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Com seis atletas da base, Remo divulga relacionados para estreia na Copa Norte

Leão Azul encara o Porto Velho na próxima quinta-feira (26), às 20h

O Liberal
fonte

Jogadores podem ter chance na equipe profissional (Ascom / Remo)

O Remo viajou para Rondônia na tarde da última terça-feira (24), onde vai encarar o Porto Velho-RO, pela primeira rodada da primeira fase da Copa Norte. Após o último treino em Belém, o clube azulino divulgou a lista de relacionados, que conta com seis atletas da base.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Alguns dos escolhidos são jogadores que vêm se destacando nas categorias de base e podem receber uma chance de atuar na equipe profissional contra o Porto Velho. Entre os selecionados estão o goleiro João Victor, já integrado ao profissional, o lateral-esquerdo Rafael, o volante Paulo Henrique, o meia Miguel e os atacantes Tico e Andrez Gonzalez.

Rafael e Tico estrearam com a camisa azulina na partida contra o Castanhal, válida pela 5ª rodada do Campeonato Paraense.

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Para a estreia na Copa Norte, o Remo optou por ir com um time alternativo, já que o foco é na Série A e a equipe principal teve uma série de jogos que exigiram muito fisicamente dos jogadores. Assim, a comissão técnica optou por selecionar atletas que têm atuado menos e estão recuperados fisicamente, como Thalisson, Tassano, Léo Andrade e Cufré para o setor defensivo.

Pavani, Cantillo e Jaderon também foram relacionados, assim como Nico Ferreira, Rafael Monti e Gabriel Poveda, que estreou no último domingo (22), na vitória por 4 a 1 sobre o Bahia, na Série A. No gol, o Remo terá, além de João Vitcor, Ygor Vinhas.

Outra novidade do time será no comando à beira de campo. Léo Condé ficou em Belém para seguir com a preparação da equipe principal, e o auxiliar-técnico Felipe Surian comandará, ao lado de Flávio Garcia, o time.

Remo e Porto Velho se enfrentam na quinta-feira (26), às 20h30, no estádio Aluízio Ferreira. O jogo terá cobertura completa e transmissão Lance a Lance em OLiberal.com, além de narração na Rádio Liberal+.

Confira a lista de relacionados

Ygor Vinhas
João Victor (base)
Thalisson 
Tassano
Léo Andrade 
Pavani
Cantillo
Jaderson 
Cufre 
Nico
Rafael Monti
Gabriel Poveda 
Rafael (base)
Paulo Henrique (base)
Miguel (base)
Tico (base)
Andrez González (base)

 

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