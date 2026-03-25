Remo tem jogadores homenageados pela Câmara de Belém Marcelo Rangel e Klaus recebem títulos e honrarias em reconhecimento aos serviços prestados ao clube e à cidade O Liberal 25.03.26 16h56 Rangel e Klaus entre os vereadores que prestaram a honraria. (Comunicação CMB) A Câmara Municipal de Belém realizou, nesta quarta-feira (25), uma sessão solene para homenagear dois jogadores do Remo. O goleiro Marcelo Rangel e o zagueiro Klaus foram reconhecidos com títulos e condecorações pelos serviços prestados ao clube e à capital paraense. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Marcelo Rangel recebeu o título honorífico de Cidadão de Belém, além do Brasão D’Armas, a mais alta honraria da Casa. Já o zagueiro Klaus também foi agraciado com o título de Cidadão de Belém. A solenidade é resultado de propostas dos vereadores Josias Higino e Bieco. Em sua terceira temporada pelo clube, Marcelo Rangel soma 108 partidas com a camisa azulina. Emocionado, o goleiro destacou a importância do reconhecimento. “Extremamente feliz. Primeiro, glória a Deus por cada conquista e homenagem na minha vida. A Bíblia fala que o homem não pode receber nada se não vier dos céus. Agradeço aos vereadores Higino e Bieco pelas homenagens e espero contribuir mais com Belém, com o Pará e especialmente com a nossa torcida”, afirmou. VEJA MAIS Lateral destaque do Paulistão entra na mira do Remo, que corre contra o tempo para contratar Jogador Mayk está atuando no Novorizontino-SP e pode ser uma novidade na equipe azulina Remo lança pacotes de viagem para jogos fora de casa com passagens e ingressos Torcedores podem adquirir viagens com passagens e ingressos para partidas em abril e maio, com opções de trechos e pacotes completos Pelo Remo, Alef Manga lidera estatísticas entre atacantes na Série A; veja números Jogador azulino tem se destacado individualmente na competição, com participações em gols Klaus, que chegou ao Remo em 2025 e já acumula 47 jogos, também celebrou a homenagem. O defensor ressaltou o acolhimento recebido na cidade e a motivação para seguir trabalhando. “É uma alegria ter esse reconhecimento. A gente vem de tão longe e ter o trabalho valorizado é muito bom. Fazemos a alegria do povo e somos muito bem acolhidos. Isso nos dá ainda mais força para continuar”, disse. Após as homenagens, Rangel e Klaus voltam a campo na quinta-feira (2), contra o Santos, na Vila Belmiro, pela 9ª rodada da Série A. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol remo câmara municipal de belém futebol paraense jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO MODA Tainá Bueno une estilo, propósito e estética blockecore em editorial exclusivo no Ver-o-Peso Modelo mostra que é possível vestir propósito ao misturar tendências globais com a essência paraense 29.03.26 8h00 Futebol Em casa, Remo busca recuperação contra o Monte Roraima pela Copa Norte Após derrota na estreia, Leão Azul deve ter mudanças no time para duelo no Baenão 29.03.26 8h00 FORA Remo rescinde com Klaus, ex-capitão do acesso à Série A Zagueiro perde espaço em 2026 e tem saída oficializada no BID; lista de desligamentos do elenco segue aumentando 27.03.26 22h19 ENTREVISTA Taliari projeta Remo regular e mira permanência: 'Temos que fazer nosso mando valer' Atacante que brilhou na última rodada fala sobre disputa por posição, adaptação em Belém e destaca meta de 45 pontos antes de sonhar mais alto 27.03.26 21h05 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (29/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Sul-Sudeste, Copa Centro-Oeste, Copa do Nordeste, Copa Norte e amistosos internacionais movimentam o futebol neste domingo 29.03.26 7h00 futebol Paysandu vive novo momento e reacende confiança dos torcedores para a sequência da temporada Torcedores comentam sobre o início do ano no Bicola e projetam Série C 29.03.26 9h00 Futebol Em casa, Remo busca recuperação contra o Monte Roraima pela Copa Norte Após derrota na estreia, Leão Azul deve ter mudanças no time para duelo no Baenão 29.03.26 8h00 JOGO AMISTOSO Geórgia x Israel: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo amistoso de hoje (26/03) Geórgia e Israel jogam uma partida amistosa hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 26.03.26 13h00