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Vitor Bueno sofre lesão grau 2 e pode desfalcar o Remo contra Santos, Grêmio e Vasco

Jogador do Remo sofreu uma lesão no treinamento e já realiza tratamento no NASP

Fábio Will
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Bueno pode ficar de fora de três a quatro jogos (Thiago Gomes / O Liberal)

O Remo informou nesta quinta-feira (26), que o meia Vitor Bueno, titular absoluto no time azulino, sofreu uma lesão grau 2A no músculo gastrocnêmio medial esquerdo, localizado na panturrilha. O problema ocorreu durante o treinamento da última quarta-feira (25), em Belém e pode desfalcar o Leão Azul em três rodadas do Brasileirão Série A.

Após a atividade, o jogador passou por exames em um hospital particular da capital paraense, que confirmaram a lesão. Segundo o clube, o atleta já iniciou o tratamento com o Núcleo Azulino de Saúde e Performance (NASP).

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Prazo de recuperação de Vitor Bueno

De acordo com o departamento médico azulino, a previsão de retorno de Vitor Bueno aos gramados é de aproximadamente três semanas. O clube não detalhou se o atleta será desfalque em partidas específicas durante o período de recuperação.

Jogos de fora?

Nesses período estipulado pelo departamento médico do Leão, o Remo poderá ficar sem Vitor Buenos nos jogos contra o Santos-SP, Grêmio-RS e Vasco da Gama-RJ.

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