações de Freitas, Panagiotis, Catarozzi, Carlinhos e Diego Hernández no Remo Clube esclarece ausência de jogadores, recuo em negociação por Carlinhos e estratégia cautelosa com uruguaio Igor Wilson 30.03.26 20h10 Os uruguaios Diego Hernández e Catarozzi ainda não têm data para retorno ao time (Samara Miranda/Remo) O executivo Luís Vagner Vivian detalhou a situação de diversos jogadores do elenco azulino, abordando desde ausências recentes até negociações e planejamento futuro. Sobre os casos de Freitas, Panagiotis e Catarozzi, jogadores que não atuaram nem pelo time alternativo das duas primeiras partidas da Copa Norte, o que gerou questionamento de torcedores, o dirigente explicou que os três não participaram por questões físicas, mas que estão nos planos do clube. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo “Os três vinham retornando de uma lesão… o Freitas estava em transição, o Pana treinou com a equipe que ia viajar, mas apresentou desconforto muscular na véspera, e o Catarozzi apresentou um quadro viral bem sério… então, a gente acabou levando os meninos da base.” VEJA MAIS ‘Elenco inchado?' Executivo do Remo rebate críticas e esclarece número de jogadores no plantel Clube tem 40 atletas no plantel, com baixas no DM, e reforços recentes fazem parte do planejamento para suportar calendário apertado Remo encara histórico desfavorável contra o Santos em reencontro após 16 anos Leão nunca venceu o adversário paulista, mas tenta mudar retrospecto negativo em duelo na Vila Belmiro pela Série A Já em relação ao atacante Carlinhos, que está emprestado pelo Flamengo, mas sem chances no time que disputa a Série A, houve uma negociação com o Cuiabá que acabou não avançando. Segundo o executivo, devido a um recuo do staff do atleta. "Em relação ao Carlinhos, teve uma procura de um clube, a gente chegou a conversar com o Flamengo, que é o dono dos direitos do atleta, que deu o sinal positivo, mas por uma falta de tempo, no entendimento do staff do jogador, acabou não se concretizando, é uma coisa que acontece." Outro ponto abordado foi a situação do uruguaio Diego Hernández, jogador que ganhou muita moral com o torcedor na campanha do acesso do ano passado, mas que esse ano ainda não emplacou. O clube azulino chegou a avançar na hipótese de comprar os direitos do jogador em definitivo, mas recuou. “O Diego, infelizmente, esse ano teve algum atraso por conta de lesão. A gente queria estar vendo ele atuar com a equipe, até pra ele repetir na Série A as boas atuações que ele teve na Série B do ano passado, mas ele ainda não conseguiu”, disse o dirigente. “O atleta tem contrato até o meio do ano. O que aconteceu, no primeiro momento, era talvez uma possibilidade da antecipação da compra dele junto ao Botafogo, e que por questões de alinhamento e trocas internas também (teve troca de treinadores), as vezes tu tens que atender uma demanda mais urgente, e passa o timing de algumas coisas. Então acabou-se optando por esperar ele retornar a atuar, e se definir isso até o prazo do contrato. Não é uma coisa que o clube necessitaria antecipar no momento” Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave clube do remo brasileirão copa norte 2026 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO QUEM FICA E QUEM SAI Executivo detalha situações de Freitas, Panagiotis, Catarozzi, Carlinhos e Diego Hernández no Remo Clube esclarece ausência de jogadores, recuo em negociação por Carlinhos e estratégia cautelosa com uruguaio 30.03.26 20h10 NÃO PAROU ‘Sem prazo', mas em andamento: Remo detalha estágio do novo CT e promete avanço em breve Projeto segue em fase inicial, com equipe de engenheiros atuando diariamente e tratativas com empresa investidora 30.03.26 19h53 NÃO É BEM ASSIM ‘Elenco inchado?' 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