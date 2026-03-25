Com seis atletas da base, Remo divulga relacionados para estreia na Copa Norte Leão Azul encara o Porto Velho na próxima quinta-feira (26), às 20h O Liberal 25.03.26 9h21 Jogadores podem ter chance na equipe profissional (Ascom / Remo) O Remo viajou para Rondônia na tarde da última terça-feira (24), onde vai encarar o Porto Velho-RO, pela primeira rodada da primeira fase da Copa Norte. Após o último treino em Belém, o clube azulino divulgou a lista de relacionados, que conta com seis atletas da base. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Alguns dos escolhidos são jogadores que vêm se destacando nas categorias de base e podem receber uma chance de atuar na equipe profissional contra o Porto Velho. Entre os selecionados estão o goleiro João Victor, já integrado ao profissional, o lateral-esquerdo Rafael, o volante Paulo Henrique, o meia Miguel e os atacantes Tico e Andrez Gonzalez. Rafael e Tico estrearam com a camisa azulina na partida contra o Castanhal, válida pela 5ª rodada do Campeonato Paraense. VEJA MAIS Remo abre venda de ingressos para duelo contra o Monte Roraima pela Copa Norte Leão Azul encara adversário neste domingo, no Baenão, pela segunda rodada da competição regional Remo entra em acordo com a Justiça e terá que pagar mais de R$ 1,4 milhão ao técnico Osorio Clube terá que pagar valor referente a salários que o treinador teria que receber até o final de seu contrato Remo informa dispensa de zagueiro que veio do Botafogo; três atletas já deixaram o clube Jogador Kawan, de 22 anos, que pertence ao Fogão, não faz mais parte do elenco do Leão Azul Para a estreia na Copa Norte, o Remo optou por ir com um time alternativo, já que o foco é na Série A e a equipe principal teve uma série de jogos que exigiram muito fisicamente dos jogadores. Assim, a comissão técnica optou por selecionar atletas que têm atuado menos e estão recuperados fisicamente, como Thalisson, Tassano, Léo Andrade e Cufré para o setor defensivo. Pavani, Cantillo e Jaderon também foram relacionados, assim como Nico Ferreira, Rafael Monti e Gabriel Poveda, que estreou no último domingo (22), na vitória por 4 a 1 sobre o Bahia, na Série A. No gol, o Remo terá, além de João Vitcor, Ygor Vinhas. Outra novidade do time será no comando à beira de campo. Léo Condé ficou em Belém para seguir com a preparação da equipe principal, e o auxiliar-técnico Felipe Surian comandará, ao lado de Flávio Garcia, o time. Remo e Porto Velho se enfrentam na quinta-feira (26), às 20h30, no estádio Aluízio Ferreira. O jogo terá cobertura completa e transmissão Lance a Lance em OLiberal.com, além de narração na Rádio Liberal+. Confira a lista de relacionados Ygor Vinhas João Victor (base) Thalisson Tassano Léo Andrade Pavani Cantillo Jaderson Cufre Nico Rafael Monti Gabriel Poveda Rafael (base) Paulo Henrique (base) Miguel (base) Tico (base) Andrez González (base) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol remo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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