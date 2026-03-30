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Remo encara histórico desfavorável contra o Santos em reencontro após 16 anos

Leão nunca venceu o adversário paulista, mas tenta mudar retrospecto negativo em duelo na Vila Belmiro pela Série A

O Liberal
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Santos e Remo voltam a duelar pela Série A do Brasileirão. (Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos FC)

O Clube do Remo volta a enfrentar o Santos nesta quinta-feira (2), às 19h, na Vila Belmiro, pela 9ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O confronto marca o reencontro após longos 16 anos e traz revela um histórico amplamente favorável ao time paulista.

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Ao todo, Santos e Remo já se enfrentaram sete vezes em competições oficiais. O retrospecto aponta seis vitórias do clube paulista e apenas um empate, com o Leão ainda em busca de seu primeiro triunfo em cima do Peixe.

O melhor resultado obtido pelos azulinos aconteceu no Campeonato Brasileiro de 1972, quando as equipes empataram em 1 a 1, no Mangueirão, pela primeira vez na história. Desde então, o Santos construiu uma sequência duradoura, acumulando vitórias ao longo do tempo.

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O último encontro entre os clubes ocorreu em 2010, pela segunda fase da Copa do Brasil. Na ocasião, o Santos goleou o Remo por 4 a 0, em pleno Mangueirão, com destaque para Neymar, que marcou dois gols e deu duas assistências. O resultado garantiu a classificação direta do time paulista, que seguiria até conquistar o título daquela edição.

Além desse confronto, o retrospecto inclui outros placares marcantes a favor do Santos, como 4 a 1, 3 a 0 e 2 a 1, reforçando a disparidade histórica entre os clubes do norte e sudeste.

Este ano, porém, os dois times chegam em condições semelhantes. O Santos é o 16º colocado, com sete pontos e apenas uma vitória na competição, estando muito próximo do Leão Azul, que vem em 19º, com seis pontos e também uma vitória. 

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