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Presidente da FPF participa de encontro nos Estados Unidos e será um dos palestrantes

Presidente da FPF participa de encontro em Boston sobre futuro e impacto social no futebol

Fábio Will
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Ricardo Gluck Paul será um dos palestrantes e representará o Pará e o Brasil no evento (Divulgação / FPF)

O presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF) e vice-presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ricardo Gluck Paul, será palestrante na primeira edição do evento “The Game is Life”, que ocorre nos dias 20 e 23 de março de 2026, em Boston, nos Estados Unidos.

O encontro reúne discussões sobre o futuro do futebol, formação de atletas e o impacto social do esporte. A participação do dirigente paraense ocorre em meio a debates estratégicos sobre o desenvolvimento global da modalidade.

Durante o evento, Ricardo Gluck Paul deve apresentar o projeto CBF Impacta, lançado durante a COP30, realizada em Belém, em novembro de 2025. A iniciativa propõe a conexão entre o futebol, a sustentabilidade e ações de impacto social.

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Em entrevista para a Rádio Liberal+, Gluck Paul detalhou os projetos que serão implementados a partir de janeiro de 2026

Projeto CBF Impacta será apresentado em evento internacional

Segundo o dirigente, o projeto busca ampliar o papel do Brasil no cenário esportivo internacional, não apenas na formação de atletas, mas também na construção de soluções voltadas ao desenvolvimento do futebol.

“O futebol brasileiro sempre foi líder em exportação de talentos, mas agora começa também a exportar propósitos e não tenho a menor dúvida de que lideraremos essa pauta. Estou muito honrado em ter a oportunidade de contribuir com este processo”, afirmou.

Participação reforça presença do Pará no cenário do futebol

A presença de Ricardo Gluck Paul no evento internacional amplia a visibilidade institucional do futebol paraense e reforça a participação de representantes da região Norte em discussões globais sobre o esporte.

O evento também deve promover conexões entre lideranças, organizações e projetos voltados à inovação e ao desenvolvimento social por meio do futebol.

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