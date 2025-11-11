UFMG aponta maior probabilidade de empate e favoritismo do Remo contra o Avaí O jogo decisivo põe frente a frente dois times em situações distintas: o Remo quer o acesso e o Leão da Ilha só quer a permanência na Segundona O Liberal 11.11.25 17h52 Remo e Avaí jogaram pela 18ª rodada da Série B. (Cristino Martins / O Liberal) A penúltima rodada da Série B já é uma das mais aguardadas desta edição. Com apenas dois jogos restantes para cada equipe, as definições sobre acesso e rebaixamento ganham forma, enquanto as projeções matemáticas oferecem possíveis cenários dos últimos confrontos. É o caso de Avaí e Remo, que se enfrentam neste sábado (15), na Ressacada. De acordo com os dados divulgados pelo departamento de matemática da UFMG, o Leão Azul desponta como favorito. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo A UFMG divulga semanalmente um estudo completo com mapeamento dos clubes, probabilidades e dados estatísticos de confrontos, classificação e rebaixamento. Dentro desse contexto, a partida entre Avaí e Clube do Remo apresenta um indicativo favorável ao time azulino, considerando a situação de cada clube na tabela. Hoje, o Remo é o terceiro colocado, com 59 pontos, enquanto o Avaí ocupa o nono lugar, com 52. Mesmo jogando em casa, os indicativos apontam que uma vitória do Avaí é o resultado menos provável entre os três possíveis: vitória do Remo, empate ou vitória do Avaí. VEJA MAIS Torcida do Avaí pede para time entregar jogo ao Remo para prejudicar rivais catarinenses na Série B Torcedores do Avaí torcem contra o próprio time para prejudicar o Criciúma e a Chapecoense, grandes rivais estaduais Presidente do Cuiabá alfineta o Remo e questiona origem de investimentos: 'Só Deus sabe de onde vem' Declaração de Cristiano Dresch é a segunda provocação da semana contra o Leão, que mantém o foco no acesso à Série A e evita responder às polêmicas Vencer o Avaí já garante o acesso do Remo no sábado (15)? Entenda o que é preciso! Time azulino está na terceira posição da tabela e poder retornar à elite do futebol brasileiro após 32 anos já na próxima rodada Segundo os dados, o resultado mais provável é o empate, com 50,35% de chance. A vitória remista aparece em seguida, com 27,50%, enquanto o triunfo avaiano surge com 22,14%. Em caso de vitória, a equipe catarinense sobe apenas uma posição, enquanto o Remo pode até voltar de Santa Catarina com o acesso encaminhado, caso outros resultados colaborem. Avaí e Remo caminham para o 13º confronto da história entre os clubes. O primeiro duelo ocorreu em 1974, pela primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, jogando em casa, o Leão da Ilha venceu por 3 a 0. Desde então, foram mais três vitórias do Avaí, dois empates e seis vitórias do Remo. O último encontro aconteceu no primeiro turno da Série B, quando o Leão Azul paraense venceu em Belém por 2 a 1, com gols de Matheus Davó e Pedro Rocha. O jogo deste sábado está marcado para as 16h30. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol remo série b 2025 avai x remo futebol brasileiro jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO LEÃO CURTIU Em crise, Avaí decide usar garotos da base contra o Remo Crise no clube catarinense anima o Leão, que pode garantir o acesso à Série A diante de um adversário desmobilizado e cheio de problemas internos 11.11.25 21h11 DE CONFIANÇA Pedro Costa confia em bom desempenho se substituir Marcelinho: 'Vamos dar conta' Com o titular lesionado, lateral deve assumir a vaga no jogo que pode garantir o acesso do Remo à Série A 11.11.25 19h17 Futebol UFMG aponta maior probabilidade de empate e favoritismo do Remo contra o Avaí O jogo decisivo põe frente a frente dois times em situações distintas: o Remo quer o acesso e o Leão da Ilha só quer a permanência na Segundona 11.11.25 17h52 RIVALIDADE Torcida do Avaí pede para time entregar jogo ao Remo para prejudicar rivais catarinenses na Série B Torcedores do Avaí torcem contra o próprio time para prejudicar o Criciúma e a Chapecoense, grandes rivais estaduais 11.11.25 16h11 MAIS LIDAS EM ESPORTES CONTAGEM REGRESSIVA Vencer o Avaí já garante o acesso do Remo no sábado (15)? Entenda o que é preciso! Time azulino está na terceira posição da tabela e poder retornar à elite do futebol brasileiro após 32 anos já na próxima rodada 11.11.25 11h34 Futebol Mesmo atrás do Remo na tabela, Chapecoense tem mais chances de acesso na Série B, diz UFMG Leão Azul empatou fora de casa por 1 a 1 contra o Novorizontino-SP e viu as chances de acesso reduzirem 11.11.25 10h40 ENTENDA Remo pode quebrar marca histórica do Paysandu na Série B Com 59 pontos conquistados, o time azulino precisa de apenas um empate para superar a melhor campanha já feita por uma equipe do Pará desde que o formato atual da Série B foi adotado 10.11.25 20h44 RIVALIDADE Torcida do Avaí pede para time entregar jogo ao Remo para prejudicar rivais catarinenses na Série B Torcedores do Avaí torcem contra o próprio time para prejudicar o Criciúma e a Chapecoense, grandes rivais estaduais 11.11.25 16h11