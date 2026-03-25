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Remo tem jogadores homenageados pela Câmara de Belém

Marcelo Rangel e Klaus recebem títulos e honrarias em reconhecimento aos serviços prestados ao clube e à cidade

O Liberal
fonte

Rangel e Klaus entre os vereadores que prestaram a honraria. (Comunicação CMB)

A Câmara Municipal de Belém realizou, nesta quarta-feira (25), uma sessão solene para homenagear dois jogadores do Remo. O goleiro Marcelo Rangel e o zagueiro Klaus foram reconhecidos com títulos e condecorações pelos serviços prestados ao clube e à capital paraense.

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Marcelo Rangel recebeu o título honorífico de Cidadão de Belém, além do Brasão D’Armas, a mais alta honraria da Casa. Já o zagueiro Klaus também foi agraciado com o título de Cidadão de Belém. A solenidade é resultado de propostas dos vereadores Josias Higino e Bieco.

Em sua terceira temporada pelo clube, Marcelo Rangel soma 108 partidas com a camisa azulina. Emocionado, o goleiro destacou a importância do reconhecimento. “Extremamente feliz. Primeiro, glória a Deus por cada conquista e homenagem na minha vida. A Bíblia fala que o homem não pode receber nada se não vier dos céus. Agradeço aos vereadores Higino e Bieco pelas homenagens e espero contribuir mais com Belém, com o Pará e especialmente com a nossa torcida”, afirmou.

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Klaus, que chegou ao Remo em 2025 e já acumula 47 jogos, também celebrou a homenagem. O defensor ressaltou o acolhimento recebido na cidade e a motivação para seguir trabalhando. “É uma alegria ter esse reconhecimento. A gente vem de tão longe e ter o trabalho valorizado é muito bom. Fazemos a alegria do povo e somos muito bem acolhidos. Isso nos dá ainda mais força para continuar”, disse.

Após as homenagens, Rangel e Klaus voltam a campo na quinta-feira (2), contra o Santos, na Vila Belmiro, pela 9ª rodada da Série A.

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