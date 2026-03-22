Médico do Remo explica ausências de Hernández e Patrick de Paula no jogo contra o Bahia Dupla está no departamento médico e pode retornar nas próximas rodadas O Liberal 22.03.26 16h24 Patrick de Paula é um dos desfalques do Leão Azul (Igor Mota / O Liberal) O Remo não pôde contar com o volante Patrick de Paula e o atacante Diego Hernández. Os jogadores estão no departamento médico por conta de lesões. Em entrevista ao repórter Michel Anderson, da Rádio Liberal+, Jean Klay, chefe do Núcleo Azulino de Saúde e Performance (Nasp), explicou a situação dos atletas. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Segundo o médico, Patrick sofre com uma pubalgia e está em tratamento desde a última sexta-feira (20), após o jogo contra o Flamengo, no Rio de Janeiro. Apesar do problema, Jean Klay disse que o volante pode voltar para o próximo jogo. "Ele [Patrick de Paula] tem uma pubalgia, que é uma das doenças mais chatas de tratar. Nos últimos dois anos, nós mudamos o protocolo de tratamento e, na maioria dos atletas, a gente tem conseguido tratar. O tratamento [do Patrick] começou muito cedo, na sexta-feira, com ondas de choque, e às vezes causa desconforto nas primeiras 72 horas, e ele teve isso. Por isso, a gente preferiu deixá-lo fora desta partida. Mas, a julgar pela nossa experiência, a gente acredita que no próximo jogo ele já estará em condições de jogar", detalhou. VEJA MAIS Torcedores do Remo enfrentam problemas para entrar no Mangueirão antes do jogo contra o Bahia Jogo entre o Leão Azul e o Esquadrão de Aço começa às 16h Presidente da FPF participa de encontro nos Estados Unidos e será um dos palestrantes Presidente da FPF participa de encontro em Boston sobre futuro e impacto social no futebol Já o atacante Diego Hernández está na fase final do tratamento para as dores no joelho. O jogador está afastado desde a partida de volta da final do Campeonato Paraense, contra o Paysandu. O uruguaio sofreu uma pancada na região na partida contra o Cametá e voltou a sentir no jogo contra o Papão. Conforme o médico azulino, o quadro do atleta evoluiu bem e ele deve retornar no próximo jogo do Brasileirão, que será contra o Santos, na quinta-feira (2). "Ele está evoluindo muito bem. A avaliação que a gente fez ontem dele mostra que ele está praticamente sem dor, só sente na mudança de direção. Então, imagino que, na próxima partida do Brasileirão, ele já vai estar à disposição do clube", afirmou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol remo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO FUTEBOL Médico do Remo explica ausências de Hernández e Patrick de Paula no jogo contra o Bahia Dupla está no departamento médico e pode retornar nas próximas rodadas 22.03.26 16h24 futebol Torcedores do Remo enfrentam problemas para entrar no Mangueirão antes do jogo contra o Bahia Jogo entre o Leão Azul e o Esquadrão de Aço começa às 16h 22.03.26 15h27 BRASILEIRÃO Com novidade no ataque, Remo está escalado para enfrentar o Bahia; confira as escalações Ainda em busca da primeira vitória na competição, o time azulino ocupa a lanterna, com três pontos, e vem de três derrotas consecutivas 22.03.26 15h16 futebol Após quase 32 anos, Remo reencontra o Bahia na Série A e busca reação Time azulino ainda não venceu no campeonato e enfrenta a equipe que ainda não foi derrotada na disputa 22.03.26 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (22/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Bundesliga, Campeonato Espanhol e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 22.03.26 7h00 Futebol Paysandu 'supera' crise, conquista título, classifica na CB e abre esperança à torcida O jornalista Carlos Ferreira faz um balanço dos três primeiros meses do Paysandu na temporada 2026, que tinha tudo pra ser 'terra arrasada', mas se tornou um ano de esperança ao torcedor 22.03.26 9h00 Copa da Liga Inglesa Arsenal x City: onde assistir ao vivo e as escalações pela final da Copa da Liga Inglesa hoje (22) Arsenal e Manchester City jogam pela Copa da Liga Inglesa hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 22.03.26 12h00 Campeonato Brasileiro Remo x Bahia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (22/03) pelo Brasileirão Remo e Bahia jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 22.03.26 15h00