Vitor Bueno sofre lesão grau 2 e pode desfalcar o Remo contra Santos, Grêmio e Vasco Jogador do Remo sofreu uma lesão no treinamento e já realiza tratamento no NASP Fábio Will 26.03.26 15h15 Bueno pode ficar de fora de três a quatro jogos (Thiago Gomes / O Liberal) O Remo informou nesta quinta-feira (26), que o meia Vitor Bueno, titular absoluto no time azulino, sofreu uma lesão grau 2A no músculo gastrocnêmio medial esquerdo, localizado na panturrilha. O problema ocorreu durante o treinamento da última quarta-feira (25), em Belém e pode desfalcar o Leão Azul em três rodadas do Brasileirão Série A. Após a atividade, o jogador passou por exames em um hospital particular da capital paraense, que confirmaram a lesão. Segundo o clube, o atleta já iniciou o tratamento com o Núcleo Azulino de Saúde e Performance (NASP). VEJA MAIS Janela de transferências extra entra na reta final e clubes têm até sexta-feira (27) para contratar Próximo período de contratações será entre julho e setembro De saída? Lateral do Remo, Sávio entra na mira do Sport para a Série B Jogador azulino se recupera de lesão na coxa e pode deixar o clube nesta janela de transferência Mesmo no Z-4, Remo mostra força da torcida e figura entre maiores médias de público da Série A Leão embala após primeira vitória e terá sequência decisiva fora de casa antes de voltar ao Mangueirão Prazo de recuperação de Vitor Bueno De acordo com o departamento médico azulino, a previsão de retorno de Vitor Bueno aos gramados é de aproximadamente três semanas. O clube não detalhou se o atleta será desfalque em partidas específicas durante o período de recuperação. Jogos de fora? Nesses período estipulado pelo departamento médico do Leão, o Remo poderá ficar sem Vitor Buenos nos jogos contra o Santos-SP, Grêmio-RS e Vasco da Gama-RJ. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo remo vitor bueno série a futebol jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO FUTEBOL Vitor Bueno sofre lesão grau 2 e pode desfalcar o Remo contra Santos, Grêmio e Vasco Jogador do Remo sofreu uma lesão no treinamento e já realiza tratamento no NASP 26.03.26 15h15 futebol Janela de transferências extra entra na reta final e clubes têm até sexta-feira (27) para contratar Próximo período de contratações será entre julho e setembro 26.03.26 13h06 Será? De saída? Lateral do Remo, Sávio entra na mira do Sport para a Série B Jogador azulino se recupera de lesão na coxa e pode deixar o clube nesta janela de transferência 26.03.26 10h49 NO LIMITE Com time alternativo e só 17 relacionados, Remo estreia na Copa Norte contra o Porto Velho Leão prioriza Série A, leva seis atletas da base a Rondônia e deve ir a campo com formação praticamente definida 26.03.26 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (26/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Eliminatórias da Copa do Mundo, Liga das Nações, Copa do Nortes e Copa Verde movimentam o futebol nesta quinta-feira 26.03.26 7h00 NO LIMITE Com time alternativo e só 17 relacionados, Remo estreia na Copa Norte contra o Porto Velho Leão prioriza Série A, leva seis atletas da base a Rondônia e deve ir a campo com formação praticamente definida 26.03.26 8h00 Será? De saída? Lateral do Remo, Sávio entra na mira do Sport para a Série B Jogador azulino se recupera de lesão na coxa e pode deixar o clube nesta janela de transferência 26.03.26 10h49 JOGO AMISTOSO Geórgia x Israel: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo amistoso de hoje (26/03) Geórgia e Israel jogam uma partida amistosa hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 26.03.26 13h00