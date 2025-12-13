Fair Play Financeiro vai redefinir dívidas e investimentos no futebol, diz presidente da FPF Modelo discutido entre CBF, federações e clubes deve impor limites de gastos e mudar a dinâmica de endividamento no país Gabi Gutierrez 13.12.25 16h30 Ricardo Gluck Paul é presidente da Federação Paraense de Futebol (Foto: Carmem Helena | O Liberal) O vice-presidente da CBF e presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF), Ricardo Gluck Paul, afirma que o novo modelo de Fair Play Financeiro vai provocar uma virada estrutural no cenário econômico do futebol brasileiro. A mudança, segundo ele, deve reorganizar dívidas, disciplinar investimentos e estabelecer limites de gastos baseados na capacidade real de arrecadação dos clubes. Gluck Paul presidiu a comissão nacional responsável por estruturar o modelo. Ele explica que o grupo — formado por representantes de 34 clubes e 10 federações — se inspirou no padrão europeu criado há 20 anos pela UEFA, após uma crise que expôs o colapso financeiro de grandes equipes na Europa. Segundo o dirigente, o Brasil viveu um movimento semelhante, impulsionado por receitas crescentes com SAFs, empresas de apostas e acordos de transmissão. Mesmo assim, o endividamento dos clubes alcançou níveis inéditos. “Nunca entrou tanto dinheiro no futebol brasileiro quanto nos últimos três anos, mas as dívidas também nunca foram tão grandes”, afirma. O novo sistema prevê controles rígidos, limites de custo de elenco e sanções esportivas em casos graves — como perda de pontos e rebaixamento — além de advertências mais brandas, semelhantes a termos de ajustamento de conduta. Uma agência independente será responsável pela fiscalização. Gluck Paul acredita que o efeito será perceptível em poucos anos. “Daqui a quatro anos, vamos olhar para trás e enxergar uma mudança real na saúde financeira dos clubes”, diz. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave fpf-pa ricardo gluck paul Fair Play Financeiro COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES MANTO BICOLOR Paysandu lança nova camisa de 2026 em comemoração aos 10 anos da marca Lobo O manto bicolor possui as mesmas características da camisa lançada em 2016 13.12.25 18h56 FUTEBOL Campeão Brasileiro com o Remo, Márcio Belém morre aos 45 anos; saiba mais detalhes Márcio Belém chegou a ser socorrido, mas faleceu nesta tarde deste sábado (13) 13.12.25 17h26 FUTEBOL Deu Mengão! Flamengo vence o Pyramids e está na final do Intercontinental contra o PSG Clube brasileiro não deu mole para a equipe do Egito e está na grande final da Copa Intercontinental 13.12.25 16h00 FUTEBOL Ex-Fortaleza, técnico Martín Palermo confirma 'sondagem' do Remo; saiba mais Leão Azul tenta contratar um treinador para a temporada 2026 e o argentino foi um dos sondados pela direção do clube 13.12.25 15h22 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Quem era Márcio Belém? Conheça a história do ex-jogador do Remo que morreu em casa Márcio Belém jogou e foi campeão defendendo o seu time de coração, o Clube do Remo 13.12.25 18h30 MAIS ESPORTES Ingressos do Mundial de Vôlei em Belém já estão à venda; veja os valores e onde comprar Evento acontece em dezembro no Mangueirinho e conta com três equipes brasileiras na disputa 03.11.25 14h25 futebol No retorno aos octógonos, Mondragon vence luta por nocaute no Revelation Fight Açaí Biruta recebeu as lutas do evento na noite de quinta-feira (10) 14.12.25 0h33 FUTEBOL Campeão Brasileiro com o Remo, Márcio Belém morre aos 45 anos; saiba mais detalhes Márcio Belém chegou a ser socorrido, mas faleceu nesta tarde deste sábado (13) 13.12.25 17h26