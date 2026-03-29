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Série A: Remo pode jogar no Baenão e CBF define jogos contra Vasco, Cruzeiro e Palmeiras

CBF detalha tabela e Leão Azul terá jogos contra Vasco, Cruzeiro e Palmeiras em Belém

Fábio Will
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Leão Azul tenta sair da zona de rebaixamento da Série A (Igor Mota / O Liberal)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou neste domingo (29) as datas e horários das rodadas 11 a 17 do Campeonato Brasileiro da Série A. O Remo, único representante da Região Norte na elite do futebol nacional, terá pela frente confrontos importantes, incluindo partidas contra Vasco, Cruzeiro e Palmeiras, todas elas em Belém.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

A 11ª rodada começa no dia 11 de abril. O Remo enfrenta o Vasco no sábado (11), às 16h30, no estádio Mangueirão. Antes disso, o clube azulino ainda cumpre compromissos fora de casa. A equipe encara o Santos na quinta-feira (2), às 19h, na Vila Belmiro, e o Grêmio no domingo (5), às 20h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

Jogos do Remo entre a 11ª e a 17ª rodada

11ª rodada - Remo x Vasco da Gama-RJ – 11.04 (Sáb) - 16h30

12ª rodada - Red Bull Bragantino-SP x Remo – 19.04 (Dom) - 18h30

13ª rodada - Remo x Cruzeiro-MG – 25.04 (Sáb) - 18h30

14ª rodada – Botafogo-RJ x Remo - 02.05 (Sáb) - 16h

15ª rodada - Remo x Palmeiras-SP - 10.05 (Dom) - 16h

16ª rodada – Chapecoense-SC x Remo - 17.05 (Dom) - 18h30

17ª rodada - Remo x Athletico-PR - 24.05 (Dom) - 16h

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Baenão vira opção

A partida contra o Cruzeiro, válida pela 13ª rodada, possivelmente será disputada no estádio Baenão. O Mangueirão não estará disponível na data devido à realização de um show da banda norte-americana Guns N’ Roses.

Remo tenta sair da zona de rebaixamento

Atualmente, o Remo ocupa a 19ª posição na Série A, com 6 pontos, dentro da zona de rebaixamento. A equipe vem de vitória por 4 a 1 sobre o Bahia, pela 8ª rodada, e busca recuperação para deixar o Z-4 da competição.

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