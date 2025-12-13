Deu Mengão! Flamengo vence o Pyramids e está na final do Intercontinental contra o PSG Clube brasileiro não deu mole para a equipe do Egito e está na grande final da Copa Intercontinental Fábio Will 13.12.25 16h00 Danilo marcou um dos gols do Mengão (Gilvan de Souza/Flamengo) O Flamengo está na final da Copa Intercontinental. Atual campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, o clube carioca venceu o Pyramids, do Egito, por 2 a 0, na tarde deste sábado (13), e garantiu vaga na decisão do torneio, onde enfrentará o Paris Saint-Germain, da França. A classificação rubro-negra foi construída com gols de Léo Pereira e Danilo. O meia Arrascaeta teve atuação decisiva e participou diretamente dos dois tentos, distribuindo as assistências que definiram o resultado. VEJA FOTOS DO JOGO flamengo. FOTO: Gilvann de Souza/Flamengo FOTO: Gilvann de Souza/Flamengo FOTO: Gilvann de Souza/Flamengo FOTO: Gilvann de Souza/Flamengo FOTO: Gilvann de Souza/Flamengo FOTO: Gilvann de Souza/Flamengo FOTO: Gilvann de Souza/Flamengo FOTO: Gilvann de Souza/Flamengo FOTO: Gilvann de Souza/Flamengo FOTO: Gilvann de Souza/Flamengo FOTO: Gilvann de Souza/Flamengo Com o triunfo, o Flamengo avançou à final e agora terá pela frente o PSG, atual campeão da Liga dos Campeões da Europa. A decisão está marcada para a próxima quarta-feira (17) e vale o título intercontinental da temporada. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes flamengo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Série A argentina Racing x Estudiantes: onde assistir ao vivo e escalações da final do Campeonato Argentino (13/12) Racing Club e Estudiantes jogam pela final da Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 13.12.25 18h00 Campeonato Português Sporting x AVS SAD: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (13/12) pela Liga Portugal Sporting e AVS SAD jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje 13.12.25 16h30 Campeonato Inglês Arsenal x Wolverhampton: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13/12) pela Premier League Arsenal e Wolverhampton jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 13.12.25 16h00 FUTEBOL Deu Mengão! Flamengo vence o Pyramids e está na final do Intercontinental contra o PSG Clube brasileiro não deu mole para a equipe do Egito e está na grande final da Copa Intercontinental 13.12.25 16h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Quem era Márcio Belém? Conheça a história do ex-jogador do Remo que morreu em casa Márcio Belém jogou e foi campeão defendendo o seu time de coração, o Clube do Remo 13.12.25 18h30 MAIS ESPORTES Ingressos do Mundial de Vôlei em Belém já estão à venda; veja os valores e onde comprar Evento acontece em dezembro no Mangueirinho e conta com três equipes brasileiras na disputa 03.11.25 14h25 futebol No retorno aos octógonos, Mondragon vence luta por nocaute no Revelation Fight Açaí Biruta recebeu as lutas do evento na noite de quinta-feira (10) 14.12.25 0h36 FUTEBOL Campeão Brasileiro com o Remo, Márcio Belém morre aos 45 anos; saiba mais detalhes Márcio Belém chegou a ser socorrido, mas faleceu nesta tarde deste sábado (13) 13.12.25 17h26