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Em Belém, Remo sofre na chuva e deixa escapar a primeira vitória na Copa Norte

A partida prejudicada pelo temporal teve um gol azulino e, minutos depois, o empate do Monte Roraima

O Liberal
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Remo e Monte Roraima jogaram debaixo de muita chuva em Belém. (Wagner Santana / O Liberal)

O Clube do Remo esteve muito perto da vitória, mas não foi desta vez que o time azulino marcou três pontos na Copa Norte. Jogando em casa, sob forte chuva, o Remo empatou com o Monte Roraima em 1 a 1. Taliari marcou para os azulinos e Nalbert desscontou para o adversário.

Agora, o Leão Azul tem um ponto no grupo B e enfrenta o Amazonas, no próximo dia 9, em Belém. 

VEJA COMO FOI REMO X MONTE RORAIMA LANCE A LANCE 

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1º Tempo

Os primeiros 10 minutos de partida foram acanhados para as duas equipes. Embora tenha assumido a iniciativa logo no início, o Remo não conseguiu entrar na área do Monte Roraima.

Aos 12, Poveda e Pikachu fizeram boa triangulação pela direita, já na entrada da grande área, mas, na finalização, a defesa conseguiu abafar a jogada. Em seguida, Jajá chegou atrasado em um cruzamento na pequena área.

O primeiro chute efetivo na meta do Monte Roraima veio aos 15, em cobrança de falta de Patrick, defendida com firmeza por André. A resposta veio com Matheus, após vacilo da defesa remista, em chute rasteiro que parou nas mãos do goleiro Ivan.

image O primeiro tempo deu condições para os times jogarem sem chuva. (Wagner Santana / O Liberal)

Pouco depois, já sob forte chuva na capital paraense, a partida perdeu ritmo e o gramado ficou pesado, dificultando a troca de passes das duas equipes. Ainda assim, o Remo seguia com mais posse e controlava as ações.

Durante o temporal, o Monte Roraima teve boa oportunidade com Matheus, que recebeu na grande área, mas, no mano a mano com Ivan Quaresma, acabou se machucando, e o lance foi interrompido com marcação de impedimento.

Yago Pikachu quase abriu o placar em finalização após cobrança de falta. O jogador aproveitou a sobra após corte da zaga, mas o chute parou nas mãos do goleiro André.

A melhor chance do primeiro tempo foi do Monte Roraima, em finalização perigosa de Bruno Costa dentro da área. Ivan, atento, fez a defesa já nos acréscimos, garantindo o 0 a 0 antes do intervalo.

2º Tempo

Na etapa complementar, o Remo promoveu duas mudanças, com as entradas dos estreantes Maik e David Braga. No entanto, nos primeiros minutos, a dupla pouco acrescentou à dinâmica da partida, já bastante prejudicada pelo gramado encharcado.

Aos 10 minutos, Poveda quase abriu o placar ao cabecear com força na pequena área, após cruzamento pela direita. Mais uma vez, André Júnior apareceu bem para evitar o gol.

Quando o Remo teve, enfim, a melhor oportunidade, acabou desperdiçando. Aos 15, Yago Pikachu foi lançado em profundidade, invadiu a área e foi derrubado pelo goleiro André Júnior. O árbitro marcou pênalti, mas Poveda parou no arqueiro ao bater no canto em que ele caiu.

image Yago Pikachu sofreu a penalidade perdida por Poveda. (Wagner Santana / O Liberal)

A boa atuação do goleiro André Júnior foi ganhando destaque ao longo da partida. Aos 25 minutos, ele impediu a finalização de Taliari, mas, na sequência, acabou superado após uma confusão na área: o próprio Taliari aproveitou a sobra e colocou o Remo em vantagem, 1 a 0.

A vantagem, no entanto, durou pouco. Minutos depois, a bola foi levantada na área remista, Kayky Almeida e o goleiro Ivan se atrapalharam, e a sobra ficou com Nalbert, que finalizou no canto superior para empatar o jogo.

Nos minutos finais, o Leão Azul aumentou o ritmo e criou diversas oportunidades, mas não conseguiu superar André Júnior, que segurou as investidas do Remo e garantiu o empate em 1 a 1, resultado que deixou a equipe na quarta colocação, com um ponto.

Fica técnica

Data: 29/03/2026
Local: Baenão
Hora: 17h
Árbitro: Ivan da Silva Guimaraes Junior (AM)
Assistente: Whendell Saraiva da Silva (AM) e Noelia Chaves Da Paixao (AM)
Quarto Arbitro: Alexandre Expedito Vieira da Silva Junior (PA)

Cartões Amarelos: Zé Ricardo, Kayky Almeida (Remo) Eydison, Luisinho (Monte Roraima)

Remo: Ivan Quaresma; Matheus Alexandre (Marcelinho). Kayky Almeida, Marllon (David Braga), Tchamba; Patrick, Yago Pikachu, Zé Welison, Zé Ricardo (Mayk); Jajá (Aler Manga) e Poveda (Taliari).
Técnico: Léo Condé.

Monte Roraima: André Júnio; Romailson, Felipe M, Bruno Costa, Nalbert; Luisinho (Samuka), Geovane, Matheus T, Palmares; Eydison (Gustavo) e Elielton. 
Técnico: Gauchinho.

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