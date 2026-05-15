'Me sinto pronto para ajudar o Remo', garante Vitor Bueno

Com desfalques para o jogo com a Chapecoense no domingo, 17, pela 16ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Remo pode ter o retorno de Vitor Bueno ao setor de criação. Retornando aos poucos ao time, ele aparece como primeira opção para a vaga de Zé Ricardo, suspenso por cinco jogos pelo STJD.

Bueno ficou fora da equipe por cerca de um mês por conta de uma lesão na panturrilha. Ele chegou a retornar no jogo com o Red Bull Bragantino, mas acabou voltando a sentir as dores. Agora, o meia garante estar 100%.

"Estou me sentindo totalmente recuperado, sem nenhuma dor. Mas claro que o ritmo de jogo, nesta altura da temporada, é inevitável. Mas estamos correndo atrás disso, treinando o mais intenso possível. (...) Me sinto pronto para ajudar a equipe do Remo. Não sabemos o que vai acontecer. Temos dois treinos até domingo. Mas o professor vem fazendo um grande trabalho. Quem ele escolher para participar desde o início dará conta do recado", disse.

Contra a Chapecoense na Arena Condá, o Remo fará mais uma partida contra um concorrente direto na parte debaixo da tabela do Brasileirão. Com nove pontos, a Chape é a lanterna do torneio, que tem o Leão logo acima com 12 pontos.

Para seguir na luta para fugir da zona de rebaixamento, o Remo precisa vencer para não ver Mirassol (13) e Grêmio (17) abrirem distância nesta rodada. Para Vitor Bueno, o confronto em Chapecó tem cara de "decisão", assim como todos os outros jogos estão sendo encarados pelo elenco azulino.

"(Estamos encarando o jogo) Com cara de decisão e como tem que ser desde a primeira rodada. Foi assim que a gente tentou enfrentar os jogos. Acredito que agora nesta sequência boa que estamos tendo, entendendo mais o campeonato, a equipe se encontrou. Mas precisamos provar isso a cada jogo. É um confronto direto. Um resultado positivo lá pode trazer muito mais confiança para duas rodadas, até a parada, em casa que pode nos dar o rumo do que será a temporada".

O meio-campista do Remo avaliou ainda como estão sendo os dias sob o comando do técnico Léo Condé. Com dois meses de trabalho, o treinador vem demonstrando ter encontrado o "modo ideal" de jogar com o elenco, o que para Vitor Bueno está sendo refletido nos últimos resultados, aumentando a confiança do grupo azulino.

"Com o passar dos treinos e jogos, a equipe vai criando uma cara. Estamos nos tornando uma equipe mais cascuda, acostumando a enfrentar grandes jogos com uma maturidade muito grande. As vitórias também nos trazem confiança. Isso é muito importante, principalmente pela altura da temporada que estamos. Jogamos Copa do Brasil, mas já vínhamos de um grande jogo contra Palmeiras e Botafogo. Isso nos trouxe uma confiança muito grande. Agora temos que virar a chave novamente porque vamos enfrentar um adversário uma equipe fora de casa. Que essa maturidade e confiança possa nos deixar bem dentro do jogo e campeonato", finalizou.

Remo e Chapecoense será às 18h30 do próximo domingo, 17, na Arena Condá, em Chapecó.