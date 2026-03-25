Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Pelo Remo, Alef Manga lidera estatísticas entre atacantes na Série A; veja números

Jogador azulino tem se destacado individualmente na competição, com participações em gols

O Liberal
fonte

Jogador deu passe para o quarto gol do Remo contra o Bahia (Thiago Gomes / O Liberal)

Uma das principais apostas do Remo para o Campeonato Brasileiro de 2026, Alef Manga tem se destacado na competição pelo time azulino. O camisa 11 é o atacante com mais assistências da Série A até o momento, conforme levantamento do R10 Score, site especializado em estatística do futebol.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Ao todo, o jogador azulino soma três passes para gols. Um deles foi no último domingo (22), na goleada por 4 a 1 sobre o Bahia, na oitava rodada do campeonato. Manga deu assistência para o quarto gol do Remo na partida, que foi marcado por Jajá.

Além das assistências, o jogador é o atacante com o maior número de chances claras criadas: são cinco no total. O camisa 11 do Leão Azul já marcou dois gols no Campeonato Brasileiro, nos empates contra o Mirassol-SP e o Atlético-MG. Assim, Alef Manga também é o segundo com mais participações em gols, sendo cinco em oito jogos.

VEJA MAIS 

image Com seis atletas da base, Remo divulga relacionados para estreia na Copa Norte
Leão Azul encara o Porto Velho na próxima quinta-feira (26), às 20h

image Remo informa dispensa de zagueiro que veio do Botafogo; três atletas já deixaram o clube
Jogador Kawan, de 22 anos, que pertence ao Fogão, não faz mais parte do elenco do Leão Azul

image Remo abre venda de ingressos para duelo contra o Monte Roraima pela Copa Norte
Leão Azul encara adversário neste domingo, no Baenão, pela segunda rodada da competição regional

Aos 31 anos, Manga chegou ao Remo no início do ano como uma das principais apostas para a temporada de 2026. O jogador chegou a ser cotado para atuar pelo Leão Azul na Série B de 2025, mas as negociações não foram para frente. Com a camisa azulina, o atacante já disputou 14 jogos e é um dos pilares da equipe.

Em fevereiro, conforme o site especializado em estatística e análise no futebol Sofascore, Manga foi o jogador com a maior nota no mês, com média de 7,84.

Atualmente, Alef vê o Remo na vice-lanterna do Brasileirão, com seis pontos. A equipe azulina conquistou a primeira vitória na competição no último domingo (22), com a goleada sobre o Esquadrão de Aço. Agora, o time principal tem um descanso e se prepara para encarar o Santos na Vila Belmiro, na próxima quinta-feira (2), às 19h.

No entanto, antes disso, o Remo estreia na Copa Norte contra o Porto Velho. Para o jogo, o clube azulino usa uma equipe alternativa, com atletas reservas e da base. A partida ocorre na quinta-feira (26), às 20h30, no estádio Aluízio Ferreira.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

futebol

remo

Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

destaque

Pelo Remo, Alef Manga lidera estatísticas entre atacantes na Série A; veja números

Jogador azulino tem se destacado individualmente na competição, com participações em gols

25.03.26 12h40

FUTEBOL

Com seis atletas da base, Remo divulga relacionados para estreia na Copa Norte

Leão Azul encara o Porto Velho na próxima quinta-feira (26), às 20h

25.03.26 9h21

FUTEBOL

Remo informa dispensa de zagueiro que veio do Botafogo; três atletas já deixaram o clube

Jogador Kawan, de 22 anos, que pertence ao Fogão, não faz mais parte do elenco do Leão Azul

24.03.26 18h17

Futebol

Remo abre venda de ingressos para duelo contra o Monte Roraima pela Copa Norte

Leão Azul encara adversário neste domingo, no Baenão, pela segunda rodada da competição regional

24.03.26 18h15

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (25/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Copa do Nordeste, Copa Sul-Sudeste e Copa Verde movimentam o futebol nesta quarta-feira

25.03.26 7h00

REFORÇO

Paysandu anuncia contratação de atacante que estava no futebol paulista

Revelado nas categorias de base de clubes como Palmeiras e Mirassol, o atacante é tratado internamente como uma aposta para o setor ofensivo

24.03.26 19h30

FUTEBOL

Com seis atletas da base, Remo divulga relacionados para estreia na Copa Norte

Leão Azul encara o Porto Velho na próxima quinta-feira (26), às 20h

25.03.26 9h21

PAPÃO SUPREMO

Paysandu leva susto no início, mas vence o GAS de virada em sua estreia na Copa Norte

Papão sai atrás, mas domina o jogo, vira com Castro e Marcinho e fecha a conta com Ítalo; próximo desafio será contra o Guaporé, fora de casa, no dia 31.

24.03.26 22h38

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda