Alerta no Remo: Vitor Bueno vira dúvida contra o Santos, mas retorno de Diego Hernández anima Meia sente a panturrilha e passa por exames, enquanto uruguaio pode reforçar o Leão na Vila Belmiro Igor Wilson 25.03.26 18h58 O Clube do Remo pode ter uma baixa importante para o próximo compromisso no Campeonato Brasileiro. Um dos destaques da equipe, o meia Vitor Bueno sentiu a panturrilha durante o treinamento desta quarta-feira (25) e passou por exames para avaliar a gravidade da possível lesão. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo De acordo com o médico do clube, Dr. Jean Klay, o jogador foi encaminhado ao Hospital Porto Dias, onde realizou uma ressonância magnética. “Ele sentiu na panturrilha, está no Hospital Porto Dias, vou ver a ressonância com calma, pra definir a gravidade da lesão”, afirmou o profissional, em entrevista à Rádio Liberal+. VEJA MAIS Remo tem jogadores homenageados pela Câmara de Belém Marcelo Rangel e Klaus recebem títulos e honrarias em reconhecimento aos serviços prestados ao clube e à cidade Lateral destaque do Paulistão entra na mira do Remo, que corre contra o tempo para contratar Jogador Mayk está atuando no Novorizontino-SP e pode ser uma novidade na equipe azulina A possível ausência de Vitor Bueno preocupa a comissão técnica, já que o meia, responsável pelo setor de criação do Leão, vive bom momento e foi um dos protagonistas na vitória por 4 a 1 sobre o Bahia, quando marcou um dos gols, deu assistência e teve atuação destacada. Hernández está em processe de transição (Samara Miranda/Remo) Se por um lado a situação do atleta gera cautela, por outro há uma perspectiva positiva no elenco azulino. O atacante uruguaio Diego Hernández, que ficou fora dos últimos três jogos, está próximo de retornar e pode ser opção para o confronto contra o Santos, no dia 2 de abril, na Vila Belmiro. Antes disso, o Leão tem o confronto contra o Porto Velho, nesta quinta, pela Copa Norte, no entanto, irá com um time alternativo. “Ele está evoluindo muito bem, a ideia é que ele seja liberado no jogo contra o Santos”, completou o médico. A definição sobre a presença de Vitor Bueno deve ocorrer nos próximos dias, após a análise detalhada dos exames, enquanto a comissão técnica aguarda a possível volta de Diego Hernández para reforçar o setor ofensivo na sequência da temporada. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave clube do remo brasileirão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO UMA BAIXA E UM RETORNO Alerta no Remo: Vitor Bueno vira dúvida contra o Santos, mas retorno de Diego Hernández anima Meia sente a panturrilha e passa por exames, enquanto uruguaio pode reforçar o Leão na Vila Belmiro 25.03.26 18h58 Futebol Remo tem jogadores homenageados pela Câmara de Belém Marcelo Rangel e Klaus recebem títulos e honrarias em reconhecimento aos serviços prestados ao clube e à cidade 25.03.26 16h56 FUTEBOL Lateral destaque do Paulistão entra na mira do Remo, que corre contra o tempo para contratar Jogador Mayk está atuando no Novorizontino-SP e pode ser uma novidade na equipe azulina 25.03.26 16h01 Futebol Remo lança pacotes de viagem para jogos fora de casa com passagens e ingressos Torcedores podem adquirir viagens com passagens e ingressos para partidas em abril e maio, com opções de trechos e pacotes completos 25.03.26 15h55 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (25/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Nordeste, Copa Sul-Sudeste e Copa Verde movimentam o futebol nesta quarta-feira 25.03.26 7h00 REFORÇO Paysandu anuncia contratação de atacante que estava no futebol paulista Revelado nas categorias de base de clubes como Palmeiras e Mirassol, o atacante é tratado internamente como uma aposta para o setor ofensivo 24.03.26 19h30 FUTEBOL Zagueiro ex-Remo é regularizado e já pode estrear com a camisa do Paysandu O defensor Bruno Bispo vem treinando com o elenco e teve seu nome publicado no BID 25.03.26 13h32 FUTEBOL Com seis atletas da base, Remo divulga relacionados para estreia na Copa Norte Leão Azul encara o Porto Velho na próxima quinta-feira (26), às 20h 25.03.26 9h21