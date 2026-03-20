Presidente da FPF participa de encontro nos Estados Unidos e será um dos palestrantes Presidente da FPF participa de encontro em Boston sobre futuro e impacto social no futebol Fábio Will 20.03.26 16h05 Ricardo Gluck Paul será um dos palestrantes e representará o Pará e o Brasil no evento (Divulgação / FPF) O presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF) e vice-presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ricardo Gluck Paul, será palestrante na primeira edição do evento “The Game is Life”, que ocorre nos dias 20 e 23 de março de 2026, em Boston, nos Estados Unidos. O encontro reúne discussões sobre o futuro do futebol, formação de atletas e o impacto social do esporte. A participação do dirigente paraense ocorre em meio a debates estratégicos sobre o desenvolvimento global da modalidade. Durante o evento, Ricardo Gluck Paul deve apresentar o projeto CBF Impacta, lançado durante a COP30, realizada em Belém, em novembro de 2025. A iniciativa propõe a conexão entre o futebol, a sustentabilidade e ações de impacto social. VEJA MAIS Ricardo Gluck Paul comemora avanço da arbitragem no Pará e escudeto Fifa Presidente da FPF citou a importância no trabalho em conjunto e no fortalecimento do quadro de arbitragem no futebol paraense Presidente da FPF diz que em quatro anos a realidade financeira dos clubes paraenses vai mudar Modelo discutido entre CBF, federações e clubes deve impor limites de gastos e mudar a dinâmica de endividamento no país CBF Impacta: Ricardo Gluck Paul destaca protagonismo do futebol na luta contra a poluição Em entrevista para a Rádio Liberal+, Gluck Paul detalhou os projetos que serão implementados a partir de janeiro de 2026 Projeto CBF Impacta será apresentado em evento internacional Segundo o dirigente, o projeto busca ampliar o papel do Brasil no cenário esportivo internacional, não apenas na formação de atletas, mas também na construção de soluções voltadas ao desenvolvimento do futebol. “O futebol brasileiro sempre foi líder em exportação de talentos, mas agora começa também a exportar propósitos e não tenho a menor dúvida de que lideraremos essa pauta. Estou muito honrado em ter a oportunidade de contribuir com este processo”, afirmou. Participação reforça presença do Pará no cenário do futebol A presença de Ricardo Gluck Paul no evento internacional amplia a visibilidade institucional do futebol paraense e reforça a participação de representantes da região Norte em discussões globais sobre o esporte. O evento também deve promover conexões entre lideranças, organizações e projetos voltados à inovação e ao desenvolvimento social por meio do futebol. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes fpf futebol ricardo cluck paul remo remo paysandu paysandu cbf COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL FUTEBOL Presidente da FPF participa de encontro nos Estados Unidos e será um dos palestrantes Presidente da FPF participa de encontro em Boston sobre futuro e impacto social no futebol 20.03.26 16h05 Campeonato Espanhol Villarreal x Real Sociedad: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (20/03) por La Liga Villarreal e Real Sociedad jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 20.03.26 16h00 Campeonato Inglês Bournemouth x United: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (20/03) pela Premier League Bournemouth e Manchester United jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 20.03.26 16h00 Série A italiana Genoa x Udinese: onde assistir e escalações do jogo de hoje (20/03) pelo Campeonato Italiano Genoa e Udinese jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 20.03.26 15h45 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (20/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Os Campeonatos Inglês, Alemão, Espanhol e Italiano movimentam o futebol nesta sexta-feira 20.03.26 7h00 futebol Próximo adversário do Remo, Bahia é o único time que ainda não perdeu na Série A Equipes se enfrentam no próximo domingo (22), no Mangueirão 20.03.26 11h37 FUTEBOL Marlon, do Grêmio, fratura a perna em jogo contra o Vitória na Série A Atleta quebrou a perna e provocou reações dentro e fora das quatro linhas 20.03.26 11h55 futebol Meia do Remo vê pontos positivos contra o Flamengo, mas diz que o time tem que 'começar a ganhar' Vitor Bueno destacou a atuação da equipe e foco em reação diante do Bahia 20.03.26 9h29