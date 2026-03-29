Série A: Remo pode jogar no Baenão e CBF define jogos contra Vasco, Cruzeiro e Palmeiras CBF detalha tabela e Leão Azul terá jogos contra Vasco, Cruzeiro e Palmeiras em Belém Fábio Will 29.03.26 20h20 Leão Azul tenta sair da zona de rebaixamento da Série A (Igor Mota / O Liberal) A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou neste domingo (29) as datas e horários das rodadas 11 a 17 do Campeonato Brasileiro da Série A. O Remo, único representante da Região Norte na elite do futebol nacional, terá pela frente confrontos importantes, incluindo partidas contra Vasco, Cruzeiro e Palmeiras, todas elas em Belém. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo A 11ª rodada começa no dia 11 de abril. O Remo enfrenta o Vasco no sábado (11), às 16h30, no estádio Mangueirão. Antes disso, o clube azulino ainda cumpre compromissos fora de casa. A equipe encara o Santos na quinta-feira (2), às 19h, na Vila Belmiro, e o Grêmio no domingo (5), às 20h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Jogos do Remo entre a 11ª e a 17ª rodada 11ª rodada - Remo x Vasco da Gama-RJ – 11.04 (Sáb) - 16h30 12ª rodada - Red Bull Bragantino-SP x Remo – 19.04 (Dom) - 18h30 13ª rodada - Remo x Cruzeiro-MG – 25.04 (Sáb) - 18h30 14ª rodada – Botafogo-RJ x Remo - 02.05 (Sáb) - 16h 15ª rodada - Remo x Palmeiras-SP - 10.05 (Dom) - 16h 16ª rodada – Chapecoense-SC x Remo - 17.05 (Dom) - 18h30 17ª rodada - Remo x Athletico-PR - 24.05 (Dom) - 16h VEJA MAIS Taliari projeta Remo regular e mira permanência: 'Temos que fazer nosso mando valer' Atacante que brilhou na última rodada fala sobre disputa por posição, adaptação em Belém e destaca meta de 45 pontos antes de sonhar mais alto Vitor Bueno sofre lesão grau 2 e pode desfalcar o Remo contra Santos, Grêmio e Vasco Jogador do Remo sofreu uma lesão no treinamento e já realiza tratamento no NASP Baenão vira opção A partida contra o Cruzeiro, válida pela 13ª rodada, possivelmente será disputada no estádio Baenão. O Mangueirão não estará disponível na data devido à realização de um show da banda norte-americana Guns N’ Roses. Remo tenta sair da zona de rebaixamento Atualmente, o Remo ocupa a 19ª posição na Série A, com 6 pontos, dentro da zona de rebaixamento. A equipe vem de vitória por 4 a 1 sobre o Bahia, pela 8ª rodada, e busca recuperação para deixar o Z-4 da competição. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo remo série a COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO FUTEBOL Série A: Remo pode jogar no Baenão e CBF define jogos contra Vasco, Cruzeiro e Palmeiras CBF detalha tabela e Leão Azul terá jogos contra Vasco, Cruzeiro e Palmeiras em Belém 29.03.26 20h20 Futebol Léo Condé lamenta empate do Remo e cita impacto da chuva na atuação Treinador destaca dificuldades com o gramado, defende desempenho da equipe e projeta sequência decisiva na temporada 29.03.26 20h12 Futebol Em Belém, Remo sofre na chuva e deixa escapar a primeira vitória na Copa Norte A partida prejudicada pelo temporal teve um gol azulino e, minutos depois, o empate do Monte Roraima 29.03.26 19h07 futebol Remo perde para o Liga São João e amarga a lanterna do grupo A6 do Brasileiro Feminino A3 Time azulino soma apenas um ponto no campeonato 29.03.26 16h37 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (29/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Sul-Sudeste, Copa Centro-Oeste, Copa do Nordeste, Copa Norte e amistosos internacionais movimentam o futebol neste domingo 29.03.26 7h00 futebol Paysandu vive novo momento e reacende confiança dos torcedores para a sequência da temporada Torcedores comentam sobre o início do ano no Bicola e projetam Série C 29.03.26 9h00 Futebol Em casa, Remo busca recuperação contra o Monte Roraima pela Copa Norte Após derrota na estreia, Leão Azul deve ter mudanças no time para duelo no Baenão 29.03.26 8h00 Futebol Em Belém, Remo sofre na chuva e deixa escapar a primeira vitória na Copa Norte A partida prejudicada pelo temporal teve um gol azulino e, minutos depois, o empate do Monte Roraima 29.03.26 19h07