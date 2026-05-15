'Me sinto pronto para ajudar o Remo', garante Vitor Bueno Recuperado de lesão, meio-campista deve retornar ao time titular contra a Chapecoense Junior Cunha | Especial para O Liberal 15.05.26 18h22 Bueno está retornando aos poucos ao time azulino após lesão na panturrilha. (Thiago Gomes / O Liberal) Com desfalques para o jogo com a Chapecoense no domingo, 17, pela 16ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Remo pode ter o retorno de Vitor Bueno ao setor de criação. Retornando aos poucos ao time, ele aparece como primeira opção para a vaga de Zé Ricardo, suspenso por cinco jogos pelo STJD. Bueno ficou fora da equipe por cerca de um mês por conta de uma lesão na panturrilha. Ele chegou a retornar no jogo com o Red Bull Bragantino, mas acabou voltando a sentir as dores. Agora, o meia garante estar 100%. "Estou me sentindo totalmente recuperado, sem nenhuma dor. Mas claro que o ritmo de jogo, nesta altura da temporada, é inevitável. Mas estamos correndo atrás disso, treinando o mais intenso possível. (...) Me sinto pronto para ajudar a equipe do Remo. Não sabemos o que vai acontecer. Temos dois treinos até domingo. Mas o professor vem fazendo um grande trabalho. Quem ele escolher para participar desde o início dará conta do recado", disse. Contra a Chapecoense na Arena Condá, o Remo fará mais uma partida contra um concorrente direto na parte debaixo da tabela do Brasileirão. Com nove pontos, a Chape é a lanterna do torneio, que tem o Leão logo acima com 12 pontos. Para seguir na luta para fugir da zona de rebaixamento, o Remo precisa vencer para não ver Mirassol (13) e Grêmio (17) abrirem distância nesta rodada. Para Vitor Bueno, o confronto em Chapecó tem cara de "decisão", assim como todos os outros jogos estão sendo encarados pelo elenco azulino. "(Estamos encarando o jogo) Com cara de decisão e como tem que ser desde a primeira rodada. Foi assim que a gente tentou enfrentar os jogos. Acredito que agora nesta sequência boa que estamos tendo, entendendo mais o campeonato, a equipe se encontrou. Mas precisamos provar isso a cada jogo. É um confronto direto. Um resultado positivo lá pode trazer muito mais confiança para duas rodadas, até a parada, em casa que pode nos dar o rumo do que será a temporada". O meio-campista do Remo avaliou ainda como estão sendo os dias sob o comando do técnico Léo Condé. Com dois meses de trabalho, o treinador vem demonstrando ter encontrado o "modo ideal" de jogar com o elenco, o que para Vitor Bueno está sendo refletido nos últimos resultados, aumentando a confiança do grupo azulino. "Com o passar dos treinos e jogos, a equipe vai criando uma cara. Estamos nos tornando uma equipe mais cascuda, acostumando a enfrentar grandes jogos com uma maturidade muito grande. As vitórias também nos trazem confiança. Isso é muito importante, principalmente pela altura da temporada que estamos. Jogamos Copa do Brasil, mas já vínhamos de um grande jogo contra Palmeiras e Botafogo. Isso nos trouxe uma confiança muito grande. Agora temos que virar a chave novamente porque vamos enfrentar um adversário uma equipe fora de casa. Que essa maturidade e confiança possa nos deixar bem dentro do jogo e campeonato", finalizou. Remo e Chapecoense será às 18h30 do próximo domingo, 17, na Arena Condá, em Chapecó. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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