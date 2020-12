No retorno aos octógonos, Mondragon vence luta por nocaute no Revelation Fight

O Revelation Fight Championship (RFC) realizou na ultima quinta-feira (10) a sua sexta edição na casa de shows Açai Biruta, em Belém. Com capacidade reduzida em 50% - medida contra proliferação do novo coronavírus -, o público prestigiou 11 lutas de MMA. Foram vários atletas da capital e do interior paraense que tiveram a oportunidade de mostrarem seus talentos.

O destaque foi o evento principal, que contou com o retorno de Gerônimo Mondragon. O gigante derrotou facilmente o adversário, João Paulo "Babalu", por nocaute, aos 38 segundos ainda do primeiro round. Este foi o 31º nocaute de Mondragon em 43 lutas.

RESULTADOS

01-Cristiano Souza "Thai" venceu Benedito Xavier "Bene" por nocaute aos 0:26 do 1 round

02-Joel Salviano "Mogli" venceu Jean Silva "Caveira" por finalização (Guilhotina) aos 04:29 do 1 round

03- Wendell Viera venceu Diogo Aquino por Nocaute técnico aos 04:08 do 1 round

04- Junior Mendes "Maionese" venceu Kleidson Lima "Guerreiro" por finalização (Mata Leão) aos 03:41 do 2 round

05- Matheus Correa "Feijão" venceu Raimundo Gomes "Durinho" por finalização (Armlock) aos 03:24 do 1 round

06-José Filho "Cavalo" venceu Edivan Vasconcelos "Fera" por Nocaute técnico (Socos) aos 01:36 do 1 round

07-Joelson Pantoja "Fight" venceu Emerson Nascimento "Baianinho" na decisão dividida dos juizes

08- Pablo Moura "Sapateiro" venceu Frank Vasconcelos por finalização (Armlock) aos 02:10 do 1 round

09- Victor Vasconcelos "Vitão" venceu Marcelo Alves na decisão unânime dos juizes

10- Thiago Hayne "Tico" venceu Marcelo Pontes "Leão" na decisão unânime dos juizes

11- Gerônimo Mondragon venceu João Paulo "Babalu" por Nocaute técnico (Joelhada e socos) aos 0:38 do 1 round