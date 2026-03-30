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‘Elenco inchado?' Executivo do Remo rebate críticas e esclarece número de jogadores no plantel

Clube tem 40 atletas no plantel, com baixas no DM, e reforços recentes fazem parte do planejamento para suportar calendário apertado

Igor Wilson

O executivo de futebol do Clube do Remo, Luís Vagner Vivian, rebateu as críticas sobre um suposto inchaço no elenco azulino e detalhou a composição atual do grupo durante coletiva no Baenão, nesta segunda-feira (30). Segundo o dirigente, o número de atletas vinculados ao clube é inferior ao que vem sendo divulgado. 

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“A gente escuta muitas coisas que falam, que o Remo tem 50 jogadores, então deve ter alguém escondido que a gente não conhece. O número não é esse. Hoje, atuando com vínculo, temos 40 jogadores, sendo 5 goleiros, sendo que dois são da categoria de base promovidos pra ter mais divisão de trabalhos dos treinadores de goleiros, e 35 atletas de linha.” 

Vivian também destacou que parte do elenco está indisponível por questões médicas, o que impacta diretamente na rotação do grupo. “Desses 35 de linha, temos hoje cinco no DM, um deles é o João Lucas, que infelizmente teve uma rutura do LCA (ligamento cruzado anterior), que todo mundo sabe que é uma lesão das mais graves, a indesejada por todo mundo do meio do futebol, então é um prazo longo, e uma das contratações vieram justamente pra suprir essa especificidade da lateral-direita.” 

O executivo explicou que o planejamento do clube leva em consideração o calendário apertado da temporada, especialmente com a possibilidade de avanço na Copa Norte. 

“No momento em que se fala que tá inflado, a gente tem que analisar vários parâmetros aí. Primeiro, o calendário. Todo mundo sabe da dificuldade do calendário brasileiro… o Remo, avançando na Copa Norte… vai entrar na data Fifa de junho jogando finais da Copa Verde, sem nenhuma semana de intervalo entre jogos.” 

Por fim, Vivian não descartou ajustes logísticos durante o período da Copa do Mundo, como uma intertemporada fora do estado, assim como houve no início do ano. “A gente está analisando o cenário como um todo, se tem alguma possibilidade, se for o caso, se tiver uma boa situação, pra sair daqui e fazer uma intertemporada em outro local, mas a gente não descarta de ficar aqui e otimizar esse tempo pra trabalhar da melhor forma possível com os atletas que aqui estejam.” 

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