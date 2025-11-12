CBF Impacta: Ricardo Gluck Paul destaca protagonismo do futebol na luta contra a poluição

O presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF) e vice-presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ricardo Gluck Paul, apresentou nesta quarta-feira (12) o CBF Impacta, projeto nacional de sustentabilidade da CBF. A iniciativa visa integrar o futebol brasileiro à agenda global de responsabilidade socioambiental, com ações voltadas à redução de impactos ambientais, educação ecológica e inclusão social por meio do esporte.

Momentos antes do lançamento oficial, Gluck Paul foi entrevistado pela Rádio Liberal, no programa Esporte+ Liberal Primeira Edição, e reforçou que o CBF Impacta é um projeto que vai unir o esporte às causas ambientais. O presidente detalhou como a confederação planeja conduzir os programas estruturantes e destacou que o futebol tem potencial para ser protagonista na luta pela sustentabilidade.

VEJA MAIS

“É um momento histórico para o futebol brasileiro, porque hoje a gente firma um compromisso com o futebol nacional e internacional. Serão apresentados programas estruturantes, nos quais a CBF mostrará, para cada zona de impacto, uma forma de interagir. O futebol é o maior influenciador do planeta, é o maior furador de bolhas. Ele tem essa responsabilidade de assumir esse programa”, disse o presidente da FPF.

Ricardo complementou falando sobre o principal objetivo do programa, que é “zerar a emissão de poluentes” durante todas as 25 competições realizadas pela CBF ao longo do ano. Segundo o presidente, o CBF Impacta deve ser implementado já em janeiro de 2026, com o início das competições estaduais.

“Na área ambiental, será neutralizar todos os impactos ambientais nos nossos jogos, que são cerca de três mil partidas por ano. A CBF pretende zerar a emissão de gases poluentes, resíduos sólidos e energia. Um dos objetivos desse programa é transformar a CBF na primeira instituição neutra do mundo”, afirmou Gluck Paul.