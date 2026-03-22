Após mais de 11 mil dias, Remo volta a vencer na Série A do Campeonato Brasileiro Equipe azulina goleou o Bahia por 4 a 1 e conquistou a primeira vitória na Série A desde 1994 O Liberal 22.03.26 18h30 Remo superou o Bahia com uma goleada por 4 a 1 (Thiago Gomes / O Liberal) O Remo voltou a vencer na Série A do Campeonato Brasileiro após 32 anos. Neste domingo (22), o time azulino goleou por 4 a 1 o Bahia e conquistou a primeira vitória na elite do futebol brasileiro depois de 11.438 dias. O Leão Azul não disputava a Série A desde 1994. A última vitória azulina na competição havia sido no dia 27 de novembro daquele ano, contra o Náutico-PE - há exatamente 11.438 dias. Na ocasião, a equipe fez 2 a 0, com gols de Cuca e Mauro. Mesmo com o resultado positivo na última rodada, o time caiu para a segunda divisão. Após isso, o clube azulino passou por altos e baixos, chegou a ficar sem divisão e, em 2025, em uma campanha histórica, conquistou o acesso à elite do futebol brasileiro. VEJA MAIS Remo goleia o Bahia de virada e sai da lanterna em jogaço no Mangueirão Depois de um início ruim, com dificuldades nos primeiros 30 minutos, o Leão reagiu após sofrer o gol e mudou completamente a postura em campo Goleiro do Bahia sofre lesão no braço em jogo contra o Remo e deixa o campo de tipoia Ronaldo caiu de mau jeito após defesa e precisou de atendimento médico no Mangueirão Médico do Remo explica ausências de Hernández e Patrick de Paula no jogo contra o Bahia Dupla está no departamento médico e pode retornar nas próximas rodadas Na Série A, o início não foi como o clube esperava. Em sete jogos, a equipe empatou três e perdeu quatro. A falta de vitórias derrubou o time para a lanterna. Mas, neste domingo (22), o Leão Azul deslanchou. Sob desconfiança da torcida, o Remo superou o único time que, até então, estava invicto na competição. Depois de sair atrás do placar, a equipe azulina empatou com Vitor Bueno, virou com Gabriel Taliari, que também marcou o terceiro, e Jajá selou o triunfo por 4 a 1. Cenário Mesmo com o resultado positivo, o Remo segue na zona de rebaixamento. A equipe azulina soma seis pontos na tabela, mesma pontuação de Mirassol-SP e Botafogo, e ocupa a 18ª posição. O próximo compromisso do Leão Azul no Brasileirão será contra o Santos, na quinta-feira (2), na Vila Belmiro. O jogo será válido pela nona rodada do campeonato. O Peixe também briga na parte de baixo da tabela. Com sete pontos, o time paulista está na 15ª colocação. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo série a COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO NA BRONCA Ceni dispara após virada do Remo: 'Quando faz 1 a 0, a gente deixa de jogar' Treinador do Bahia critica queda de rendimento após abrir o placar, admite descontrole coletivo e diz que equipe “desmoronou” após perder pênalti no Mangueirão 22.03.26 19h21 FUTEBOL CBF divulga tabela detalhada de mais dois jogos do Remo na Série A; veja adversários, dias e hora Leão Azul pegará o Santos-SP e o Grêmio-RS nas próximas rodadas da elite do futebol brasileiro 22.03.26 19h09 PRESIDENTE 'O Remo é garra, é raça': Tonhão exalta reação e confirma time misto na Copa Norte O Remo terá uma pausa no Brasileirão e só volta a campo no dia 2, quando enfrenta o Santos Futebol Clube, na Vila Belmiro. Antes disso, o clube estreia na Copa Norte, contra o Porto Velho 22.03.26 19h00 futebol Após mais de 11 mil dias, Remo volta a vencer na Série A do Campeonato Brasileiro Equipe azulina goleou o Bahia por 4 a 1 e conquistou a primeira vitória na Série A desde 1994 22.03.26 18h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (22/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Bundesliga, Campeonato Espanhol e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 22.03.26 7h00 Futebol Paysandu 'supera' crise, conquista título, classifica na CB e abre esperança à torcida O jornalista Carlos Ferreira faz um balanço dos três primeiros meses do Paysandu na temporada 2026, que tinha tudo pra ser 'terra arrasada', mas se tornou um ano de esperança ao torcedor 22.03.26 9h00 A PRIMEIRA! Remo goleia o Bahia de virada e sai da lanterna em jogaço no Mangueirão Depois de um início ruim, com dificuldades nos primeiros 30 minutos, o Leão reagiu após sofrer o gol e mudou completamente a postura em campo 22.03.26 18h10 Campeonato Brasileiro Internacional x Chapecoense: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (22) pelo Brasileirão Internacional e Chapecoense jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 22.03.26 17h30