CBF Impacta: Ricardo Gluck Paul destaca protagonismo do futebol na luta contra a poluição Em entrevista para a Rádio Liberal+, Gluck Paul detalhou os projetos que serão implementados a partir de janeiro de 2026 Pedro Garcia 12.11.25 11h59 A iniciativa visa integrar o futebol brasileiro à agenda global de responsabilidade socioambiental (Foto: Rodrigo Ferreira/CBF) O presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF) e vice-presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ricardo Gluck Paul, apresentou nesta quarta-feira (12) o CBF Impacta, projeto nacional de sustentabilidade da CBF. A iniciativa visa integrar o futebol brasileiro à agenda global de responsabilidade socioambiental, com ações voltadas à redução de impactos ambientais, educação ecológica e inclusão social por meio do esporte. Momentos antes do lançamento oficial, Gluck Paul foi entrevistado pela Rádio Liberal, no programa Esporte+ Liberal Primeira Edição, e reforçou que o CBF Impacta é um projeto que vai unir o esporte às causas ambientais. O presidente detalhou como a confederação planeja conduzir os programas estruturantes e destacou que o futebol tem potencial para ser protagonista na luta pela sustentabilidade. VEJA MAIS CBF divulga troféu e medalhas da Série B do Campeonato Brasileiro 2025 Seis clubes possuem chance matemática de ser campeão, incluindo o Remo, mas o Coritiba-PR é o favorito CBF divulga áudio do VAR de Remo x Novorizontino; árbitros explicam expulsão de Wagninho Lateral azulino sofreu falta dura, foi substituído e fará exames para avaliar possível lesão “É um momento histórico para o futebol brasileiro, porque hoje a gente firma um compromisso com o futebol nacional e internacional. Serão apresentados programas estruturantes, nos quais a CBF mostrará, para cada zona de impacto, uma forma de interagir. O futebol é o maior influenciador do planeta, é o maior furador de bolhas. Ele tem essa responsabilidade de assumir esse programa”, disse o presidente da FPF. Ricardo complementou falando sobre o principal objetivo do programa, que é “zerar a emissão de poluentes” durante todas as 25 competições realizadas pela CBF ao longo do ano. Segundo o presidente, o CBF Impacta deve ser implementado já em janeiro de 2026, com o início das competições estaduais. “Na área ambiental, será neutralizar todos os impactos ambientais nos nossos jogos, que são cerca de três mil partidas por ano. A CBF pretende zerar a emissão de gases poluentes, resíduos sólidos e energia. Um dos objetivos desse programa é transformar a CBF na primeira instituição neutra do mundo”, afirmou Gluck Paul. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol Ricardo Gluck Paul CBF Imapcta COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Atlético-MG x Fortaleza: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (12/11) pelo Brasileirão Atlético MG e Fortaleza jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 12.11.25 19h30 Futebol na COP30 CBF Impacta: Ricardo Gluck Paul destaca protagonismo do futebol na luta contra a poluição Em entrevista para a Rádio Liberal+, Gluck Paul detalhou os projetos que serão implementados a partir de janeiro de 2026 12.11.25 11h59 MAIS UM Botafogo-SP vence Amazonas e rebaixa o Volta Redonda Time carioca agora fará companhia ao Paysandu na Série C 2026 10.11.25 22h28 Série A argentina Argentinos Juniors x Belgrano: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (10) pelo Argentino Argentinos Juniors e Belgrano jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 10.11.25 20h15 MAIS LIDAS EM ESPORTES CONTAGEM REGRESSIVA Vencer o Avaí já garante o acesso do Remo no sábado (15)? Entenda o que é preciso! Time azulino está na terceira posição da tabela e poder retornar à elite do futebol brasileiro após 32 anos já na próxima rodada 11.11.25 11h34 LEÃO CURTIU Em crise, Avaí deve usar garotos da base contra o Remo Crise no clube catarinense anima o Leão, que pode garantir o acesso à Série A diante de um adversário desmobilizado e cheio de problemas internos 11.11.25 21h11 RIVALIDADE Torcida do Avaí pede para time entregar jogo ao Remo para prejudicar rivais catarinenses na Série B Torcedores do Avaí torcem contra o próprio time para prejudicar o Criciúma e a Chapecoense, grandes rivais estaduais 11.11.25 16h11 Futebol UFMG aponta maior probabilidade de empate e favoritismo do Remo contra o Avaí O jogo decisivo põe frente a frente dois times em situações distintas: o Remo quer o acesso e o Leão da Ilha só quer a permanência na Segundona 11.11.25 17h52