Mesmo no Z-4, Remo mostra força da torcida e figura entre maiores médias de público da Série A Leão embala após primeira vitória e terá sequência decisiva fora de casa antes de voltar ao Mangueirão Igor Wilson 25.03.26 20h48 Fenômeno Azul marcou presença no último jogo, na goleada de virada sobre o Bahia (Thiago Gomes/O Liberal) Apesar da campanha irregular neste início de Campeonato Brasileiro, o Clube do Remo segue demonstrando a força de sua torcida nas arquibancadas. Com média de 23.114 torcedores por jogo, o Leão aparece entre os dez clubes com maior presença de público na Série A de 2026 até a sétima rodada, superando equipes tradicionais do futebol nacional. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo O número ganha ainda mais relevância diante do momento vivido dentro de campo. A equipe paraense ocupa a 19ª colocação, na zona de rebaixamento, e conquistou sua primeira vitória apenas na rodada mais recente, ao golear o Esporte Clube Bahia por 4 a 1, de virada, no Mangueirão. O resultado aliviou a pressão e pode marcar um ponto de virada na competição. VEJA MAIS [[(standard.Article) Com time alternativo e só 17 relacionados, Remo estreia na Copa Norte contra o Porto Velho]] Alerta no Remo: Vitor Bueno vira dúvida contra o Santos, mas retorno de Diego Hernández anima Meia sente a panturrilha e passa por exames, enquanto uruguaio pode reforçar o Leão na Vila Belmiro Mesmo longe das primeiras posições, o Remo mantém uma média superior à de clubes como Grêmio, Vasco da Gama e Santos, reforçando o peso da torcida azulina como um dos pilares do clube neste retorno à elite nacional. No topo do ranking aparece o Flamengo, que, além de viver grande fase esportiva, também lidera com folga a média de público. Na última rodada, o clube carioca levou mais de 62 mil torcedores ao Maracanã na vitória sobre o próprio Remo, estabelecendo o maior público da competição até aqui. Dentro de campo, o desafio azulino agora é transformar o apoio das arquibancadas em resultados. A equipe terá dois compromissos seguidos fora de Belém: enfrenta o Santos, no dia 2 de abril, na Vila Belmiro, e depois encara o Grêmio, no dia 5, em Porto Alegre. A sequência será decisiva para medir a reação do time na tabela. O reencontro com a torcida no Mangueirão está marcado para a 11ª rodada, no dia 12, contra o Vasco. Até lá, o Remo tenta somar pontos longe de casa para sair da zona de rebaixamento e dar sequência à recuperação iniciada na última rodada. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave clube do remo brasileirão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO FENÔMENO AZUL Mesmo no Z-4, Remo mostra força da torcida e figura entre maiores médias de público da Série A Leão embala após primeira vitória e terá sequência decisiva fora de casa antes de voltar ao Mangueirão 25.03.26 20h48 UMA BAIXA E UM RETORNO Alerta no Remo: Vitor Bueno vira dúvida contra o Santos, mas retorno de Diego Hernández anima Meia sente a panturrilha e passa por exames, enquanto uruguaio pode reforçar o Leão na Vila Belmiro 25.03.26 18h58 Futebol Remo tem jogadores homenageados pela Câmara de Belém Marcelo Rangel e Klaus recebem títulos e honrarias em reconhecimento aos serviços prestados ao clube e à cidade 25.03.26 16h56 FUTEBOL Lateral destaque do Paulistão entra na mira do Remo, que corre contra o tempo para contratar Jogador Mayk está atuando no Novorizontino-SP e pode ser uma novidade na equipe azulina 25.03.26 16h01 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (25/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Nordeste, Copa Sul-Sudeste e Copa Verde movimentam o futebol nesta quarta-feira 25.03.26 7h00 REFORÇO Paysandu anuncia contratação de atacante que estava no futebol paulista Revelado nas categorias de base de clubes como Palmeiras e Mirassol, o atacante é tratado internamente como uma aposta para o setor ofensivo 24.03.26 19h30 FUTEBOL Zagueiro ex-Remo é regularizado e já pode estrear com a camisa do Paysandu O defensor Bruno Bispo vem treinando com o elenco e teve seu nome publicado no BID 25.03.26 13h32 FUTEBOL Com seis atletas da base, Remo divulga relacionados para estreia na Copa Norte Leão Azul encara o Porto Velho na próxima quinta-feira (26), às 20h 25.03.26 9h21