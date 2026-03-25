Alerta no Remo: Vitor Bueno vira dúvida contra o Santos, mas retorno de Diego Hernández anima

O Clube do Remo pode ter uma baixa importante para o próximo compromisso no Campeonato Brasileiro. Um dos destaques da equipe, o meia Vitor Bueno sentiu a panturrilha durante o treinamento desta quarta-feira (25) e passou por exames para avaliar a gravidade da possível lesão.

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De acordo com o médico do clube, Dr. Jean Klay, o jogador foi encaminhado ao Hospital Porto Dias, onde realizou uma ressonância magnética.

“Ele sentiu na panturrilha, está no Hospital Porto Dias, vou ver a ressonância com calma, pra definir a gravidade da lesão”, afirmou o profissional, em entrevista à Rádio Liberal+.

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A possível ausência de Vitor Bueno preocupa a comissão técnica, já que o meia, responsável pelo setor de criação do Leão, vive bom momento e foi um dos protagonistas na vitória por 4 a 1 sobre o Bahia, quando marcou um dos gols, deu assistência e teve atuação destacada.

Hernández está em processe de transição (Samara Miranda/Remo)

Se por um lado a situação do atleta gera cautela, por outro há uma perspectiva positiva no elenco azulino. O atacante uruguaio Diego Hernández, que ficou fora dos últimos três jogos, está próximo de retornar e pode ser opção para o confronto contra o Santos, no dia 2 de abril, na Vila Belmiro. Antes disso, o Leão tem o confronto contra o Porto Velho, nesta quinta, pela Copa Norte, no entanto, irá com um time alternativo.

“Ele está evoluindo muito bem, a ideia é que ele seja liberado no jogo contra o Santos”, completou o médico.

A definição sobre a presença de Vitor Bueno deve ocorrer nos próximos dias, após a análise detalhada dos exames, enquanto a comissão técnica aguarda a possível volta de Diego Hernández para reforçar o setor ofensivo na sequência da temporada.