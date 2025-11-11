Pedro Costa confia em bom desempenho se substituir Marcelinho: 'Vamos dar conta'

O lateral-direito Pedro Costa vive o ponto alto da carreira e deve ser titular do Remo no jogo mais importante da temporada. Caso Marcelinho, lesionado, não se recupere a tempo, ele é o mais cotado para o confronto decisivo contra o Avaí, no próximo sábado (15), às 16h30, na Ressacada, pela 37ª rodada da Série B. A partida pode garantir o retorno do Leão à elite do futebol brasileiro após mais de três décadas.

Pedro, que chegou em abril como terceira opção da posição, ganhou espaço sob o comando de Guto Ferreira e hoje é visto como peça de confiança no elenco. O lateral já atuou 13 vezes na Série B, sendo três como titular, e deve substituir Marcelinho, que soma 25 partidas (22 como titular), dois gols e duas assistências na campanha azulina.

“O Clube do Remo montou um elenco muito bom, bem qualificado, com grandes jogadores em várias posições. Nunca é bom perder um jogador, ainda mais num momento como esse, mas não podemos dar desculpas, vamos dar conta”, afirmou Pedro, em entrevista coletiva nesta terça-feira (11), em Florianópolis.

A delegação azulina está desde domingo (9) na capital catarinense, onde realiza os treinos da semana no CT do Figueirense. O lateral destacou que permanecer no Sul foi a melhor estratégia para evitar o desgaste das longas viagens entre Belém e o Sul do país.

“Seria uma viagem muito desgastante, querendo ou não, Belém fica muito longe daqui. Então ter vindo pra cá direto, ficar a semana aqui, sem dúvidas é muito bom. Vamos descansar bastante, vai ajudar a dar nosso melhor contra o Avaí.”

Pedro Costa chegou ao Remo vindo de clubes de menor expressão e viu sua trajetória mudar em 2025. Sob o comando de Guto Ferreira, ganhou espaço e se firmou como alternativa confiável para a lateral direita. Mesmo com um pré-contrato assinado com o Santa Cruz para 2026, ele afirma estar totalmente focado na reta final da Série B.

“É importante chegar nessa reta final só dependendo das nossas forças. Esses dois jogos não vão ser fáceis, mas sabemos do que queremos. Nossa torcida pode ficar tranquila, porque não vamos largar agora.”

Além da briga pelo acesso, o Remo ainda tem chance matemática de brigar pelo título da Série B, embora o próprio jogador reconheça que o principal foco é confirmar o retorno à Série A.

“Está sendo uma Série B bem disputada. Embora eu ache difícil alcançar o Coritiba, estamos focados em fazer nossa parte. Tem possibilidade de concretizar o acesso no sábado, e assim espero que isso aconteça, que a gente possa vencer o Avaí e já carimbar o acesso.”

Motivado e vivendo o melhor momento da carreira, Pedro Costa pode ter a missão de substituir um dos jogadores mais regulares do elenco em um jogo histórico. E, como ele mesmo garantiu, se for preciso, o Remo estará preparado — “vai dar conta”.