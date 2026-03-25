Pelo Remo, Alef Manga lidera estatísticas entre atacantes na Série A; veja números Jogador azulino tem se destacado individualmente na competição, com participações em gols O Liberal 25.03.26 12h40 Jogador deu passe para o quarto gol do Remo contra o Bahia (Thiago Gomes / O Liberal) Uma das principais apostas do Remo para o Campeonato Brasileiro de 2026, Alef Manga tem se destacado na competição pelo time azulino. O camisa 11 é o atacante com mais assistências da Série A até o momento, conforme levantamento do R10 Score, site especializado em estatística do futebol. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Ao todo, o jogador azulino soma três passes para gols. Um deles foi no último domingo (22), na goleada por 4 a 1 sobre o Bahia, na oitava rodada do campeonato. Manga deu assistência para o quarto gol do Remo na partida, que foi marcado por Jajá. Além das assistências, o jogador é o atacante com o maior número de chances claras criadas: são cinco no total. O camisa 11 do Leão Azul já marcou dois gols no Campeonato Brasileiro, nos empates contra o Mirassol-SP e o Atlético-MG. Assim, Alef Manga também é o segundo com mais participações em gols, sendo cinco em oito jogos. VEJA MAIS Com seis atletas da base, Remo divulga relacionados para estreia na Copa Norte Leão Azul encara o Porto Velho na próxima quinta-feira (26), às 20h Remo informa dispensa de zagueiro que veio do Botafogo; três atletas já deixaram o clube Jogador Kawan, de 22 anos, que pertence ao Fogão, não faz mais parte do elenco do Leão Azul Remo abre venda de ingressos para duelo contra o Monte Roraima pela Copa Norte Leão Azul encara adversário neste domingo, no Baenão, pela segunda rodada da competição regional Aos 31 anos, Manga chegou ao Remo no início do ano como uma das principais apostas para a temporada de 2026. O jogador chegou a ser cotado para atuar pelo Leão Azul na Série B de 2025, mas as negociações não foram para frente. Com a camisa azulina, o atacante já disputou 14 jogos e é um dos pilares da equipe. Em fevereiro, conforme o site especializado em estatística e análise no futebol Sofascore, Manga foi o jogador com a maior nota no mês, com média de 7,84. Atualmente, Alef vê o Remo na vice-lanterna do Brasileirão, com seis pontos. A equipe azulina conquistou a primeira vitória na competição no último domingo (22), com a goleada sobre o Esquadrão de Aço. Agora, o time principal tem um descanso e se prepara para encarar o Santos na Vila Belmiro, na próxima quinta-feira (2), às 19h. No entanto, antes disso, o Remo estreia na Copa Norte contra o Porto Velho. Para o jogo, o clube azulino usa uma equipe alternativa, com atletas reservas e da base. A partida ocorre na quinta-feira (26), às 20h30, no estádio Aluízio Ferreira. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol remo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . 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