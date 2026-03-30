‘Elenco inchado?' Executivo do Remo rebate críticas e esclarece número de jogadores no plantel Clube tem 40 atletas no plantel, com baixas no DM, e reforços recentes fazem parte do planejamento para suportar calendário apertado Igor Wilson 30.03.26 19h45 O executivo de futebol do Clube do Remo, Luís Vagner Vivian, rebateu as críticas sobre um suposto inchaço no elenco azulino e detalhou a composição atual do grupo durante coletiva no Baenão, nesta segunda-feira (30). Segundo o dirigente, o número de atletas vinculados ao clube é inferior ao que vem sendo divulgado. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo “A gente escuta muitas coisas que falam, que o Remo tem 50 jogadores, então deve ter alguém escondido que a gente não conhece. O número não é esse. Hoje, atuando com vínculo, temos 40 jogadores, sendo 5 goleiros, sendo que dois são da categoria de base promovidos pra ter mais divisão de trabalhos dos treinadores de goleiros, e 35 atletas de linha.” Vivian também destacou que parte do elenco está indisponível por questões médicas, o que impacta diretamente na rotação do grupo. “Desses 35 de linha, temos hoje cinco no DM, um deles é o João Lucas, que infelizmente teve uma rutura do LCA (ligamento cruzado anterior), que todo mundo sabe que é uma lesão das mais graves, a indesejada por todo mundo do meio do futebol, então é um prazo longo, e uma das contratações vieram justamente pra suprir essa especificidade da lateral-direita.” O executivo explicou que o planejamento do clube leva em consideração o calendário apertado da temporada, especialmente com a possibilidade de avanço na Copa Norte. “No momento em que se fala que tá inflado, a gente tem que analisar vários parâmetros aí. Primeiro, o calendário. Todo mundo sabe da dificuldade do calendário brasileiro… o Remo, avançando na Copa Norte… vai entrar na data Fifa de junho jogando finais da Copa Verde, sem nenhuma semana de intervalo entre jogos.” Por fim, Vivian não descartou ajustes logísticos durante o período da Copa do Mundo, como uma intertemporada fora do estado, assim como houve no início do ano. “A gente está analisando o cenário como um todo, se tem alguma possibilidade, se for o caso, se tiver uma boa situação, pra sair daqui e fazer uma intertemporada em outro local, mas a gente não descarta de ficar aqui e otimizar esse tempo pra trabalhar da melhor forma possível com os atletas que aqui estejam.” Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave clube do remo série a 2026 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO QUEM FICA E QUEM SAI Executivo detalha situações de Freitas, Panagiotis, Catarozzi, Carlinhos e Diego Hernández no Remo Clube esclarece ausência de jogadores, recuo em negociação por Carlinhos e estratégia cautelosa com uruguaio 30.03.26 20h10 NÃO PAROU ‘Sem prazo', mas em andamento: Remo detalha estágio do novo CT e promete avanço em breve Projeto segue em fase inicial, com equipe de engenheiros atuando diariamente e tratativas com empresa investidora 30.03.26 19h53 NÃO É BEM ASSIM ‘Elenco inchado?' Executivo do Remo rebate críticas e esclarece número de jogadores no plantel Clube tem 40 atletas no plantel, com baixas no DM, e reforços recentes fazem parte do planejamento para suportar calendário apertado 30.03.26 19h45 Futebol Remo encara histórico desfavorável contra o Santos em reencontro após 16 anos Leão nunca venceu o adversário paulista, mas tenta mudar retrospecto negativo em duelo na Vila Belmiro pela Série A 30.03.26 19h06 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (30/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Nordeste, Copa Sul-Sudeste e Copa Verde movimentam o futebol nesta segunda-feira 30.03.26 7h00 luto Coordenador da base da Tuna Luso morre após acidente de ônibus no sudeste do Pará Clube cruzmaltino lamentou a morte de Fábio Marcelo Barata de Oliveira, que tinha 51 anos 30.03.26 8h46 FUTEBOL Com cláusula em contrato, Paysandu terá desfalque importante na estreia da Série C Atacante Ítalo não jogará contra o Volta Redonda-RJ, na estreia da Série C do Brasileirão 30.03.26 14h21 futebol Zagueiro do acesso, Klaus se despede do Remo e diz que sai com sentimento de 'dever cumprido' Jogador deixou o clube azulino na última janela de transferência e vai disputar a Série B com o Operário-PR 30.03.26 11h31