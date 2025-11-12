CBF divulga troféu e medalhas da Série B do Campeonato Brasileiro 2025 Seis clubes possuem chance matemática de ser campeão, incluindo o Remo, mas o Coritiba-PR é o favorito O Liberal 12.11.25 10h24 Coritiba é o favorito ao título (Junior Souza / CBF) A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, na última terça-feira (11), o troféu e as medalhas do campeão e do vice-campeão da Série B do Campeonato Brasileiro 2025. Atualmente, seis equipes ainda possuem chance matemática de conquistar o título, incluindo o Remo, mas o Coritiba-PR, líder da disputa, é o grande favorito. O troféu possui um design estilizado, com as cores dourada e prata predominantes. A peça conta com uma representação de bola e traz as inscrições “Brasileirão” e “Série B”. O campeonato se encaminha para o final, restam apenas duas rodadas, e o campeão pode ser conhecido no próximo sábado (15). O Coritiba, que tem 64 pontos, vai encarar o Athletic no Couto Pereira, e uma vitória garante o título da temporada sem depender de outros resultados. VEJA MAIS UFMG aponta maior probabilidade de empate e favoritismo do Remo contra o Avaí O jogo decisivo põe frente a frente dois times em situações distintas: o Remo quer o acesso e o Leão da Ilha só quer a permanência na Segundona Pedro Costa confia em bom desempenho se substituir Marcelinho: 'Vamos dar conta' Com o titular lesionado, lateral deve assumir a vaga no jogo que pode garantir o acesso do Remo à Série A Torcida do Avaí pede para time entregar jogo ao Remo para prejudicar rivais catarinenses na Série B Torcedores do Avaí torcem contra o próprio time para prejudicar o Criciúma e a Chapecoense, grandes rivais estaduais Athletico-PR, vice-líder, e Remo, terceiro colocado, ambos com 59 pontos, além de Chapecoense-SC, Criciúma-SC e Goiás-GO, com 58, ainda têm chances matemáticas de levantar a taça, mas precisariam vencer os dois últimos jogos e torcer contra os rivais. troféu série b 2025 Junior Souza / CBF Junior Souza / CBF Junior Souza / CBF Junior Souza / CBF Assim, o Coxa é disparado o favorito ao título. Inclusive, o time paranaense pode ser campeão mesmo em caso de derrota, desde que conte com tropeços dos adversários - o mesmo vale em caso de empate com o Athletic. A 37ª rodada será aberta pelo jogo entre Paysandu, já rebaixado, e Amazonas-AM, na Curuzu, na sexta-feira (14). O duelo entre Coritiba e Athletic será no sábado (15), assim como Remo x Avaí-SC, na Ressacada. A Chapecoense visita o rebaixado Volta Redonda-RJ e, no domingo (16), o Goiás encara o Novorizontino-SP, no Serrinha, enquanto o Tigre recebe o Botafogo-SP. Já o Furacão visita a Ferroviária-SP, na Arena Fonte Luminosa. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol remo série b COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES copa do brasil Paysandu perde para o América-MG no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil Sub-20 Papão é superado por 1 a 0 em Belo Horizonte e precisa vencer por dois gols de diferença na partida de volta para avançar à semifinal 12.11.25 18h00 FUTEBOL Remo poderá ter dois retornos e um desfalque para o jogo decisivo contra o Avaí Técnico Guto Ferreira ganhou duas opções para o jogo e poderá perder o lateral-direiro 12.11.25 17h03 série b Artilheiro da Série B, Pedro Rocha vê vantagem ameaçada por atacante da Ferroviária Sem marcar há três jogos, camisa 32 do Remo lidera com 14 gols, mas sente a aproximação de Carlão, que tem 13 e vive grande fase 12.11.25 16h30 FUTEBOL Avaí libera entrada de torcedores acompanhantes aos sócios para jogo contra o Remo pela Série B Sócios do clube catarinense poderão levar até três acompanhantes totalmente grátis para o confronto contra o Leão Azul 12.11.25 15h54 MAIS LIDAS EM ESPORTES CONTAGEM REGRESSIVA Vencer o Avaí já garante o acesso do Remo no sábado (15)? Entenda o que é preciso! Time azulino está na terceira posição da tabela e poder retornar à elite do futebol brasileiro após 32 anos já na próxima rodada 11.11.25 11h34 RIVALIDADE Torcida do Avaí pede para time entregar jogo ao Remo para prejudicar rivais catarinenses na Série B Torcedores do Avaí torcem contra o próprio time para prejudicar o Criciúma e a Chapecoense, grandes rivais estaduais 11.11.25 16h11 LEÃO CURTIU Em crise, Avaí deve usar garotos da base contra o Remo Crise no clube catarinense anima o Leão, que pode garantir o acesso à Série A diante de um adversário desmobilizado e cheio de problemas internos 11.11.25 21h11 Futebol UFMG aponta maior probabilidade de empate e favoritismo do Remo contra o Avaí O jogo decisivo põe frente a frente dois times em situações distintas: o Remo quer o acesso e o Leão da Ilha só quer a permanência na Segundona 11.11.25 17h52