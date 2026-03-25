Pelo Remo, Alef Manga lidera estatísticas entre atacantes na Série A; veja números

Uma das principais apostas do Remo para o Campeonato Brasileiro de 2026, Alef Manga tem se destacado na competição pelo time azulino. O camisa 11 é o atacante com mais assistências da Série A até o momento, conforme levantamento do R10 Score, site especializado em estatística do futebol.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Ao todo, o jogador azulino soma três passes para gols. Um deles foi no último domingo (22), na goleada por 4 a 1 sobre o Bahia, na oitava rodada do campeonato. Manga deu assistência para o quarto gol do Remo na partida, que foi marcado por Jajá.

Além das assistências, o jogador é o atacante com o maior número de chances claras criadas: são cinco no total. O camisa 11 do Leão Azul já marcou dois gols no Campeonato Brasileiro, nos empates contra o Mirassol-SP e o Atlético-MG. Assim, Alef Manga também é o segundo com mais participações em gols, sendo cinco em oito jogos.

VEJA MAIS

Aos 31 anos, Manga chegou ao Remo no início do ano como uma das principais apostas para a temporada de 2026. O jogador chegou a ser cotado para atuar pelo Leão Azul na Série B de 2025, mas as negociações não foram para frente. Com a camisa azulina, o atacante já disputou 14 jogos e é um dos pilares da equipe.

Em fevereiro, conforme o site especializado em estatística e análise no futebol Sofascore, Manga foi o jogador com a maior nota no mês, com média de 7,84.

Atualmente, Alef vê o Remo na vice-lanterna do Brasileirão, com seis pontos. A equipe azulina conquistou a primeira vitória na competição no último domingo (22), com a goleada sobre o Esquadrão de Aço. Agora, o time principal tem um descanso e se prepara para encarar o Santos na Vila Belmiro, na próxima quinta-feira (2), às 19h.

No entanto, antes disso, o Remo estreia na Copa Norte contra o Porto Velho. Para o jogo, o clube azulino usa uma equipe alternativa, com atletas reservas e da base. A partida ocorre na quinta-feira (26), às 20h30, no estádio Aluízio Ferreira.