Remo abre venda de ingressos para duelo contra o Monte Roraima pela Copa Norte

O Remo iniciou a comercialização de ingressos para a partida contra o Monte Roraima, marcada para este domingo (29), às 17h, no Baenão, pela segunda rodada da Copa Norte.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Os bilhetes custam R$ 40 para arquibancada e R$ 80 para cadeiras. As entradas estão disponíveis nas Lojas do Remo e também pela internet.

Antes do confronto em Belém, o Leão Azul estreia na competição fora de casa, no dia 26 de março, diante do Porto Velho, em Rondônia. Na sequência, além do duelo contra o Monte Roraima, o time azulino enfrenta o Amazonas, no dia 9, novamente na capital paraense.

VEJA MAIS

O Remo integra o Grupo B, ao lado de Amazonas, Galvez, Porto Velho, Águia de Marabá e Monte Roraima.

A Copa Norte faz parte do sistema classificatório para a Copa Verde, que terá jogos até o início de junho. Esta é a 13ª edição do torneio, que reúne 24 clubes das regiões Norte, Centro-Oeste e do Espírito Santo, divididos em dois blocos. Os campeões de cada etapa garantem vaga na terceira fase da Copa do Brasil de 2027.