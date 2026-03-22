Médico do Remo explica ausências de Hernández e Patrick de Paula no jogo contra o Bahia

O Remo não pôde contar com o volante Patrick de Paula e o atacante Diego Hernández. Os jogadores estão no departamento médico por conta de lesões. Em entrevista ao repórter Michel Anderson, da Rádio Liberal+, Jean Klay, chefe do Núcleo Azulino de Saúde e Performance (Nasp), explicou a situação dos atletas.

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Segundo o médico, Patrick sofre com uma pubalgia e está em tratamento desde a última sexta-feira (20), após o jogo contra o Flamengo, no Rio de Janeiro. Apesar do problema, Jean Klay disse que o volante pode voltar para o próximo jogo.

"Ele [Patrick de Paula] tem uma pubalgia, que é uma das doenças mais chatas de tratar. Nos últimos dois anos, nós mudamos o protocolo de tratamento e, na maioria dos atletas, a gente tem conseguido tratar. O tratamento [do Patrick] começou muito cedo, na sexta-feira, com ondas de choque, e às vezes causa desconforto nas primeiras 72 horas, e ele teve isso. Por isso, a gente preferiu deixá-lo fora desta partida. Mas, a julgar pela nossa experiência, a gente acredita que no próximo jogo ele já estará em condições de jogar", detalhou.

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Já o atacante Diego Hernández está na fase final do tratamento para as dores no joelho. O jogador está afastado desde a partida de volta da final do Campeonato Paraense, contra o Paysandu. O uruguaio sofreu uma pancada na região na partida contra o Cametá e voltou a sentir no jogo contra o Papão.

Conforme o médico azulino, o quadro do atleta evoluiu bem e ele deve retornar no próximo jogo do Brasileirão, que será contra o Santos, na quinta-feira (2).

"Ele está evoluindo muito bem. A avaliação que a gente fez ontem dele mostra que ele está praticamente sem dor, só sente na mudança de direção. Então, imagino que, na próxima partida do Brasileirão, ele já vai estar à disposição do clube", afirmou.