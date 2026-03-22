Após mais de 11 mil dias, Remo volta a vencer na Série A do Campeonato Brasileiro

O Remo voltou a vencer na Série A do Campeonato Brasileiro após 32 anos. Neste domingo (22), o time azulino goleou por 4 a 1 o Bahia e conquistou a primeira vitória na elite do futebol brasileiro depois de 11.438 dias.

O Leão Azul não disputava a Série A desde 1994. A última vitória azulina na competição havia sido no dia 27 de novembro daquele ano, contra o Náutico-PE - há exatamente 11.438 dias. Na ocasião, a equipe fez 2 a 0, com gols de Cuca e Mauro. Mesmo com o resultado positivo na última rodada, o time caiu para a segunda divisão.

Após isso, o clube azulino passou por altos e baixos, chegou a ficar sem divisão e, em 2025, em uma campanha histórica, conquistou o acesso à elite do futebol brasileiro.

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Na Série A, o início não foi como o clube esperava. Em sete jogos, a equipe empatou três e perdeu quatro. A falta de vitórias derrubou o time para a lanterna. Mas, neste domingo (22), o Leão Azul deslanchou.

Sob desconfiança da torcida, o Remo superou o único time que, até então, estava invicto na competição. Depois de sair atrás do placar, a equipe azulina empatou com Vitor Bueno, virou com Gabriel Taliari, que também marcou o terceiro, e Jajá selou o triunfo por 4 a 1.

Cenário

Mesmo com o resultado positivo, o Remo segue na zona de rebaixamento. A equipe azulina soma seis pontos na tabela, mesma pontuação de Mirassol-SP e Botafogo, e ocupa a 18ª posição.

O próximo compromisso do Leão Azul no Brasileirão será contra o Santos, na quinta-feira (2), na Vila Belmiro. O jogo será válido pela nona rodada do campeonato. O Peixe também briga na parte de baixo da tabela. Com sete pontos, o time paulista está na 15ª colocação.