Mesmo no Z-4, Remo mostra força da torcida e figura entre maiores médias de público da Série A

Apesar da campanha irregular neste início de Campeonato Brasileiro, o Clube do Remo segue demonstrando a força de sua torcida nas arquibancadas. Com média de 23.114 torcedores por jogo, o Leão aparece entre os dez clubes com maior presença de público na Série A de 2026 até a sétima rodada, superando equipes tradicionais do futebol nacional.

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O número ganha ainda mais relevância diante do momento vivido dentro de campo. A equipe paraense ocupa a 19ª colocação, na zona de rebaixamento, e conquistou sua primeira vitória apenas na rodada mais recente, ao golear o Esporte Clube Bahia por 4 a 1, de virada, no Mangueirão. O resultado aliviou a pressão e pode marcar um ponto de virada na competição.

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Mesmo longe das primeiras posições, o Remo mantém uma média superior à de clubes como Grêmio, Vasco da Gama e Santos, reforçando o peso da torcida azulina como um dos pilares do clube neste retorno à elite nacional.

No topo do ranking aparece o Flamengo, que, além de viver grande fase esportiva, também lidera com folga a média de público. Na última rodada, o clube carioca levou mais de 62 mil torcedores ao Maracanã na vitória sobre o próprio Remo, estabelecendo o maior público da competição até aqui.

Dentro de campo, o desafio azulino agora é transformar o apoio das arquibancadas em resultados. A equipe terá dois compromissos seguidos fora de Belém: enfrenta o Santos, no dia 2 de abril, na Vila Belmiro, e depois encara o Grêmio, no dia 5, em Porto Alegre. A sequência será decisiva para medir a reação do time na tabela.

O reencontro com a torcida no Mangueirão está marcado para a 11ª rodada, no dia 12, contra o Vasco. Até lá, o Remo tenta somar pontos longe de casa para sair da zona de rebaixamento e dar sequência à recuperação iniciada na última rodada.