'O Remo é garra, é raça': Tonhão exalta reação e confirma time misto na Copa Norte

O presidente do Clube do Remo, Antônio Carlos Teixeira, falou após a vitória sobre o Esporte Clube Bahia e destacou a postura da equipe na virada que garantiu o primeiro triunfo no Campeonato Brasileiro Série A. O dirigente valorizou a entrega dos jogadores e afirmou que o resultado pode marcar o início de uma sequência positiva do time azulino na competição.

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“Tivemos muita falta de sorte no início, mas hoje o Remo mostrou o que é o Remo. O Remo é isso aí, é raça, é garra, e graças a Deus tivemos hoje uma grande apresentação, uma grande vitória, começo de uma série, se Deus quiser”, afirmou. Tonhão também ressaltou o nível do adversário e destacou a resposta dentro de campo: “Enfrentamos um grande time, um time rico, inclusive. Mas futebol é dentro do campo, e hoje nós mostramos supremacia e saímos com uma grande vitória”.

Sobre o momento da equipe, o presidente minimizou qualquer crise interna e reforçou a confiança no elenco. “Vocês (imprensa) que criam umas certas coisas aí, mas dentro do Baenão sempre existiu uma confiança muito grande, espero que seja o começo de uma grande sequência de vitórias”, disse.

Além da análise da partida, Tonhão também projetou a sequência da temporada. O Remo terá uma pausa no Brasileirão e só volta a campo no dia 2, quando enfrenta o Santos Futebol Clube, na Vila Belmiro. Antes disso, o clube estreia na Copa Norte, contra o Porto Velho Esporte Clube, em Rondônia, e deve utilizar uma equipe alternativa. “Projeto é de acordo com a comissão técnica. Vamos viajar na quarta-feira pra Rondônia, vamos com time mesclado”, confirmou o dirigente.