'O Remo é garra, é raça': Tonhão exalta reação e confirma time misto na Copa Norte O Remo terá uma pausa no Brasileirão e só volta a campo no dia 2, quando enfrenta o Santos Futebol Clube, na Vila Belmiro. Antes disso, o clube estreia na Copa Norte, contra o Porto Velho Igor Wilson 22.03.26 19h00 O presidente do Clube do Remo, Antônio Carlos Teixeira, falou após a vitória sobre o Esporte Clube Bahia e destacou a postura da equipe na virada que garantiu o primeiro triunfo no Campeonato Brasileiro Série A. O dirigente valorizou a entrega dos jogadores e afirmou que o resultado pode marcar o início de uma sequência positiva do time azulino na competição. VEJA MAIS Remo goleia o Bahia de virada e sai da lanterna em jogaço no Mangueirão Depois de um início ruim, com dificuldades nos primeiros 30 minutos, o Leão reagiu após sofrer o gol e mudou completamente a postura em campo Após mais de 11 mil dias, Remo volta a vencer na Série A do Campeonato Brasileiro Equipe azulina goleou o Bahia por 4 a 1 e conquistou a primeira vitória na Série A desde 1994 “Tivemos muita falta de sorte no início, mas hoje o Remo mostrou o que é o Remo. O Remo é isso aí, é raça, é garra, e graças a Deus tivemos hoje uma grande apresentação, uma grande vitória, começo de uma série, se Deus quiser”, afirmou. Tonhão também ressaltou o nível do adversário e destacou a resposta dentro de campo: “Enfrentamos um grande time, um time rico, inclusive. Mas futebol é dentro do campo, e hoje nós mostramos supremacia e saímos com uma grande vitória”. Sobre o momento da equipe, o presidente minimizou qualquer crise interna e reforçou a confiança no elenco. “Vocês (imprensa) que criam umas certas coisas aí, mas dentro do Baenão sempre existiu uma confiança muito grande, espero que seja o começo de uma grande sequência de vitórias”, disse. Além da análise da partida, Tonhão também projetou a sequência da temporada. O Remo terá uma pausa no Brasileirão e só volta a campo no dia 2, quando enfrenta o Santos Futebol Clube, na Vila Belmiro. Antes disso, o clube estreia na Copa Norte, contra o Porto Velho Esporte Clube, em Rondônia, e deve utilizar uma equipe alternativa. “Projeto é de acordo com a comissão técnica. Vamos viajar na quarta-feira pra Rondônia, vamos com time mesclado”, confirmou o dirigente. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO NA BRONCA Ceni dispara após virada do Remo: 'Quando faz 1 a 0, a gente deixa de jogar' Treinador do Bahia critica queda de rendimento após abrir o placar, admite descontrole coletivo e diz que equipe “desmoronou” após perder pênalti no Mangueirão 22.03.26 19h21 FUTEBOL CBF divulga tabela detalhada de mais dois jogos do Remo na Série A; veja adversários, dias e hora Leão Azul pegará o Santos-SP e o Grêmio-RS nas próximas rodadas da elite do futebol brasileiro 22.03.26 19h09 PRESIDENTE 'O Remo é garra, é raça': Tonhão exalta reação e confirma time misto na Copa Norte O Remo terá uma pausa no Brasileirão e só volta a campo no dia 2, quando enfrenta o Santos Futebol Clube, na Vila Belmiro. Antes disso, o clube estreia na Copa Norte, contra o Porto Velho 22.03.26 19h00 futebol Após mais de 11 mil dias, Remo volta a vencer na Série A do Campeonato Brasileiro Equipe azulina goleou o Bahia por 4 a 1 e conquistou a primeira vitória na Série A desde 1994 22.03.26 18h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (22/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Bundesliga, Campeonato Espanhol e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 22.03.26 7h00 Futebol Paysandu 'supera' crise, conquista título, classifica na CB e abre esperança à torcida O jornalista Carlos Ferreira faz um balanço dos três primeiros meses do Paysandu na temporada 2026, que tinha tudo pra ser 'terra arrasada', mas se tornou um ano de esperança ao torcedor 22.03.26 9h00 A PRIMEIRA! Remo goleia o Bahia de virada e sai da lanterna em jogaço no Mangueirão Depois de um início ruim, com dificuldades nos primeiros 30 minutos, o Leão reagiu após sofrer o gol e mudou completamente a postura em campo 22.03.26 18h10 Campeonato Brasileiro Internacional x Chapecoense: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (22) pelo Brasileirão Internacional e Chapecoense jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 22.03.26 17h30