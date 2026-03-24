Remo abre venda de ingressos para duelo contra o Monte Roraima pela Copa Norte Leão Azul encara adversário neste domingo, no Baenão, pela segunda rodada da competição regional O Liberal 24.03.26 18h15 O Fenômeno Azul já pode garantir as entradas para o primeiro jogo em casa pela Copa Norte. (Thiago Gomes / O Liberal) O Remo iniciou a comercialização de ingressos para a partida contra o Monte Roraima, marcada para este domingo (29), às 17h, no Baenão, pela segunda rodada da Copa Norte. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Os bilhetes custam R$ 40 para arquibancada e R$ 80 para cadeiras. As entradas estão disponíveis nas Lojas do Remo e também pela internet. Antes do confronto em Belém, o Leão Azul estreia na competição fora de casa, no dia 26 de março, diante do Porto Velho, em Rondônia. Na sequência, além do duelo contra o Monte Roraima, o time azulino enfrenta o Amazonas, no dia 9, novamente na capital paraense. VEJA MAIS 'O Remo é garra, é raça': Tonhão exalta reação e confirma time misto na Copa Norte O Remo terá uma pausa no Brasileirão e só volta a campo no dia 2, quando enfrenta o Santos Futebol Clube, na Vila Belmiro. Antes disso, o clube estreia na Copa Norte, contra o Porto Velho Remo entra em acordo com a Justiça e terá que pagar mais de R$ 1,4 milhão ao técnico Osorio Clube terá que pagar valor referente a salários que o treinador teria que receber até o final de seu contrato Marcelo Rangel se torna o primeiro goleiro a defender pênaltis em três divisões pelo Remo Goleiro azulino foi um dos destaques na vitória por 4 a 1 sobre o Bahia, no último domingo (22) O Remo integra o Grupo B, ao lado de Amazonas, Galvez, Porto Velho, Águia de Marabá e Monte Roraima. A Copa Norte faz parte do sistema classificatório para a Copa Verde, que terá jogos até o início de junho. Esta é a 13ª edição do torneio, que reúne 24 clubes das regiões Norte, Centro-Oeste e do Espírito Santo, divididos em dois blocos. Os campeões de cada etapa garantem vaga na terceira fase da Copa do Brasil de 2027. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol remo copa norte 2026 remo x monte roraima futebol brasileiro jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Remo abre venda de ingressos para duelo contra o Monte Roraima pela Copa Norte Leão Azul encara adversário neste domingo, no Baenão, pela segunda rodada da competição regional 24.03.26 18h15 FUTEBOL Remo entra em acordo com a Justiça e terá que pagar mais de R$ 1,4 milhão ao técnico Osorio Clube terá que pagar valor referente a salários que o treinador teria que receber até o final de seu contrato 24.03.26 16h15 futebol Marcelo Rangel se torna o primeiro goleiro a defender pênaltis em três divisões pelo Remo Goleiro azulino foi um dos destaques na vitória por 4 a 1 sobre o Bahia, no último domingo (22) 24.03.26 11h52 CONCENTRADO Taliari comenta estreia como titular com dois gols: ‘Fiquei muito tranquilo’ Contratado na última semana, Taliari fez sua primeira partida como titular justamente na goleada por 4 a 1 sobre o Bahia, no Mangueirão 23.03.26 20h02 MAIS LIDAS EM ESPORTES COPA NORTE Embalado, Paysandu estreia na Copa Norte contra o GAS-RR, em Castanhal; confira possíveis escalações O Paysandu chega para a estreia em um momento de estabilidade, embalado pela conquista do Parazão em cima do maior rival, além de classificações na Copa do Brasil 24.03.26 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (24/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Nordeste, Copa Sul-Sudeste e Copa Verde movimentam o futebol nesta terça-feira 24.03.26 7h00 FUTEBOL Remo entra em acordo com a Justiça e terá que pagar mais de R$ 1,4 milhão ao técnico Osorio Clube terá que pagar valor referente a salários que o treinador teria que receber até o final de seu contrato 24.03.26 16h15 futebol Marcelo Rangel se torna o primeiro goleiro a defender pênaltis em três divisões pelo Remo Goleiro azulino foi um dos destaques na vitória por 4 a 1 sobre o Bahia, no último domingo (22) 24.03.26 11h52