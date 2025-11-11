UFMG aponta maior probabilidade de empate e favoritismo do Remo contra o Avaí

A penúltima rodada da Série B já é uma das mais aguardadas desta edição. Com apenas dois jogos restantes para cada equipe, as definições sobre acesso e rebaixamento ganham forma, enquanto as projeções matemáticas oferecem possíveis cenários dos últimos confrontos. É o caso de Avaí e Remo, que se enfrentam neste sábado (15), na Ressacada. De acordo com os dados divulgados pelo departamento de matemática da UFMG, o Leão Azul desponta como favorito.

A UFMG divulga semanalmente um estudo completo com mapeamento dos clubes, probabilidades e dados estatísticos de confrontos, classificação e rebaixamento. Dentro desse contexto, a partida entre Avaí e Clube do Remo apresenta um indicativo favorável ao time azulino, considerando a situação de cada clube na tabela. Hoje, o Remo é o terceiro colocado, com 59 pontos, enquanto o Avaí ocupa o nono lugar, com 52. Mesmo jogando em casa, os indicativos apontam que uma vitória do Avaí é o resultado menos provável entre os três possíveis: vitória do Remo, empate ou vitória do Avaí.

Segundo os dados, o resultado mais provável é o empate, com 50,35% de chance. A vitória remista aparece em seguida, com 27,50%, enquanto o triunfo avaiano surge com 22,14%. Em caso de vitória, a equipe catarinense sobe apenas uma posição, enquanto o Remo pode até voltar de Santa Catarina com o acesso encaminhado, caso outros resultados colaborem.

Avaí e Remo caminham para o 13º confronto da história entre os clubes. O primeiro duelo ocorreu em 1974, pela primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, jogando em casa, o Leão da Ilha venceu por 3 a 0. Desde então, foram mais três vitórias do Avaí, dois empates e seis vitórias do Remo. O último encontro aconteceu no primeiro turno da Série B, quando o Leão Azul paraense venceu em Belém por 2 a 1, com gols de Matheus Davó e Pedro Rocha. O jogo deste sábado está marcado para as 16h30.