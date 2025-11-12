Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right

CBF divulga troféu e medalhas da Série B do Campeonato Brasileiro 2025

Seis clubes possuem chance matemática de ser campeão, incluindo o Remo, mas o Coritiba-PR é o favorito

O Liberal
fonte

Coritiba é o favorito ao título (Junior Souza / CBF)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, na última terça-feira (11), o troféu e as medalhas do campeão e do vice-campeão da Série B do Campeonato Brasileiro 2025. Atualmente, seis equipes ainda possuem chance matemática de conquistar o título, incluindo o Remo, mas o Coritiba-PR, líder da disputa, é o grande favorito.

O troféu possui um design estilizado, com as cores dourada e prata predominantes. A peça conta com uma representação de bola e traz as inscrições “Brasileirão” e “Série B”.

O campeonato se encaminha para o final, restam apenas duas rodadas, e o campeão pode ser conhecido no próximo sábado (15). O Coritiba, que tem 64 pontos, vai encarar o Athletic no Couto Pereira, e uma vitória garante o título da temporada sem depender de outros resultados.

Athletico-PR, vice-líder, e Remo, terceiro colocado, ambos com 59 pontos, além de Chapecoense-SC, Criciúma-SC e Goiás-GO, com 58, ainda têm chances matemáticas de levantar a taça, mas precisariam vencer os dois últimos jogos e torcer contra os rivais.

troféu série b 2025

Assim, o Coxa é disparado o favorito ao título. Inclusive, o time paranaense pode ser campeão mesmo em caso de derrota, desde que conte com tropeços dos adversários - o mesmo vale em caso de empate com o Athletic.

A 37ª rodada será aberta pelo jogo entre Paysandu, já rebaixado, e Amazonas-AM, na Curuzu, na sexta-feira (14). O duelo entre Coritiba e Athletic será no sábado (15), assim como Remo x Avaí-SC, na Ressacada. A Chapecoense visita o rebaixado Volta Redonda-RJ e, no domingo (16), o Goiás encara o Novorizontino-SP, no Serrinha, enquanto o Tigre recebe o Botafogo-SP. Já o Furacão visita a Ferroviária-SP, na Arena Fonte Luminosa.

Esportes
.
