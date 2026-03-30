Remo encara histórico desfavorável contra o Santos em reencontro após 16 anos Leão nunca venceu o adversário paulista, mas tenta mudar retrospecto negativo em duelo na Vila Belmiro pela Série A O Liberal 30.03.26 19h06 Santos e Remo voltam a duelar pela Série A do Brasileirão. (Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos FC) O Clube do Remo volta a enfrentar o Santos nesta quinta-feira (2), às 19h, na Vila Belmiro, pela 9ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O confronto marca o reencontro após longos 16 anos e traz revela um histórico amplamente favorável ao time paulista. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Ao todo, Santos e Remo já se enfrentaram sete vezes em competições oficiais. O retrospecto aponta seis vitórias do clube paulista e apenas um empate, com o Leão ainda em busca de seu primeiro triunfo em cima do Peixe. O melhor resultado obtido pelos azulinos aconteceu no Campeonato Brasileiro de 1972, quando as equipes empataram em 1 a 1, no Mangueirão, pela primeira vez na história. Desde então, o Santos construiu uma sequência duradoura, acumulando vitórias ao longo do tempo. VEJA MAIS Gabigol desfalca o Santos contra o Remo na Série A; Neymar treina e pode voltar ao time Atacante Gabigol está com edema na panturrilha e vira desfalque. Já Neymar possui chances de iniciar jogando diante do Leão Azul Série A: Remo pode jogar no Baenão e CBF define jogos contra Vasco, Cruzeiro e Palmeiras CBF detalha tabela e Leão Azul terá jogos contra Vasco, Cruzeiro e Palmeiras em Belém Em Belém, Remo sofre na chuva e deixa escapar a primeira vitória na Copa Norte A partida prejudicada pelo temporal teve um gol azulino e, minutos depois, o empate do Monte Roraima O último encontro entre os clubes ocorreu em 2010, pela segunda fase da Copa do Brasil. Na ocasião, o Santos goleou o Remo por 4 a 0, em pleno Mangueirão, com destaque para Neymar, que marcou dois gols e deu duas assistências. O resultado garantiu a classificação direta do time paulista, que seguiria até conquistar o título daquela edição. Além desse confronto, o retrospecto inclui outros placares marcantes a favor do Santos, como 4 a 1, 3 a 0 e 2 a 1, reforçando a disparidade histórica entre os clubes do norte e sudeste. Este ano, porém, os dois times chegam em condições semelhantes. O Santos é o 16º colocado, com sete pontos e apenas uma vitória na competição, estando muito próximo do Leão Azul, que vem em 19º, com seis pontos e também uma vitória. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol série a 2026 remo histórico de confrontos remo e santos futebol brasileiro jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Remo encara histórico desfavorável contra o Santos em reencontro após 16 anos Leão nunca venceu o adversário paulista, mas tenta mudar retrospecto negativo em duelo na Vila Belmiro pela Série A 30.03.26 19h06 FUTEBOL Gabigol desfalca o Santos contra o Remo na Série A; Neymar treina e pode voltar ao time Atacante Gabigol está com edema na panturrilha e vira desfalque. Já Neymar possui chances de iniciar jogando diante do Leão Azul 30.03.26 16h52 luto 'O esporte paraense perde um importante nome', diz Remo após morte de coordenador de base da Tuna Clube azulino lamentou o falecimento de Fábio Marcelo Barata de Oliveira, profissional responsável pela formação de atletas na Águia Guerreira 30.03.26 12h02 futebol Zagueiro do acesso, Klaus se despede do Remo e diz que sai com sentimento de 'dever cumprido' Jogador deixou o clube azulino na última janela de transferência e vai disputar a Série B com o Operário-PR 30.03.26 11h31 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (30/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Nordeste, Copa Sul-Sudeste e Copa Verde movimentam o futebol nesta segunda-feira 30.03.26 7h00 luto Coordenador da base da Tuna Luso morre após acidente de ônibus no sudeste do Pará Clube cruzmaltino lamentou a morte de Fábio Marcelo Barata de Oliveira, que tinha 51 anos 30.03.26 8h46 FUTEBOL Com cláusula em contrato, Paysandu terá desfalque importante na estreia da Série C Atacante Ítalo não jogará contra o Volta Redonda-RJ, na estreia da Série C do Brasileirão 30.03.26 14h21 futebol Zagueiro do acesso, Klaus se despede do Remo e diz que sai com sentimento de 'dever cumprido' Jogador deixou o clube azulino na última janela de transferência e vai disputar a Série B com o Operário-PR 30.03.26 11h31